Με ένα ειρωνικό χαμόγελο και με μία ακόμη πιο ειρωνική τοποθέτηση απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης στα όσα ανέφερε χθες ο Παναγιώτης Δουδωνής περί μυστικής συμφωνίας ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα.

«Νομίζω ότι η απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη από μία φράση που ακούμε και είμαστε μάλιστα χρονικά ‘ακόμα δεν σφίξαν οι ζέστες’», απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε σχετική ερώτηση που δέχθηκε στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών και έκανε λόγο για «ψεκασμένες θεωρίες.

«Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ το έχει κυριεύσει πανικός στο άκουσμα των δημοσκοπήσεων και μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας που φτάνει στο σημείο να υιοθετεί θεωρείς που ακόμα και οι γνήσιοι εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα ζήλευαν», συνέχισε ο Παύλος Μαρινάκης.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 15:40'' του βίντεο:

{https://www.youtube.com/watch?v=piTHGu2gUvI}

Ο Παναγιώτης Δουδωνής μιλώντας χθες στον Αθήνα 984 είπε πως «το ΠΑΣΟΚ έχει αντίπαλο τον κ. Μητσοτάκη, ενώ ο κ. Τσίπρας είναι σύμμαχός του. Έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους. Πρόκειται για μυστική συμφωνία, θα το δείξει η ιστορία. Η αβάντα του Μεγάρου Μαξίμου στον κ. Τσίπρα δείχνει τη μεταξύ τους συμφωνία. Αντίπαλος του Μητσοτάκη είναι το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Γι’ αυτό, ολόκληρο το σύστημα χειρίζεται το ΠΑΣΟΚ με χυδαίο τρόπο».

