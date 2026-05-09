Και ας ελπίσουμε ότι στο ΟΑΚΑ θα γίνει η 9η καλύτερη στην ιστορία των Metallica.

Στην πρώτη μεγάλου μήκους ταινία των Metallica, «Metallica: Through The Never», το 2013 η θρυλική metal μπάντα δίνει μια επική συναυλία εν μέσω χαοτικής καταστροφής. Με μια τεράστια σκηνική αποκάλυψης και ένα σχεδόν άψογο setlist, οι Metallica αποδεικνύουν γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στην ιστορία του metal.

Αλλά φυσικά αυτό είναι ταινία, γιατί η αλήθεια είναι ότι η πραγματικότητα ξεπερνά κάθε φαντασία. Ιδού λοιπόν οι πιο θρυλικές live εμφανίσεις των Metallica.

Μόσχα - 28 Σεπτεμβρίου 1991

Κανείς ακόμα δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα πόσοι παρακολούθησαν τη συναυλία των Metallica στις 28 Σεπτεμβρίου του 1991 στο αεροδρόμιο Tushino στη Μόσχα. Ο ντράμερ Lars Ulrich κάποια στιγμή ρωτήθηκε και είπε ότι δεν γνωρίζει ακριβώς, ίσως και 2 εκατ. άνθρωποι. Τότε, στο φεστιβάλ Monsters of Rock πραγματοποιήθηκε μια από τις μεγαλύτερες συναυλίες στην παγκόσμια ιστορία. Οι εκτιμήσεις κυμαίνονταν από 500.000 έως 2 εκατομμύρια φανς που ούρλιαζαν το όνομά τους. Οι Metallica έδωσαν το live της ζωής τους. Άνοιξαν με το «Enter Sandman» και έκλεισαν με το «Battery» γράφοντας ιστορία σε μία από τις πιο επικές live εμφανίσεις όλων των εποχών.

Atlantic City - 23 Ιουνίου 2012

Η εναρκτήρια βραδιά του πρώτου ετήσιου φεστιβάλ Orion Music + More στο Bader Field στις 23 Ιουνίου του 2012 ήταν ένα τεράστιο διήμερο γεμάτο κλασικά αυτοκίνητα, αναμνηστικά τρόμου και ασταμάτητη μουσική. Έγινε ιστορικό γεγονός καθώς οι Metallica έπαιξαν ολόκληρο το «Ride the Lightning», από την αρχή μέχρι το τέλος. Και σαν να μην έφτανε αυτό το - από μόνο του - ιστορικό γεγονός, η πραγματική έκπληξη έγινε όταν η μπάντα ξεκίνησε με το «Escape», ένα τραγούδι που δεν είχαν παίξει ποτέ ζωντανά μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Σαν Φρανσίσκο - Δεκέμβριος 2011

Τέσσερις μαγικές νύχτες στα μέσα Δεκεμβρίου του 2011: οι Metallica γέμισαν το θρυλικό Fillmore στο Σαν Φρανσίσκο για να γιορτάσουν την 30ή επέτειό τους. Αυτές οι τέσσερις συναυλίες, αποκλειστικά για τα μέλη του Met Club, ήταν γεμάτες με μοναδικές, guest εμφανίσεις, από τους Kid Rock, Lou Reed, Jerry Cantrell, Rob Halford και αμέτρητους άλλους. Εκεί οι Metallica παρουσίαζαν ένα νέο κομμάτι κάθε βράδυ. Αυτά τα τέσσερα τραγούδια θα αποτελούσαν στη συνέχεια το EP «Beyond Magnetic».

Σαν Φρανσίσκο – 5 Μαρτίου 1983

Στις 5 Μαρτίου του 1983, οι Metallica έπαιξαν μια πολύ σημαντική συναυλία σε ένα μικροσκοπικό κλαμπ, το Stone στο Σαν Φρανσίσκο. Αυτό το live θα έπαιζε σπουδαίο ρόλο στη metal σκηνή του Bay Area. Ήταν πρώτη live εμφάνιση της μπάντας με τον μπασίστα Cliff Burton. Αυτή η συναυλία απαιτούσε σεβασμό και ανελέητο headbanging. Ενώ δεν υπάρχουν βίντεο από αυτή τη συγκεκριμένη συναυλία, ευτυχώς υπάρχουν βίντεο από το ίδιο κλαμπ δύο εβδομάδες αργότερα.

