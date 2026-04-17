Η σκουριά, η αλμύρα, τα κύματα και οι ισχυροί άνεμοι έχουν αφήσει έντονα τα σημάδια τους στο μεταλλικό κουφάρι του πλοίου.

Το ναυάγιο «Δημήτριος» στο Γύθειο, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και φωτογραφημένα τοπόσημα της Πελοποννήσου, φαίνεται πλέον να βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο φθοράς, με την εικόνα του να αλλάζει αισθητά με την πάροδο των χρόνων.

Κατά την πρόσφατη επίσκεψη στην περιοχή του Βαλτακίου, καταγράφηκαν εικόνες που αποτυπώνουν την έντονη αλλοίωση του πλοίου σε σχέση με το παρελθόν. Η σύγκριση με εναέρια πλάνα προηγούμενων ετών αναδεικνύει τη σημαντική επιδείνωση της κατάστασής του. Το κατάρτι του πλοίου έχει πλέον καταρρεύσει, ενώ το μεταλλικό σκαρί εμφανίζει εκτεταμένες φθορές από τη σκουριά, την αλμύρα της θάλασσας και τη συνεχή έκθεση στους ισχυρούς ανέμους και τα κύματα που πλήττουν την περιοχή.

Οι καιρικές συνθήκες, σε συνδυασμό με την πάροδο του χρόνου, έχουν συμβάλει καθοριστικά στην αποσύνθεση του ιστορικού αυτού ναυαγίου. Το «Δημήτριος», που προσάραξε στην ακτή το 1981, αποτέλεσε για δεκαετίες σημείο αναφοράς για την περιοχή της Λακωνίας, προσελκύοντας επισκέπτες, φωτογράφους και τουρίστες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ωστόσο, σήμερα η εικόνα του απέχει σημαντικά από εκείνη που το έκανε διάσημο. Η σταδιακή κατάρρευση του πλοίου καταδεικνύει ότι το άλλοτε εμβληματικό αυτό μνημείο της θάλασσας οδεύει προς την πλήρη αλλοίωσή του, με τη φύση να επικρατεί και να αφήνει ανεξίτηλα τα σημάδια της πάνω στο σκαρί.

