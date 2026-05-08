Λίγες ώρες πριν ακουστεί η πρώτη νότα από το «Ecstasy of Gold» του Ένιο Μορικόνε, το σήμα ότι ανεβαίνουν στη σκηνή οι Metallica, το DNews ολοκληρώνει την αφήγηση της ανυπέρβλητης ιστορίας τους.

Το 2011 οι Metallica αποπλάνησαν τον κόσμο με τη μοναδική συνεργασία τους με έναν από τους θρυλικούς νονούς της πανκ και εναλλακτικής μουσικής, τον Lou Reed, ο οποίος ήθελε και πίεζε για τη συνεργασία από τη συναυλία στο Hall of Fame το 2009.

Το «Lulu» βασίστηκε στο έργο του Frank Wedekind για μια Γαλλίδα πόρνη του 19ου αιώνα ονόματι Lulu, την οποία ο Reed στη συνέχεια ερμήνευσε εκ νέου. Αυτός, με τη σειρά του, δημιούργησε μια σειρά από νέα τραγουδιών και κάλεσε τους Metallica να έρθουν και να γεμίσουν το κενό αυθόρμητα. Το Lulu κυκλοφόρησε στις 31 Οκτωβρίου 2011.

Αν και δεν έγινε αποδεκτό με τις καλύτερες εντυπώσεις, για μία ακόμα φορά έδειξε ότι οι Metallica κάνουν αυτό που θέλουν και χρειάζονται για το δημιουργικό τους πνεύμα. Ακολούθησαν τέσσερις βραδιές στο The Fillmore στις 5, 7, 9 και 10 Δεκεμβρίου όπου γιόρτασαν την 30ή επέτειό τους. Το συγκρότημα ξαναθυμήθηκε και ερμήνευσε ανεπανάληπτα ολόκληρο το υλικό του προς τα πίσω με ξεχωριστούς guests: Diamond Head, Danzig, Rob Halford, Dave Mustaine ανάμεσά τους. Οι εμφανίσεις ήταν μόνο για μέλη του fan club, με την τιμή του εισιτηρίου του 1981 να είναι 6 δολάρια, ακολουθούμενη από την κυκλοφορία τεσσάρων προηγουμένως μη διαθέσιμων κομματιών από τις ηχογραφήσεις των Death Magnetic ως το EP Beyond Magnetic.

2012 – Η περίτεχνη σκηνή που όμοιά της δεν είχε δει ποτέ ο κόσμος

Το 2012, το συγκρότημα ανακοίνωσε ότι δημιουργούσε το δικο του live φεστιβάλ, Orion Music + More, στις 23 και 24 Ιουνίου στο Ατλάντικ Σίτι, ένα όραμα με μουσικές διαφόρων ειδών και πολιτιστικές προτιμήσεις των μελών του συγκροτήματος που αντικατοπτρίζονταν σε δύο ημέρες. Επιπλέον, θα ήταν headliners κάθε βράδυ, την πρώτη για μία ολοκληρωμένη εμφάνιση του Ride the Lightning και τη δεύτερη για ένα αντίστοιχο live του The Black Album.

Ολοκληρώθηκε με κάθε μέλος να επιμελείται μια θεματική ο James φιλοξένησε custom οχήματα – έχει μεγλάη λατρεία και μία μοναδική συλλογή εξάλλου - ο Lars έδειξε ταινίες σε έναν «κινηματογράφο» και φιλοξένησε καλεσμένους, ο Rob αφιερώθηκε στο skateboarding και ο Kirk παρουσίασε τη συλλογή τρόμου του μέσω μιας κρύπτης. Και σε ολα υπήρχε και ένα μουσείο Metallica.

