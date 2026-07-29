Σταθερός στόχος, για την Ελλάδα παραμένει η επίλυση του Κυπριακού, σημειώνει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών - Δεν υπάρχει ακόμα κοινό έδαφος, απαντά η Άγκυρα.

Με ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών χαιρέτισε τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες για το Κυπριακό.

Ο γ.γ. του ΟΗΕ, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, «παραμένει σταθερά προσηλωμένος στην Αποστολή Καλών Υπηρεσιών που του έχει αναθέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών προς την εξεύρεση μιας συνολικής και στο πλαίσιο των παραμέτρων των Ηνωμένων Εθνών, δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού Ζητήματος».

Στην ίδια δήλωση το ΥΠΕΞ χαιρετίζει, επίσης, «την ανακοίνωση για τη διεξαγωγή άτυπης διευρυμένης συνάντησης με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών, στη βάση του συμφωνηθέντος πλαισίου, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ».

Συμπληρώνει πως «η Ελλάδα, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία και αναγνωρίζοντας τη σημασία διατήρησης της δυναμικής που έχει διαμορφωθεί για το Κυπριακό, τα τελευταία δύο και πλέον έτη, παραμένει σε ετοιμότητα να συμβάλει εποικοδομητικά για μια επιτυχημένη άτυπη συνάντηση, ενθαρρύνοντας κάθε προσπάθεια και πρωτοβουλία οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ως απαραίτητης συνθήκης για την επανέναρξη των συνομιλιών».

Η ανακοίνωση καταλήγει πως σταθερός στόχος, για την Ελλάδα «παραμένει η επίλυση του Κυπριακού, στο πλαίσιο των παραμέτρων που έχει θέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και η επανένωση της Μεγαλονήσου».

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Τουρκία: Δεν υπάρχει ακόμα κοινό έδαφος

Η Τουρκία από την πλευρά της χαιρέτισε επίσης τις πρωτοβουλίες του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ωστόσο επανέλαβε ότι δεν υπάρχει ακόμη κοινό έδαφος μεταξύ των δύο πλευρών και επιμένει πως η λύση πρέπει να βασίζεται στην «κυριαρχική ισότητα» και το «ισότιμο διεθνές καθεστώς» των Τουρκοκυπρίων.

Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η εστίαση σε τομείς συνεργασίας και στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, ενώ αποδίδει στην ελληνοκυπριακή πλευρά την ευθύνη για τη μη επίτευξη προόδου, κατηγορώντας την για «αδιάλλακτη στάση». Παράλληλα, η Άγκυρα απέρριψε τα προηγούμενα μοντέλα λύσης που έχουν συζητηθεί επί δεκαετίες και υποστηρίζει ότι μια βιώσιμη λύση μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση της «κυριαρχικής ισότητας» των Τουρκοκυπρίων.