Τα μέτρα αποσκοπούν στην προστασία των επισκεπτών, λόγω της γεωμορφολογικής αστάθειας της περιοχής, ενώ οι παραβάτες αντιμετωπίζουν διοικητικές κυρώσεις, πέραν τυχόν ποινικών και αστικών ευθυνών, με την εφαρμογή τους να ανατίθεται και στην Ελληνική Αστυνομία.

Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται το νέο καθεστώς λειτουργίας για την περιοχή του Ναυαγίου στη Ζάκυνθο, καθώς δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η κοινή υπουργική απόφαση που καθορίζει τους αυστηρούς περιορισμούς πρόσβασης για τη φετινή τουριστική περίοδο, οι οποίοι θα παραμείνουν σε ισχύ έως τις 31 Οκτωβρίου 2026.

Η απόφαση, που συνυπογράφεται από τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, προβλέπει την πλήρη απαγόρευση εισόδου τόσο στην «Απαγορευμένη Ζώνη» όσο και στη «Ζώνη Ελεγχόμενης Πρόσβασης» της ευρύτερης περιοχής του όρμου.

Η πρόσβαση για το κοινό επιτρέπεται αποκλειστικά στο ανώτερο σημείο θέασης, από την υφιστάμενη εξέδρα, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων έργων περίφραξης και προστασίας του πρανούς. Την ευθύνη για την εφαρμογή των μέτρων αναλαμβάνει ο Δήμος Ζακύνθου, ενώ οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές.

Παράλληλα, το ΦΕΚ προβλέπει ότι μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης θα επιτρέπεται η προσέγγιση σε συγκεκριμένη ζώνη κοντά στο ναυάγιο του πλοίου «Παναγιώτης», ενώ για το σύνολο της περιοχής τίθενται αυστηροί περιορισμοί και από θαλάσσης.

Συγκεκριμένα, απαγορεύεται η αγκυροβολία και η προσέγγιση πλωτών μέσων σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από την ακτογραμμή, ενώ δεν επιτρέπεται ούτε η κολύμβηση εντός του κόλπου που ορίζεται από τα δύο άκρα της παραλίας. Το πλαίσιο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής δημιουργίας ελεγχόμενων θαλάσσιων ζωνών, κατόπιν αξιολόγησης των αρμόδιων αρχών και γνωμοδότησης του ΟΑΣΠ.