Ήταν ένα εξαιρετικά φιλόδοξο έργο που θα έπαιζε για έναν ακόμη χρόνο στο Ντιτρόιτ πριν κάνει ένα διάλειμμα, ίσως για να επανακυκλοφορήσει αργότερα. Αποφασίζοντας ότι ήθελαν να προωθήσουν τη δημιουργική τους πορεία ακόμη περισσότερο, οι Metallica έβαλαν τα δυνατά τους σε μια ιδέα κινηματογραφικού έργου που είχε αρχικά σχεδιαστεί λίγα χρόνια νωρίτερα. Κατασκευάστηκε μια περίτεχνη σκηνή, με στοιχεία από όλες τις προηγούμενες περιοδείες του συγκροτήματος, και η μπάντα έκανε πρόβα για το ζωντανό μέρος των γυρισμάτων σε μια οκταήμερη sold-out εμφάνιση στην Πόλη του Μεξικού το καλοκαίρι του 2012. Γρήγορα ακολούθησαν γυρίσματα από live τους στο Έντμοντον και το Βανκούβερ. Προς το τέλος του 2012, οι Metallica ανακοίνωσαν επίσης τη δημιουργία της δισκογραφικής τους εταιρείας, Blackened Recordings, η οποία στη συνέχεια κυκλοφόρησε ένα ζωντανό DVD με τίτλο Quebec Magnetic, και γυρίστηκε στην World Magnetic περιοδεία στο Κεμπέκ.

2013 – Οι 7 ήπειροι στα πόδια τους

Τον Μάιο του 2013, οι Metallica ξεκίνησαν αυτό που θα γινόταν μια τακτική συνεργασία με την ομάδα μπέιζμπολ των San Francisco Giants, διοργανώνοντας μια βραδιά Metallica όπου πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες και εκδηλώσεις με θέμα τους Metallica κατά τη διάρκεια ενός αγώνα των Giants. Οι Hetfield και Hammett έπαιξαν ζωντανά το "The Star-Spangled Banner" για πρώτη φορά στην καριέρα τους. Η πορεία ξεκίνησε με μεγάλη επιτυχία, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων εμφανίσεων του συγκροτήματος στην Κίνα, πριν κυκλοφορήσει η ταινία «Metallica Through the Never» σε αίθουσες της IMAX στις 27 Σεπτεμβρίου. Ένα φιλόδοξο πλέγμα από πλάνα συναυλιών με μια μετα-αποκαλυπτική αφήγηση έξω από την ίδια τη συναυλία, με πρωταγωνιστή τον Dane DeHaan και σκηνοθεσία του Nimród Antal. Ήταν ένα μοναδικό, απαράμιλλο έργο. Ωστόσο, ενώ επαινέθηκε από τους κριτικούς για τη συναρπαστική και οραματική προσέγγισή του, δεν κατάφερε να κατακτήσει τα box office.

Όχι, ότι οι Metallica περίμεναν τους αριθμούς. Η πορεία στον κόσμο συνεχιζόταν με τελαυταία στάση καθώς πλησίαζε το 2013 την Ανταρκτική. Έτσι, οι Metallica μπήκαν και στο βιβλίο Γκίνες, έπαιξαν και στις 7 ηπείρους μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος. Το συγκρότημα εμφανίστηκε στη Βάση Carlini κάτω από έναν ειδικά κατασκευασμένο Γεωθόλο μπροστά σε μια μικρή ομάδα νικητών του διαγωνισμού της Coca-Cola και επιστημόνων της κοινότητας.

2014 - Αναζητώντας νέες προκλήσεις...

Το 2014 οι Metallica συνέχισαν να εργάζονται πάνω σε μια σειρά από ιδέες για το επερχόμενο άλμπουμ, αναζητώντας παράλληλα νέες προκλήσεις. Ερμήνευσαν το «One» με τον Κινέζο πιανίστα Lang Lang στα 56α ετήσια βραβεία Grammy και δέχτηκαν επίσης μια πρόσκληση να παίξουν στο παγκοσμίου φήμης Φεστιβάλ Glastonbury, μια ακόμη πρωτιά. Το αποτέλεσμα ήταν, όπως ήταν αναμενόμενο, μια εξαιρετικά θετική εμπειρία. Το συγκρότημα συνέχισε τις περιοδείες του με το Metallica By Request, όπου οι θαυμαστές κλήθηκαν να ζητήσουν τραγούδια να ερμηνευτούν live σε συναυλίες στη Νότια Αμερική. Ακολούθησε η ευρωπαϊκή καλοκαιρινή πορεία.

