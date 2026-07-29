Απάντηση από τους Εποχικούς Πυροσβέστες στην κυβέρνηση με αφορμή τον θάνατο 3 πυροσβεστών, εκ των οποίων ο ένας εποχικός.
Όπως σημειώνουν: «Πριν λίγες ημέρες ο Υπουργός κ. Ευάγγελος Τουρνάς αποκαλούσε τον νόμο των Πενταετών Πυροσβεστών την καταστροφή του Πυροσβεστικού Σώματος.
Σήμερα ένας Πενταετείς Πυροσβέστης είναι νεκρός για την πατρίδα.
Πριν 2 χρόνια ο Υπουργός κ. Ευάγγελος Τουρνάς αποκαλούσε τους Εποχικούς Πυροσβέστες εισβολείς επειδή διαμαρτυρήθηκαν για την απόλυση τους.
Σήμερα ένας Εποχικός πυροσβέστης είναι νεκρός για την πατρίδα.
Οι ανακοινώσεις σας λοιπόν περισσεύουν. Είναι τουλάχιστον υποκριτικές».
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