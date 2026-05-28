Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων είναι ένας χειροκίνητος χάλκινος υπολογιστής, κατασκευασμένος γύρω στον 1ο αιώνα π.Χ., που ανασύρθηκε από ένα ναυάγιο της ρωμαϊκής εποχής κοντά στο μικρό αιγαιοπελαγίτικο νησί των Αντικυθήρων το 1901, και ήταν ικανός να προβλέπει ηλιακές και σεληνιακές εκλείψεις, να παρακολουθεί την ακανόνιστη τροχιά της Σελήνης και να μοντελοποιεί τις θέσεις των γνωστών πλανητών. Τίποτα αντίστοιχης μηχανικής πολυπλοκότητας δεν εμφανίζεται στα σωζόμενα αρχαιολογικά ευρήματα για περίπου τα επόμενα 1.400 χρόνια.

Αυτό είναι το σημείο που ψάχνουν απαντήσεις οι ιστορικοί της τεχνολογίας. Τα γρανάζια δεν είναι πρόχειρα. Είναι κομμένα στο χέρι από φύλλα μπρούντζου σε τριγωνικά δόντια, συνδεδεμένα σε αλληλουχίες που υπολογίζουν αστρονομικές αναλογίες με την υπομονή ενός πλανηταρίου. Όταν οι σφουγγαράδες ανέσυραν το διαβρωμένο κομμάτι από τον βυθό σε βάθος περίπου 45 μέτρων, κανείς το 1901 δεν είχε ιδέα τι περιείχε αυτή η πράσινη συσσωμάτωση.

Τι βρήκαν πραγματικά οι δύτες

Το ναυάγιο κοντά στα Αντικύθηρα βρισκόταν σε βαθιά νερά ανάμεσα στην Κρήτη και την Πελοπόννησο, σε μια θαλάσσια διαδρομή που χρησιμοποιούσαν οι Ρωμαίοι έμποροι για να μεταφέρουν ελληνικά λάφυρα πίσω στην Ιταλία. Το φορτίο περιλάμβανε χάλκινα και μαρμάρινα αγάλματα, γυάλινα αντικείμενα, αμφορείς και νομίσματα. Ανάμεσα στα επικαλυμμένα με κρούστα θραύσματα που ανασύρθηκαν στην επιφάνεια το 1901 υπήρχε μια διαβρωμένη μάζα περίπου στο μέγεθος ενός κουτιού παπουτσιών. Παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό σε αφάνεια στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας μέχρι το 1902, όταν ο Έλληνας πολιτικός Σπυρίδων Στάης παρατήρησε ένα γρανάζι ενσωματωμένο στη διάβρωση και ο ξάδελφός του, Βαλέριος Στάης, διευθυντής του μουσείου, ξεκίνησε την πρώτη μελέτη του θραύσματος. Η μάζα τελικά διαχωρίστηκε, αποκαλύπτοντας το αδιαμφισβήτητο σχήμα οδοντωτών τροχών με τριγωνικά δόντια τοποθετημένα σε διαδοχικές σειρές. Η συσκευή λειτουργούσε χειροκίνητα. Ο χρήστης γύριζε ένα κουμπί στο πλάι και οι δίσκοι στην μπροστινή και πίσω όψη περιστρέφονταν ώστε να δείχνουν τη θέση του Ήλιου, τη φάση της Σελήνης, την ημερομηνία σε πολλαπλά αλληλεπικαλυπτόμενα ημερολόγια και τον προβλεπόμενο χρόνο των εκλείψεων διαβάζουμε στο spacedaily.com.

Περισσότερα από τριάντα γρανάζια που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν

Τουλάχιστον 30 γρανάζια διασώζονται και οι ανακατασκευές που βασίζονται σε τομογραφίες ακτίνων Χ υποδηλώνουν ότι η αρχική συσκευή περιείχε περίπου 37 χειροποίητους μπρούντζινους τροχούς, τοποθετημένους μέσα σε ξύλινη θήκη ύψους περίπου 34 εκατοστών. Το μεγαλύτερο γρανάζι έχει διάμετρο περίπου 14 εκατοστών. Τα δόντια είχαν λιμαριστεί ξεχωριστά. Οι αναλογίες μεταξύ των γραναζιών κωδικοποιούν αστρονομικές περιόδους που Βαβυλώνιοι και Έλληνες αστρονόμοι τελειοποιούσαν επί αιώνες.

