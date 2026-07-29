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Το συλλυπητήριο μήνυμα του Προέδρου της ΕΛΑΣ.

Την βαθιά του θλίψη εξέφρασε ο Αλέξης Τσίπρας για την απώλεια των τριών πυροσβεστών. Όπως αναφέρει «και οι τρεις έπεσαν στο καθήκον, παλεύοντας με τις φλόγες για να προστατεύσουν τις ζωές, τα αγαθά και το περιβάλλον.

Η αυτοθυσία τους μας υπενθυμίζει το χρέος μας ως Πολιτεία απέναντι στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, εποχικούς ή μόνιμους πυροσβέστες».

Το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα

«Η τραγική απώλεια τριών πυροσβεστών, δύο στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου και ενός στο Γύθειο, μας γεμίζει βαθιά θλίψη.

Και οι τρεις έπεσαν στο καθήκον, παλεύοντας με τις φλόγες για να προστατεύσουν τις ζωές, τα αγαθά και το περιβάλλον.

Η αυτοθυσία τους μας υπενθυμίζει το χρέος μας ως Πολιτεία απέναντι στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, εποχικούς ή μόνιμους πυροσβέστες.

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Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες, τους οικείους και τους συναδέλφους τους στο Πυροσβεστικό Σώμα. Η σκέψη μας είναι μαζί τους.

Αλέξης Τσίπρας».

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