2015 - Νέα μουσική

Το 2015 οι Metallica ολοκλήρωσαν την Τρίτη Ετήσια Βραδιά Metallica με τους San Francisco Giants, εγκαινίασαν μια παρόμοια διασκεδαστική στιγμή με τους San Jose Sharks και τίμησαν τους Golden State Warriors ερμηνεύοντας τον Εθνικό Ύμνο πριν από τον 5ο Αγώνα των Τελικών του NBA στο Όκλαντ της Καλιφόρνια. Ήταν επίσης headliners στο πρώτο φεστιβάλ Rock in Rio στις ΗΠΑ, που πραγματοποιήθηκε στο Λας Βέγκας. Συνέχισαν να παίζουν σε ευρωπαϊκές καλοκαιρινές συναυλίες, ήταν headliners στο Lollapalooza στο Σικάγο και έκλεισαν, και άνοιξαν συναυλίες στην πόλη του Κεμπέκ. Ανάμεσα στις λίγες ζωντανές εμφανίσεις, το συγκρότημα ξεκίνησε σιγά σιγά να γράφει τη νέα μουσική του.

2016 - Συναυλίες, συναυλίες

Στην αρχή του 2016 και ενώ οι Metalllica συνέχιζαν να δημιουργούν για να ολοκληρώσουν το 10ο στούντιο άλμπουμ τους, βρήκαν τον χρόνο να κάνουν μια μικρή (;) συναυλία για πάνω από 40.000 άτομα στο AT&T Park του Σαν Φρανσίσκο, το βράδυ πριν από το Super Bowl. Επίσης, αποκάλυψαν σπάνιο και ανήκουστο υλικό για την έναρξη μιας καμπάνιας με σκοπό μία ανυπέρβλητη επανέκδοση: τα Kill 'Em All και Ride the Lightning επανακυκλοφόρησαν ακριβώς εγκαίρως για την Record Store Day, κατά την οποία το συγκρότημα ασπάστηκε τις ρίζες του και όχι μόνο έπαιξε μια σύντομη συναυλία στο Rasputin Music στο Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνια, αλλά διοργάνωσε ένα after-party για δεκάδες παλιούς φίλους στο αρχικό MetalliMansion στο Ελ Σερίτο της Καλιφόρνια. Κυκλοφόρησαν επίσης το Liberté, Egalité, Fraternité, Metallica! σε CD, μια ζωντανή ηχογράφηση της εμφάνισης του συγκροτήματος στο Le Bataclan το 2003 και τα έσοδα από τις πωλήσεις να διατέθηκαν στα θύματα των επιθέσεων στο Παρίσι το φθινόπωρο του 2015. Οι Metallica πέρασαν μια νύχτα στο AT&T Park για την τέταρτη ετήσια βραδιά των Metallica με τους San Francisco Giants να συμμετέχουν σε όλες τις εορταστικές εκδηλώσεις.

Το καλοκαίρι, το στούντιο HQ ούρλιαζε με την αυθεντική πρόθεση της κυκλοφορίας ενός νέου άλμπουμ. Ο παραγωγός Greg Fidelman ήταν εκεί για να βοηθήσει τη διαδικασία και αντί να περιμένει μέχρι το 2017, η κυκλοφορία του Hardwired…To Self-Destruct αναβλήθηκε για τις 18 Νοεμβρίου. Το κύριο κομμάτι, «Hardwired», έκανε ένα απροσδόκητο ντεμπούτο και έγινε η επιλεγμένη έκρηξη … από λιωμένο μέταλλο που απευθύνθηκε απευθείας στο κοινό στις 18 Αυγούστου. Δύο ημέρες αργότερα, το συγκρότημα άνοιξε το U.S. Bank Stadium στη Μινεάπολη με μια sold-out συναυλία, όπου αποκαλύφθηκε το εξώφυλλο του νέου άλμπουμ, σε φωτογραφία της Herring + Herring και σχεδιασμένο από τον Turner Duckworth.

Από τότε και στο εξής, ο χρόνος φαινόταν να κυλάει …. Συναυλίες σε ΗΠΑ, Βρετανία, Γερμανία και Καναδά στις αρχές του χειμώνα, με αρκετές ειδικές εμφανίσεις σε μέρη όπως το Webster Hall στο Μανχάταν και το House of Vans στο Λονδίνο. Το άλμπουμ έτυχε θερμής υποδοχής από θαυμαστές και κριτικούς. Ήταν νούμερο ένα σε 57 χώρες και ήταν το τρίτο μεγαλύτερο άλμπουμ του 2016 στις ΗΠΑ, πίσω μόνο από τους Drake και Beyoncé.

2017 - WorldWired Across the Globe...