Ένα ζεύγος γραναζιών τοποθετημένο σε έκκεντρο πείρο αναπαράγει την ακανόνιστη ταχύτητα της Σελήνης στον ουρανό, τη λεγόμενη σεληνιακή ανωμαλία που περιγράφηκε για πρώτη φορά από τον Έλληνα αστρονόμο Ίππαρχο τον 2ο αιώνα π.Χ. Η Σελήνη δεν περιστρέφεται γύρω από τη Γη σε τέλειο κύκλο. Επιταχύνει κοντά στο περίγειο και επιβραδύνει κοντά στο απόγειο. Ο μηχανισμός μοντελοποιεί αυτή τη μεταβολή με έναν σύνδεσμο πείρου και σχισμής που κάνει το ένα γρανάζι να ταλαντεύεται πάνω στο άλλο. Πρόκειται για μια μηχανική λύση σε ένα πρόβλημα ουράνιας γεωμετρίας, επεξεργασμένη δύο χιλιάδες χρόνια πριν από τον Νεύτωνα.

Τι πραγματικά υπολόγιζε

Γυρίζοντας τη λαβή μία ημέρα μπροστά, ο μπροστινός δίσκος προχωρά μία θέση στον ζωδιακό κύκλο. Ο δείκτης της Σελήνης κινείται με τον πραγματικό, άνισο ρυθμό της. Μια μικρή σφαίρα, μισή μαύρη και μισή ασημένια, περιστρέφεται μέσα σε ένα παράθυρο για να δείξει τη φάση της Σελήνης. Στην πίσω πλευρά της συσκευής, δύο σπειροειδείς δίσκοι παρακολουθούν μεγαλύτερους κύκλους: τον Μετωνικό κύκλο των 235 σεληνιακών μηνών, που επαναφέρει τη Σελήνη στην ίδια φάση την ίδια ημερομηνία κάθε 19 χρόνια, και τον κύκλο του Σάρου διάρκειας 18 ετών και 11 ημερών που οι αστρονόμοι χρησιμοποιούσαν για την πρόβλεψη εκλείψεων.

Αν ο δείκτης του Σάρου έπεφτε πάνω σε κάποιο σύμβολο, αναμενόταν έκλειψη. Το σύμβολο καθόριζε αν θα ήταν ηλιακή ή σεληνιακή, περίπου ποια ώρα της ημέρας θα συνέβαινε και μερικές φορές ακόμη και το χρώμα της Σελήνης κατά την ολικότητα. Μια μελέτη του 2024 από το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης χρησιμοποίησε Bayesian στατιστική και τεχνικές δανεισμένες από την ανάλυση βαρυτικών κυμάτων του LIGO για να καθορίσει ότι ο ημερολογιακός δακτύλιος στο μπροστινό μέρος της συσκευής πιθανότατα περιείχε 354 ή 355 οπές, αντιστοιχώντας στο ελληνικό σεληνιακό έτος αντί για τις 365 ημέρες του αιγυπτιακού ηλιακού ημερολογίου. Η ανάλυση της Γλασκώβης έδειξε επίσης ότι οι σωζόμενες οπές είχαν τοποθετηθεί με αξιοσημείωτη ακρίβεια, με μέση ακτινική απόκλιση μόλις 0,028 χιλιοστών από έναν τέλειο κύκλο ακτίνας 77,1 χιλιοστών. Πρόκειται για ακρίβεια στην κλίμακα ενός κλάσματος ανθρώπινης τρίχας, εκτελεσμένη σε μπρούντζο, στο χέρι, σε κάποιο εργαστήριο της ελληνιστικής Μεσογείου.

