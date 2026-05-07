Ένα USV στρατιωτικού - ερευνητικού τύπου εντόπισαν ψαράδες στη Λευκάδα.

Με ένα ασυνήθιστο θέαμα ήρθαν αντιμέτωποι ψαράδες στη Λευκάδα, όταν εντόπισαν κοντά στο ακρωτήριο Δουκάτο ένα θαλάσσιο drone.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, πρόκειται για ένα USV (Unmanned Surface Vehicle), το οποίο είναι drone κυρίως στρατιωτικής χρήσης, εξοπλισμένο με αισθητήρες, κεραίες και συστήματα επικοινωνίας.

Οι ψαράδες με απόλυτη ψυχραιμία ρυμούλκησαν το σκάφος μέχρι το λιμάνι της Βασιλικής και στη συνέχεια ενημέρωσαν το Λιμενικό Σώμα. Τέτοιου είδους USV χρησιμοποιούνται για συλλογή πληροφοριών, ειδικές επιχειρήσεις, ακόμα και για επιστημονικές έρευνες.

Το σκάφος βρίσκεται πλέον στα χέρια των Αρχών, ενώ για το θέμα θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση από το αρμόδιο Υπουργείο, το οποίο αναλαμβάνει πλέον τη διερεύνηση της προέλευσης και του σκοπού της παρουσίας του συγκεκριμένου σκάφους στα ελληνικά χωρικά ύδατα. ​

Αυτό που απασχολεί είναι αν πρόκειται για σκάφος που παρασύρθηκε από διεθνή ύδατα, για εξοπλισμό που συμμετείχε σε κάποια άσκηση ή για κάτι άλλο.