Αφού ολοκλήρωσαν το 2016 με μια συναυλία στην πόλη τους στο ιστορικό Fox Theater στο Όκλαντ, το συγκρότημα πέρασε μεγάλο μέρος του 2017 κάνοντας την παγκόσμια περιοδεία WorldWired. Αφού έκαναν προθέρμανση στην Ασία, τη Δανία και τη Λατινική Αμερική, οι Metallica πήγαν στις ΗΠΑ και τον Καναδά για την πρώτη τους κανονική περιοδεία στη Βόρεια Αμερική από το 2009 και την πρώτη τους περιοδεία σε στάδια από το 2003. Τελικά, το βορειοαμερικανικό σκέλος της WorldWired Tour προσέλκυσε πάνω από ένα εκατομμύριο φανς και έφερε τους Metallica ανάμεσα στα κορυφαία συγκροτήματα περιοδείας το 2017. Μετά την περιοδεία στη Βόρεια Αμερική, οι Metallica συνέχισαν παρουσιάζοντας μια ολοκαίνουργια live παραγωγή σε ευρωπαϊκές αρένες, κάνοντας το ντεμπούτο τους στην Κοπεγχάγη – μα, πού αλλού - το φθινόπωρο.

Η χρονιά δεν ήταν όμως αποκλειστικά αφιερωμένη στις περιοδείες! Τον Φεβρουάριο το συγκρότημα συνεργάστηκε με την Lady Gaga σε μια παράσταση «Moth Into Flame» που ήταν τόσο συγκλονιστική που το μικρόφωνο του James κάηκε στην κυριολεξία. Η καμπάνια remaster του συγκροτήματος συνεχίστηκε καθώς το Master of Puppets κυκλοφόρησε σε ένα εξωφρενικά ολοκληρωμένο box set τον Νοέμβριο. Μετά την έναρξη του All Within My Hands, του φιλανθρωπικού ιδρύματος του συγκροτήματος, η χρονιά ολοκληρώθηκε με αρκετές φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένης της συναυλίας Band Together Bay Area, η οποία βοήθησε στη συγκέντρωση 17 εκατομμυρίων δολαρίων για τα θύματα των πυρκαγιών στη Βόρεια Καλιφόρνια. Το ίδρυμα συνεργάστηκε επίσης με τα Starbucks και Spotify για να συμμετάσχει στην εορταστική καμπάνια Give Good.

2018 - Το WorldWired συνεχίζει...

Το 2018 ήταν η χρονιά που το WorldWired ολοκλήρωσε την ευρωπαϊκή περιοδεία του στις αρένες μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαΐου, πριν οι Metallica απολαύσουν σπάνιες τρίμηνες καλοκαιρινές διακοπές. Μόλις επαναφορτίστηκαν οι μπαταρίες, οι επισκέψεις τους σε αρένες συνεχίστηκαν, αυτή τη φορά σε όλη τη Βόρεια Αμερική μεταξύ Σεπτεμβρίου και Μαρτίου του 2019.

Ο Νοέμβριος του 2018 ξεκίνησε με ένα σύντομο διάλειμμα από την τρέλα των συναυλιών, μετά την πολυτελή κυκλοφορία του...And Justice for All με τη μορφή ενός γιγάντιου box set και συνεχίζοντας με μια ειδική ακουστική φιλανθρωπική παράσταση στο The Masonic στο Σαν Φρανσίσκο. Η συναυλία και η δημοπρασία All Within My Hands Helping Hands συγκέντρωσαν 1,3 εκατομμύρια δολάρια για το έργο του Ιδρύματος με το Feeding America και το American Association of Community Colleges, για την αντιμετώπιση της πείνας και της εκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού.

2019 - Το WorldWired Ολοκληρώνεται Πρόωρα...

Μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας WorldWired στη Βόρεια Αμερική τον Μάρτιο του 2019, το συγκρότημα γέμισε την γιγαντιαία υπαίθρια σκηνή του για μια καλοκαιρινή περιοδεία σε ευρωπαϊκά στάδια, ξεκινώντας τον Μάιο στη Λισαβόνα, που κορυφώθηκε τον Αύγουστο στο Μάνχαϊμ στη Γερμανία.