Ποιος το κατασκεύασε

Κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα. Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι είναι κύκλοι που συνδέονται με τον Αρχιμήδη των Συρακουσών, ο οποίος πέθανε το 212 π.Χ. και στον οποίο ο Κικέρων απέδιδε την κατασκευή παρόμοιας συσκευής που μοντελοποιούσε τους ουρανούς, καθώς και με τον Ίππαρχο της Ρόδου, του οποίου η σεληνιακή θεωρία αναπαράγεται τόσο πιστά από τον μηχανισμό. Η Ρόδος ήταν γνωστό κέντρο κατασκευής αστρονομικών οργάνων κατά την ύστερη ελληνιστική περίοδο. Το πλοίο που μετέφερε τη συσκευή βυθίστηκε περίπου μεταξύ 70 και 50 π.Χ., πιθανότατα καθ’ οδόν από κάποιο λιμάνι του Αιγαίου προς τη Ρώμη.

Το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί δεν έχει διασωθεί καμία αντίστοιχη συσκευή, σαν μια ολόκληρη μηχανική παράδοση να εξαφανίστηκε απότομα. Δεν υπάρχει προφανής διάδοχος στη ρωμαϊκή Αίγυπτο, στο Βυζάντιο ή στην πρώιμη μεσαιωνική Ευρώπη. Μηχανικά ρολόγια αντίστοιχης πολυπλοκότητας εμφανίζονται στα ευρωπαϊκά αρχεία μόνο τον 14ο αιώνα, περισσότερο από μία χιλιετία αργότερα.

Το κενό των 1.400 ετών

Τα πρώτα ευρωπαϊκά ωρολογιακά συστήματα που πλησιάζουν τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων σε αριθμό γραναζιών και αστρονομική φιλοδοξία είναι το αστρονομικό ρολόι του Ρίτσαρντ του Γουόλινγκφορντ στο αβαείο του Σεντ Άλμπανς, σχεδιασμένο στα τέλη της δεκαετίας του 1320 και ολοκληρωμένο περίπου δύο δεκαετίες μετά τον θάνατό του το 1336, και το astrarium του Τζοβάνι ντε Ντόντι, κατασκευασμένο στην Πάδοβα μεταξύ 1348 και 1364. Και τα δύο είναι περίπου 1.400 χρόνια μεταγενέστερα από το ναυάγιο. Και τα δύο θεωρούνται μηχανικά θαύματα της ύστερης μεσαιωνικής περιόδου. Κανένα όμως δεν είναι εμφανώς πιο εξελιγμένο από αυτό που παρήγαγε ένα ελληνικό εργαστήριο τον 1ο αιώνα π.Χ. Ο ισλαμικός κόσμος συνέχισε στο ίδιο μοτίβο. Αστρολάβοι, οδοντωτές ημερολογιακές συσκευές και υδροκίνητες αστρονομικές μηχανές εμφανίζονται στα έργα του αλ-Μπιρούνι και των αδελφών Μπανού Μούσα μεταξύ 9ου και 11ου αιώνα. Ωστόσο, ακόμη και αυτά τα όργανα σπάνια φτάνουν την πολυπλοκότητα των συστημάτων γραναζιών της συσκευής των Αντικυθήρων. Η ελληνική μηχανή χρησιμοποιούσε επικυκλικά και πείρου-σχισμής γρανάζια για να υπολογίζει τις ακανόνιστες κινήσεις του Ήλιου, της Σελήνης και των πλανητών. Αυτή η τεχνική δεν επανεμφανίζεται καθαρά στο ιστορικό αρχείο μέχρι την Ευρωπαϊκή Αναγέννηση.

Γιατί χάθηκε αυτή η παράδοση; Πιθανές εξηγήσεις περιλαμβάνουν την κατάρρευση των ελληνιστικών δικτύων προστασίας υπό τη ρωμαϊκή κυριαρχία, την απώλεια εξειδικευμένων εργαστηρίων καθώς ο πλούτος μετατοπιζόταν, και το απλό γεγονός ότι μια συσκευή που απαιτούσε χρόνια εργασίας από έναν δεξιοτέχνη τεχνίτη ίσως να είχε ελάχιστους πελάτες σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Όταν εξαφανίστηκαν οι πελάτες, χάθηκε και η τεχνογνωσία. Ίσως να υπήρχαν και άλλοι μηχανισμοί των Αντικυθήρων. Διαβρώθηκαν σε σοφίτες, λιώθηκαν για τον μπρούντζο τους ή βυθίστηκαν σε ναυάγια που δεν ανακαλύφθηκαν ποτέ.

