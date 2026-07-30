«Οι επικοινωνιακές κορώνες περισσεύουν μόνο μετά από τραγωδίες. Οι ευθύνες των κυβερνώντων είναι πριν.»

Κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της Πολιτικής Προστασίας άσκησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Δημήτρης Μελίδης, με αφορμή τον θάνατο τριών πυροσβεστών κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους.

Σε δήλωσή του ο κ. Μελίδης υποστήριξε ότι οι δηλώσεις της κυβέρνησης μετά τις τραγωδίες δεν μπορούν, όπως ανέφερε, να διαγράψουν «χρόνια απαξίωσης του κλάδου και της Πολιτικής Προστασίας στη χώρα». «Οι πυροσβέστες έδωσαν ακόμη και τη ζωή τους για την πατρίδα, ενώ στο παρελθόν χαρακτηρίστηκαν πρόβλημα από την κυβέρνηση», ανέφερε χαρακτηριστικά, κατηγορώντας την κυβέρνηση για επικοινωνιακή διαχείριση μετά από τραγικά περιστατικά. Παράλληλα, τόνισε ότι οι ευθύνες μιας κυβέρνησης κρίνονται στον σχεδιασμό, την πρόληψη, την εκπαίδευση, τον εξοπλισμό και τη στελέχωση των πυροσβεστικών υπηρεσιών. «Οι ευθύνες των κυβερνώντων είναι πριν από τις τραγωδίες», σημείωσε, κάνοντας λόγο για «εμπόριο ευαισθησίας» αντί για ουσιαστικές παρεμβάσεις στην Πολιτική Προστασία.

H δήλωση Μελίδη

Οι υποκριτικές δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη, μετά τον χαμό τριών πυροσβεστών, δεν διαγράφουν χρόνια απαξίωσης του κλάδου και εν γένει της Πολιτικής Προστασίας στη χώρα. Δε ξεχνάμε άλλωστε ότι χαρακτηρίστηκαν «πρόβλημα» από την κυβέρνηση ενώ έδωσαν μέχρι και τη ζωή τους για την πατρίδα. Οι επικοινωνιακές κορώνες περισσεύουν μόνο μετά από τραγωδίες. Οι ευθύνες των κυβερνώντων είναι πριν. Στον σωστό σχεδιασμό, στην πρόληψη, στην εκπαίδευση, στα κατάλληλα μέσα και στην επαρκή στελέχωση των πυροσβεστών. Εκεί κρίνεται η κυβέρνηση. Όχι στο εμπόριο ευαισθησίας.

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