Καθ' όλη τη διάρκεια του 2019, το συγκρότημα αντιμετώπισε μια νέα πρόκληση. Αφού του δόθηκε η ευκαιρία να ανοίξει τη νέα, υπερσύγχρονη αρένα του Σαν Φρανσίσκο - το Chase Center - το 2019 ήταν η 20ή επέτειος των αρχικών συναυλιών S&M που είχαν πραγματοποιηθεί στο Μπέρκλεϊ το 1999. Έτσι ήρθε και η απόφαση να δημιουργηθεί το S&M2 με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Σαν Φρανσίσκο μαζί με τον μουσικό διευθυντή Michael Tilson Thomas και τον μαέστρο Edwin Outwater. Σε αυτές τις συναυλίες, το συγκρότημα επανέλαβε πολλά τραγούδια από την αρχική περιπέτεια S&M και νέες ορχηστρικές ενορχηστρώσεις που δημιούργησε ο Bruce Coughlin για διάφορα τραγούδια που κυκλοφόρησαν τα χρόνια που ακολούθησαν τις συναυλίες. Φανς από 65 διαφορετικές χώρες συγκεντρώθηκαν στην πόλη για αυτές τις δύο νύχτες εκείνου του Σεπτεμβρίου για να γιορτάσουν τους Metallica και το Σαν Φρανσίσκο.

Μετά την αδιαμφισβήτητη επιτυχία των συναυλιών S&M2, και ένα μικρό διάλειμμα οι Metallica έφυγαν τον Οκτώβριο για Αυστραλία.

Το μέλλον δεν μπορούσε να προβλεφθεί. Λίγο μετά την τελευταία συναυλία στο Chase Center, ο James Hetfield μπήκε ξανά σε κέντρο αποτοξίνωσης. Το συγκρότημα δεσμεύτηκε αμέσως να υποστηρίξει τον «αδελφό του», με αποτέλεσμα την αναβολή των ημερομηνιών στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.

2020- #MetallicaMondays

Και μετά ήρθε το 2020. Καθώς ο κόσμος προσπαθούσε να αντιμετωπίσει την πανδημία, οι Metallica έψαχναν τρόπους να παραμείνουν σε επαφή με τους φανς τους, ενώ οι προγραμματισμένες συναυλίες φυσικά είχαν ακυρωθεί. Το #MetallicaMondays ξεκίνησε στα τέλη Μαρτίου, με μια ολόκληρη συναυλία των Metallica να ανασύρεται από τα τεράστια αρχεία του συγκροτήματος και να μεταδίδεται στο YouTube κάθε Δευτέρα για 23 εβδομάδες, συγκεντρώνοντας 118.000 δολάρια για το ίδρυμα All Within My Hands.

Τον Μάιο, οι Metallica εξέπληξαν ξανά τους φανς κυκλοφορώντας μία διασκευή του «Blackened» στο YouTube από το πουθενά. Απλά επειδή μπορούσαν. Αποφάσισαν επίσης να κάνουν μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία, υπό τους όρους της πανδημίας σε ένα οινοποιείο στη Σονόμα της Καλιφόρνια. Γυρίστηκε και μονταρίστηκε ειδικά για οθόνες drive-in. Λίγες εβδομάδες αργότερα, η ...ταινία από τη συναυλία προβλήθηκε σε 300 drive-in κινηματογράφους σε όλη τη Βόρεια Αμερική. Ήταν η πρώτη φορά που ένα thrash/metal συγκρότημα έπαιξε μια «live» συναυλία σε αυτή τη μορφή. Το ίδιο Σαββατοκύριακο, το S&M2 - το ζωντανό άλμπουμ και η ταινία από τις συναυλίες- κυκλοφόρησε επίσημα με τεράστια επιτυχία, με το άλμπουμ να κάνει το ντεμπούτο του στο Νο. 4 στο Billboard 200 chart και να κατακτά την Νο.1 θέση τόσο στα Hard Rock όσο και στα Classical Albums charts, μεταξύ άλλων.

Οι Metallica και οι All Within My Hands αναβίωσαν τη Συναυλία και Δημοπρασία Helping Hands τον Νοέμβριο του 2020, αυτή τη φορά μεταδίδοντας την εκδήλωση παγκοσμίως. Διαθέσιμο σε μορφή pay-per-view, on-demand, το πρώτο του είδους του για το συγκρότημα, το φιλανθρωπικό ίδρυμα συγκέντρωσε πάνω από 1,3 εκατομμύρια δολάρια για την υποστήριξη των συνεργατών του Ιδρύματος στο Feeding America και την American Association of Community Colleges, καθώς και για την παροχή βοήθειας σε προσπάθειες ανακούφισης από την πανδημία και φυσικές καταστροφές.

