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«Οι ανακοινώσεις σας περισσεύουν» η απάντηση των Εποχικών Πυροσβεστών.

Απάντηση από τους Εποχικούς Πυροσβέστες στην κυβέρνηση με αφορμή τον θάνατο 3 πυροσβεστών, εκ των οποίων ο ένας εποχικός.

Όπως σημειώνουν: «Πριν λίγες ημέρες ο Υπουργός κ. Ευάγγελος Τουρνάς αποκαλούσε τον νόμο των Πενταετών Πυροσβεστών την καταστροφή του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σήμερα ένας Πενταετείς Πυροσβέστης είναι νεκρός για την πατρίδα.

Πριν 2 χρόνια ο Υπουργός κ. Ευάγγελος Τουρνάς αποκαλούσε τους Εποχικούς Πυροσβέστες εισβολείς επειδή διαμαρτυρήθηκαν για την απόλυση τους.

Σήμερα ένας Εποχικός πυροσβέστης είναι νεκρός για την πατρίδα.

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Οι ανακοινώσεις σας λοιπόν περισσεύουν. Είναι τουλάχιστον υποκριτικές».

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