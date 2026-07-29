Η Κοπεγχάγη απέσπασε την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία σε σταθερότητα, υποδομές και εκπαίδευση.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Κοπεγχάγη αναδεικνύεται ως η πιο βιώσιμη πόλη στον κόσμο, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στην ετήσια κατάταξη του Economist Intelligence Unit (EIU) για το 2026.

Η πρωτεύουσα της Δανίας διατήρησε την πρωτιά που είχε κατακτήσει από τη Βιέννη, η οποία είχε προηγουμένως παραμείνει στην κορυφή επί τρία συνεχόμενα χρόνια. Η φετινή αξιολόγηση του EIU περιλαμβάνει 173 πόλεις και βασίζεται σε παράγοντες όπως η σταθερότητα, η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση, οι υποδομές, ο πολιτισμός και το περιβάλλον.

Η Κοπεγχάγη απέσπασε την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία σε σταθερότητα, υποδομές και εκπαίδευση, ενώ σύμφωνα με το EIU η πρωτιά της συνδέεται επίσης με την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών και τις επιδόσεις της στους τομείς του πολιτισμού και του περιβάλλοντος.

Οι πόλεις μετά την Κοπεγχάγη

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Βιέννη, ενώ η Μελβούρνη ανέβηκε μία θέση και κατατάσσεται τρίτη. Ακολουθεί το Σίδνεϊ, το οποίο έκανε μεγαλύτερο άλμα, από την έκτη στην τέταρτη θέση, με τη Ζυρίχη να υποχωρεί τρεις θέσεις και να βρίσκεται πέμπτη. Τη δεκάδα συμπληρώνουν η Γενεύη, η Οσάκα, η Αδελαΐδα, το Βανκούβερ και το Τόκιο. Η ιαπωνική πρωτεύουσα ανέβηκε τρεις θέσεις, χάρη στη βελτίωση των επιδόσεών της στους τομείς του πολιτισμού και του περιβάλλοντος.

Η Δυτική Ευρώπη παραμένει η περιοχή με τις καλύτερες συνολικά συνθήκες διαβίωσης, αν και η μέση βαθμολογία της υποχώρησε ελαφρά στις 91,7 μονάδες. Αντίθετα, η Ασία βελτίωσε τη μέση επίδοσή της κατά 0,3 μονάδες, στις 73,9, κυρίως λόγω της αναβάθμισης των υπηρεσιών υγείας. Πλέον εννέα ασιατικές πόλεις βρίσκονται στις πρώτες 20 θέσεις, έναντι επτά ευρωπαϊκών.

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Στον αντίποδα, οι γεωπολιτικές εντάσεις επηρέασαν αρνητικά αρκετές πόλεις της Μέσης Ανατολής. Το Μουσκάτ υποχώρησε 14 θέσεις, στην 123η, και η Πόλη του Κουβέιτ έχασε 12 θέσεις, πέφτοντας στην 105η. Η Τεχεράνη βρέθηκε στην 164η θέση και το Κίεβο στην 166η, ενώ η Δαμασκός παρέμεινε και το 2026 στην τελευταία θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

Στις ΗΠΑ, η Χονολουλού παραμένει η πόλη με την υψηλότερη θέση, στην 25η, παρά την υποχώρησή της κατά δύο θέσεις. Η Νέα Υόρκη, αντίθετα, ανέβηκε τρεις θέσεις στην 66η, εξέλιξη που αποδίδεται μεταξύ άλλων στη βελτίωση της βαθμολογίας της στον τομέα της σταθερότητας, λόγω της μείωσης της εγκληματικότητας και της χαμηλότερης εκτίμησης κινδύνου τρομοκρατικών επιθέσεων.