2021 - 40 Χρόνια Metallica...

Το 2021 έφερε μαζί του νέα ορόσημα. Όχι μόνο οι Metallica, το άλμπουμ, θα γιόρταζε την 30ή επέτειό τους, αλλά και οι Metallica, το συγκρότημα, έκλειναν τα 40α τους. Το Black Album σηματοδότησε την περίσταση με το τελευταίο γιγάντιο box set, μαζί με ένα τεράστιο συνεργατικό project με τίτλο The Metallica Blacklist, το οποίο περιελάμβανε 53 καλλιτέχνες που διασκεύασαν τραγούδια από το έπος με τις περισσότερες από 20 εκατομμύρια πωλήσεις.

Μερικές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εμφανίσεις με καλλιτέχνες όπως ο Stephen Colbert, για τον εορτασμό του Super Bow, ο Jimmy Kimmel και ο Howard Stern έδωσαν μια πρώτη δόση για τις πρώτες πραγματικές εμφανίσεις του συγκροτήματος μετά από σχεδόν δύο χρόνια: συναυλίες σε κλαμπ στο The Independent στο Σαν Φρανσίσκο και στο The Metro στο Σικάγο, και οι δύο στα μέσα Σεπτεμβρίου. Οι Metallica μπήκαν στο φθινόπωρο με εμφανίσεις σε φεστιβάλ και ειδικές εκδηλώσεις, αλλά το κύριο γεγονός θα ερχόταν αργότερα.

Σαράντα χρόνια Metallica γιορτάστηκαν με την κατάληψη του Σαν Φρανσίσκο το Σαββατοκύριακο. Από συναυλίες σε κλαμπ με τους OTTTO, Taipei Houston και Bastardane, όλες μπάντες με παιδιά των Metallica!, μέχρι δραστηριότητες κοινωνικής προσφοράς στο όνομα του All Within My Hands, από pre-parties για το Blackened Whiskey μέχρι πάρτι σε μπάντες με τοπικά εστιατόρια και καλλιτέχνες... Όλα αυτά οδήγησαν σε δύο νύχτες των Metallica στο Chase Center, που ξεναγούσαν τους φανς τους σε όλη τη μουσική πορεία τους από την αρχή μέχρι το τέλος.

2022 – Νέο σοκ για τους φανς

Το 2022 επέτρεψε επιτέλους στους Metallica να επανασυνδεθούν με θαυμαστές στις ΗΠΑ, τη Νότια Αμερική και την Ευρώπη, καθώς τα ταξίδια σε όλο τον κόσμο έγιναν πιο καθημερινότητα. Τον Νοέμβριο τίμησαν τη ζωή, την κληρονομιά και τα επιτεύγματα του Jonny και της Marsha Zazula, όπου το συγκρότημα παρουσίασε ένα σετ τραγουδιών αποκλειστικά από την εποχή του '83-'84. Τον Δεκέμβριο ακολούθησε με την τρίτη συναυλία και δημοπρασία AWMH Helping Hands, η οποία συγκέντρωσε 3 εκατομμύρια δολάρια για φιλανθρωπικό σκοπό.

Ωστόσο, τα πρωτοσέλιδα νέα του 2022 ήρθαν στις 28 Νοεμβρίου, όταν οι Metallica σόκαραν τους θαυμαστές τους με τρεις μαζικές ανακοινώσεις. Το 72 Seasons, το 12ο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος, θα κυκλοφορούσε σε λιγότερο από πέντε μήνες. Το «Lux Æterna», το πρώτο single του άλμπουμ, ήταν διαθέσιμο αμέσως και στη συνέχεια έκανε το ντεμπούτο του στο Helping Hands δύο εβδομάδες αργότερα. Και τελευταίο, αλλά σίγουρα όχι λιγότερο σημαντικό, κυκλοφόρησαν οι ημερομηνίες της παγκόσμιας περιοδείας M72 2023-2024. Το κιτρινόμαυρο εξώφυλλο του άλμπουμ επιβεβαίωνε για μία ακόμα φορά ότι το μέλλον των Metallica είναι εκθαμβωτικά λαμπρό και έντονα καυτό.