Δυτικό Χόλιγουντ - 14 Δεκεμβρίου 1995

Για να γιορτάσουν τα γενέθλια ενός από τα μεγαλύτερα είδωλά τους, οι Metallica ανέβηκαν στη σκηνή του Whisky a Go-Go ως ένα νέο συγκρότημα, που ονομάστηκε εύστοχα The Lemmys. Με κάθε μέλος ντυμένο ώστε να μοιάζει ακριβώς με την εμβληματική προσωπικότητα του Lemmy Kilmister των Motorhead, τραγούδησαν κλασικά τραγούδια προς τιμήν των 50ών γενεθλίων του θρυλικού frontman. Άνοιξαν με το «Overkill» και έκλεισαν με το «(We Are) The Road Crew» και αυτή ήταν η μία και μοναδική live εμφάνιση των The Lemmys.

Βαρσοβία - 16 Ιουνίου 2010

Όπως με τις περισσότερες εκπληκτικές live εμφανίσεις των Metallica, η ιστορία γράφτηκε ξανά στις 16 Ιουνίου 2010 στην Πολωνία. Για πρώτη φορά στην ιστορία του metal, οι Metallica μοιράστηκαν τη σκηνή με τους Slayer, τους Megadeth και τους Anthrax, σε μία εμφάνιση που γράφτηκε στην παγκόσμια μουσική ιστορία ως η συνύπαρξη των «Big 4». Μόλις λίγες μέρες αργότερα, στη Σόφια της Βουλγαρίας, ο σκηνοθέτης Nick Wickham αποτύπωσε τη δύναμη αυτής της συναυλίας για να τη δει όλος ο κόσμος. Οι Big 4 ήρθαν και στην Ελλάδα και έτσι καταλάβαμε τι σημαίνει metal.

Άναχαϊμ, Καλιφόρνια - 14 Μαρτίου 1982

Η πρώτη συναυλία των Metallica είναι εύκολα μια από τις πιο εκπληκτικές live εμφανίσεις της μπάντας. Γιατί χωρίς αυτήν, ποιος ξέρει πού θα ήταν σήμερα; Οι James Hetfield, Lars Ulrich, Dave Mustaine και ο αρχικός μπασίστας Ron McGovney ήταν το line-up εκείνη την μοιραία νύχτα. Σύμφωνα με τον Hetfield, ακόμα δεν είχε αρχίσει να παίζει καλά καλά ρυθμική κιθάρα, οπότε επικεντρώθηκε αποκλειστικά στο τραγούδι. Παίζοντας μόνο δύο πρωτότυπα κομμάτια «Hit the Lights» και «Jump in the Fire» τα μέλη της μπάντας έπαιξαν διασκευές στο σετ των εννέα τραγουδιών τους, κλείνοντας με το «Killing Time» των Sweet Savage. Πλάνα δεν υπάρχουν από τη συναυλία, δυστυχώς, αλλά και το ηχητικό εξαιρετικό είναι.

Ανταρκτική - 8 Δεκεμβρίου 2013

Οι Metallica στις 8 Δεκεμβρίου του 2013 έγραψαν ιστορία ξανά. Αυτή τη φορά από την Ανταρκτική. Οι νικητές διαγωνισμού της Coca Cola Zero μεταφέρθηκαν στον σταθμό Carlini στην Ανταρκτική για να απολαύσουν τη συναυλία των Metallica σε θερμοκρασίες υπό το μηδέν. Φυσικά, και το όνομα της συναυλίας ήταν ανάλογο: «Freeze 'Em All». Εμφανίστηκαν μέσα σε έναν μικρό θόλο, όπου έπαιξαν ένα σετ 10 τραγουδιών. Όχι, οι Metallica δεν έπαιξαν το «Trapped Under Ice», αλλά οι θρύλοι της thrash και metal παγκόσμιας σκηνής έπαιξαν ένα σετ γεμάτο με αγαπημένα τραγούδια όπως τα «Sad But True», «Master of Puppets» και «Enter Sandman».

Αυτό που το έκανε ακόμα πιο ενδιαφέρον, ήταν ότι στη μοναδική αυτή συναυλία ο ήχος ακουγόταν μόνο μέσω ειδικών ακουστικών που δόθηκαν στους φανς. Και κάπως έτσι, οι Metallica μπορούν πλέον να υπερηφανεύονται ότι έχουν παίξει και στις επτά ηπείρους. Και μάλιστα μόνο μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος, το επικό 2013.

Extra tip: 5 sold out στην Κοπεγχάγη

Στις 22, 23, 25, 26, 28 Ιουλίου 2009 στο Forum København οι Metallica με το World Magnetic Tour έδωσαν 5 sold-out συναυλίες. Η συναυλία της 22ας Ιουλίου 2009 έγινε διάσημη καθώς προβλήθηκε στο πλαίσιο της σειράς #MetallicaMondays, με τον Lars Ulrich να παίζει για τους συμπατριώτες του και όχι μόνο. Ραντεβού στο ΟΑΚΑ, λοιπόν...