Πώς οι ερευνητές αποκάλυψαν τα μυστικά του

Η σύγχρονη κατανόηση της συσκευής προέρχεται από μια σειρά απεικονιστικών ερευνών. Το 2005 το Ερευνητικό Πρόγραμμα του Μηχανισμού των Αντικυθήρων χρησιμοποίησε μια ειδικά κατασκευασμένη μηχανή τομογραφίας ακτίνων Χ οκτώ τόνων με την ονομασία Bladerunner, κατασκευασμένη από τη βρετανική εταιρεία X-Tek Systems και μεταφερμένη στην Αθήνα, για να σαρώσει τα θραύσματα σε ανάλυση μικρομέτρων. Η μηχανή λειτουργούσε στα 450 κιλοβόλτ και είχε αρχικά αναπτυχθεί για την επιθεώρηση πτερυγίων τουρμπίνας για μικροσκοπικές ρωγμές. Οι σαρώσεις αποκάλυψαν χιλιάδες μέχρι τότε αόρατες ελληνικές επιγραφές στις εσωτερικές επιφάνειες, ένα εγχειρίδιο οδηγιών χαραγμένο πάνω στον ίδιο τον μπρούντζο.

Οι επιγραφές αυτές περιέγραφαν τους δίσκους, ονόμαζαν τους πλανήτες και κατέγραφαν προβλέψεις εκλείψεων. Μια ανακατασκευή του 2021 από ομάδα του University College London, υπό την καθοδήγηση του Tony Freeth, χρησιμοποίησε τις επιγραφές για να προτείνει ένα πλήρες μοντέλο της μπροστινής όψης που παρουσίαζε και τους πέντε πλανήτες που γνώριζαν οι Έλληνες, μαζί με τον Ήλιο, τη Σελήνη και τους σεληνιακούς κόμβους.

Το αποτέλεσμα της ομάδας της Γλασκώβης το 2024, που δημοσιεύθηκε στο The Horological Journal, έλυσε μια μακροχρόνια διαφωνία σχετικά με το αν ο ημερολογιακός δακτύλιος παρακολουθούσε 365 ημέρες, 360 ημέρες ή περίπου 354. Η απάντηση προέκυψε από μια απρόσμενη διαδρομή. Ο Chris Budiselic, ένας Αυστραλός μηχανουργός που διαχειρίζεται το κανάλι Clickspring στο YouTube και κατασκεύαζε ένα λειτουργικό αντίγραφο με εργαλεία εποχής, ηγήθηκε μιας μελέτης το 2020 στο ίδιο περιοδικό που μέτρησε τις σωζόμενες οπές και πρότεινε ότι το ημερολόγιο βασιζόταν στο σεληνιακό έτος. Ο Graham Woan και ο Joseph Bayley στη Γλασκώβη πήραν έπειτα τις μετρήσεις των Budiselic και συνεργατών και τις ανέλυσαν με τα ίδια Bayesian εργαλεία και τις μεθόδους Markov Chain Monte Carlo που χρησιμοποιεί η ομάδα του Woan στα δεδομένα βαρυτικών κυμάτων του LIGO. Η εκδοχή του σεληνιακού έτους προέκυψε καθαρά, με τις 354 ή 355 οπές να είναι εκατοντάδες φορές πιθανότερες από την εναλλακτική των 360 οπών. Ανεξάρτητες ανακατασκευές του μηχανικού σύμπαντος συνέχισαν από τότε να βελτιώνουν τις αναλογίες των γραναζιών.