2023 - Full ταχύτητα ή τίποτα

Στα μέσα Απριλίου του 2023, το άλμπουμ «72 Seasons» κυκλοφόρησε, συνοδευόμενο από μουσικά βίντεο και για τα 12 κομμάτια. Η κυκλοφορία γιορτάστηκε με μεγαλοπρέπεια με ένα παγκόσμιο πάρτι και μια κινηματογραφική εκδήλωση που πρόβαλε ολόκληρα τα βίντεο του άλμπουμ στη μεγάλη οθόνη σε πάνω από 2.500 κινηματογράφους σε 80 περιοχές. Η Παγκόσμια Περιοδεία M72 ξεκίνησε τον επόμενο μήνα στο Άμστερνταμ, με τη νέα παράδοση των No Repeat Weekends: δύο νύχτες, δύο εντελώς μοναδικά setlists. Το M72 έφτασε στις ΗΠΑ τον Αύγουστο και λίγο αργότερα, το συγκρότημα επέστρεψε στη μεγάλη οθόνη, αυτή τη φορά με δύο βραδιές με live εμφανίσεις από το Άρλινγκτον του Τέξας, σε κινηματογράφους σε όλο τον κόσμο. Πριν τελειώσει η χρονιά, το συγκρότημα έκανε την πρώτη του επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία με μια εμφάνιση στο Φεστιβάλ Soundstorm.

2024 - Η Παγκόσμια Περιοδεία M72 ανανεώνεται

Τον Ιανουάριο του 2024, οι Metallica καταρρίπτουν για τη metal κοινότητα μια αμερικανική παράδοση που δεν περίμενε κανείς ποτέ: το Σαββατοκύριακο του Πρωταθλήματος του Κολεγιακού Ποδοσφαίρου, όπου το ESPN και η Ημέρα Αγώνα Κολλεγίων ανακοίνωσαν τους πρώτους νικητές του Διαγωνισμού Marching Band των Metallica. Τον Φεβρουάριο, το «72 Seasons] χάρισε στους Metallica το 10ο βραβείο Grammy, αυτή τη φορά για την Καλύτερη Metal Ερμηνεία». Ο Μάρτιος έδωσε στους Metallica το προνόμιο να συμμετάσχουν σε μια διαφορετική εκδήλωση βραβείων, το Βραβείο Gershwin για Δημοφιλές Τραγούδι της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου, προς τιμήν του Elton John και του Bernie Taupin. Τότε οι Metallica ελευθέρωσαν την έξαλλη ερμηνεία τους στο «Funeral for a Friend/Love Lies Bleeding» σε μια κατάμεστη αίθουσα DAR Constitution, με τον ίδιο τον Sir Elton John να λικνίζεται από την πρώτη σειρά.

Η Παγκόσμια Περιοδεία M72 ανανεώθηκε στο Μόναχο τον Μάιο με 14 ευρωπαϊκές ημερομηνίες πριν επιστρέψει στις ΗΠΑ τον Αύγουστο. Από εκεί και πέρα, οι Metallica έστρεψαν το βλέμμα τους σε νέα εδάφη. Ήρθε το Fortnite, το θεματικό gameplay στο Fortnite Festival, το Battle Royale, το LEGO Fortnite, το Rocket Racing και άλλα. Όπως έχει καθιερωθεί ως διετές έθιμο, το 2024 έκλεισε με την τέταρτη Συναυλία & Δημοπρασία Helping Hands για τους σκοπούς του All Within My Hands.

Η παγκόσμια περιοδεία του «M72» συνεχίζεται το 2025 και η Αθήνα στις 9 Μαϊου γίνεται ο πρώτος σταθμός των Metallica για το 2026.

Και ναι, όλοι περιμένουμε να ακούσουμε εκείνη την πρώτη νότα από το «Ecstasy of Gold» του Ένιο Μορικόνε από την ταινία «ο Καλός, ο Κακός και ο Άσχημος». Γιατί όπως ξέρουν όλοι οι μυημένοι, από το 1983, αυτό είναι το έναυσμα ότι οι Metallica βγαίνουν στη σκηνή.

«Αναπαύσου εν ειρήνη Ένιο Μορικόνε. Η καριέρα σου ήταν θρυλική, οι συνθέσεις σου δεν γερνούν ποτέ. Σε ευχαριστούμε που μας έδινες τον τόνο σε τόσες συναυλίες από το 1983» έγραψαν στο X οι Metallica, αποχαιρετώντας τον.