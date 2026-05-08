Στο μικροσκόπιο του Υπουργείου Άμυνας το drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα.

Στο επίκεντρο εκτεταμένης έρευνας των Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκεται το πλωτό drone που εντοπίστηκε από ψαράδες στο ακρωτήριο Λευκάτας στη Λευκάδα, με τη μηχανή του σε λειτουργία. Το σκάφος έχει ήδη τεθεί υπό αυστηρή επιτήρηση και αναμένεται να μεταφερθεί στην Αττική, όπου εξειδικευμένα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων θα αναλάβουν την πλήρη τεχνική του ανάλυση.

Στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθεί ο τόπος κατασκευής του, τα τεχνικά του χαρακτηριστικά και οι δυνατότητές του, καθώς και το ενδεχόμενο ύπαρξης ή μεταφοράς εξοπλισμού στο εσωτερικό του. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα σενάρια σχετικά με την παρουσία του στο Ιόνιο, ενώ η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως ιδιαίτερης σημασίας λόγω των τεχνολογικών χαρακτηριστικών του σκάφους και της άγνωστης μέχρι στιγμής προέλευσής του.

Εκτιμάται ότι μετέφερε περίπου 300 κιλά εκρηκτικής ύλης και θα μπορούσε να πλήξει στόχο σε απόσταση έως και 800 χιλιομέτρων. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το εύρημα χειρόγραφων σημειώσεων στο εσωτερικό του σκάφους, στοιχείο που θεωρείται ασυνήθιστο για τέτοιου τύπου μη επανδρωμένα συστήματα και έχει ενισχύσει τα σενάρια περί πιθανής παραπλάνησης ή προβοκάτσιας. Παράλληλα, πυροτεχνουργός του Στρατού φέρεται να προχώρησε στην αφαίρεση τριών πυροκροτητών, ενώ στη συνέχεια απενεργοποιήθηκαν οι μπαταρίες από στελέχη του Λιμενικού, ώστε να διακοπεί πλήρως η λειτουργία του.

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας.

Τα σενάρια για την προέλευση και τους σκοπούς του

Οι Αρχές εξετάζουν διάφορα σενάρια για την προέλευσή του, μεταξύ των οποίων και πιθανή σύνδεση με τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, ο οποίος χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πετρελαίου υπό κυρώσεις, αλλά και το ενδεχόμενο να σχετίζεται με επιχειρήσεις στον Εύξεινο Πόντο. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, το σκάφος ενδέχεται να είναι ουκρανικής κατασκευής τύπου MAGURA V3, μοντέλο που έχει χρησιμοποιηθεί σε ναυτικές επιχειρήσεις στον πόλεμο και θεωρείται ικανό για επιθέσεις ακριβείας κατά πλοίων. Δεν αποκλείεται, το σκάφος να είχε αποστολή που σχετιζόταν με τέτοιες επιχειρήσεις και να κατέληξε στην περιοχή του Ιονίου.

Ένα δεύτερο, λιγότερο πιθανό σενάριο που εξετάζεται, είναι η πιθανή χρήση του σε παράνομες δραστηριότητες, όπως το ναρκεμπόριο, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν προς το παρόν επιβεβαιωμένα στοιχεία που να το υποστηρίζουν. Παράλληλα, οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο προβοκάτσιας, ενώ βασικό ζητούμενο της έρευνας παραμένει το πώς το σκάφος βρέθηκε στη Λευκάδα και ποιος είχε τον έλεγχο ή την ευθύνη του.