Τι αποκαλύπτει για τους ανθρώπους που το κατασκεύασαν

Οι Έλληνες που κατασκεύασαν αυτή τη συσκευή κατανοούσαν ότι οι ουρανοί κυβερνώνται από συνδυαζόμενους κύκλους. Δεν μπορούσαν να γνωρίζουν γιατί η τροχιά της Σελήνης ήταν ακανόνιστη. Ο Κέπλερ δεν θα δημοσίευε τους νόμους της πλανητικής κίνησης παρά μόνο δεκαέξι αιώνες αργότερα. Ωστόσο, είχαν μετρήσει αυτή την ανωμαλία με αρκετή ακρίβεια ώστε να τη μοντελοποιήσουν μηχανικά, ενώ διέθεταν τη μεταλλουργική και μηχανουργική δεξιότητα να κόψουν εκατοντάδες δόντια γραναζιών στις ακριβώς σωστές αναλογίες.

Αυτή δεν είναι η συνηθισμένη εικόνα που έχουμε για την αρχαιότητα. Ο κόσμος της ρωμαϊκής εποχής συνήθως θυμίζει μάρμαρο, υδραγωγεία, λεγεώνες και ρητορική. Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων υπενθυμίζει ότι ο ίδιος πολιτισμός περιλάμβανε εργαστήρια όπου κάποιος καθόταν σε έναν πάγκο και λιμάριζε μπρούντζινα δόντια γραναζιών με ανοχές που θα θεωρούνταν αξιοσέβαστες ακόμη και σε ένα ρολόι τσέπης του 19ου αιώνα.

Η συσκευή εκτίθεται σήμερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας, λίγες εκατοντάδες χιλιόμετρα από τον βυθό όπου παρέμεινε για δύο χιλιετίες. Η πρόσφατη δημοσιότητα γύρω από τις έρευνες της ομάδας της Γλασκώβης αναζωπύρωσε το δημόσιο ενδιαφέρον για τον μηχανισμό και αντίγραφα βασισμένα στις νεότερες σαρώσεις κυκλοφορούν πλέον ανάμεσα σε ωρολογοποιούς και μουσειακές συλλογές.

Ένα μικρό αντικείμενο που ξαναγράφει την ιστορία

Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων δεν αποδεικνύει ότι οι αρχαίοι Έλληνες διέθεταν υπολογιστές με τη σύγχρονη έννοια. Δεν είχε προγραμματιζόμενη λογική, μνήμη ή διακλαδώσεις εντολών. Ήταν ένας υπολογιστής ειδικού σκοπού, όπως ένας λογαριθμικός κανόνας ή ένα πλανητάριο. Ωστόσο, έκανε κάτι που κανένα άλλο σωζόμενο αντικείμενο της αρχαιότητας δεν κάνει. Κωδικοποιούσε την κίνηση των ουρανών μέσα σε πλεγμένα γρανάζια και επέτρεπε στον χρήστη να γυρίσει μια λαβή και να δει το μέλλον.

Αν τον έδινες σε έναν Ρωμαίο συγκλητικό το 60 π.Χ., θα μπορούσε να μάθει πότε θα συνέβαινε η επόμενη σεληνιακή έκλειψη. Αν τον έδινες σε έναν μεσαιωνικό μοναχό το 800 μ.Χ., το ίδιο ερώτημα δεν θα είχε εργαλείο για να απαντηθεί για άλλα πεντακόσια χρόνια.

Το ναυάγιο εξακολουθεί να βρίσκεται εκεί. Οι ανασκαφές ξανάρχισαν το 2012 υπό την κοινή χορηγία του ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού και του Woods Hole Oceanographic Institution, και οι δύτες συνεχίζουν να ανασύρουν θραύσματα του φορτίου, συμπεριλαμβανομένων επιπλέον μπρούντζινων αγαλμάτων και πιθανώς τμημάτων ενός δεύτερου μηχανισμού, αν και αυτός ο τελευταίος ισχυρισμός παραμένει αμφισβητούμενος. Αν υπάρχει μια δεύτερη συσκευή θαμμένη στη λάσπη κοντά στα Αντικύθηρα, περιμένει εδώ και δύο χιλιάδες χρόνια να ανακαλυφθεί.