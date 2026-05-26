Λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, το Μαξίμου εξαπέλυσε επίθεση κατά του πρώην πρωθυπουργού.

Έντονη νευρικότητα και αμηχανία προκαλεί στην κυβέρνηση η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή, παρά την προσπάθεια κυβερνητικών στελεχών να πείσουν πως το Μαξίμου αντιμετωπίζει με απαξίωση τις εξελίξεις.

Λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση του νέου κόμματος, στο Θησείο, ο πρώην πρωθυπουργός δέχθηκε κυβερνητικά «πυρά», από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Παύλο Μαρινάκη και τον Νίκο Τσάφο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο υπουργικό έδειξε την ανησυχία του: «Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα με φόντο τα όσα είπε ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ «Στο χιλιοστό», ενώ ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα ενέργειας, βάζει στο τραπέζι την ηλεκτρική ενέργεια του… 2019 και κάνει αντιπαραβολή με το σήμερα.

Μαρινάκης: Όσο και να προσπαθεί ο Τσίπρας να «θάψει» τα πεπραγμένα του, η αλήθεια θα τον ακολουθεί

«Μια από τις πολυτιμότερες υπηρεσίες που προσέφερε στον τόπο ο κ. Τσίπρας είναι ότι με τη διακυβέρνησή του διέλυσε πολλούς από τους μύθους με τους οποίους μεγαλώσαμε. Ένας από αυτούς: ότι ο πολιτικός του χώρος ήταν μονοπωλιακά υπέρ των ‘φτωχών και των αδυνάτων’», ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης και πρόσθεσε: «Χθες, στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ «Στο χιλιοστό», των Ε. Βαρβιτσιώτη και Β. Δενδρινού, ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jan Claude Juncker τα είπε όλα. Σύμφωνα με τον ίδιο και καθώς η Ευρώπη με την Ελλάδα απείχαν 380 εκατομμύρια από μια συμφωνία, ο τότε πρόεδρος της Κομισιόν πρότεινε στον κ. Τσίπρα την φορολόγηση εφοπλιστών, αντί των συνταξιούχων για να εξασφαλίσει το ποσό.

Και τι έκανε ο «προστάτης των αδυνάτων»; Επέλεξε να φορολογήσει τους συνταξιούχους.

Όσο και να προσπαθεί ο κ. Τσίπρας, επενδύοντας στην άνευ περιεχομένου επικοινωνία, να «θάψει» βαθιά στη γη τα πεπραγμένα του, η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα».

Τσάφος: Το 2019 είχαμε την ακριβότερη τιμή χονδρικής στο ευρωπαϊκό σύστημα, σήμερα έχουμε την 7η φθηνότερη

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα ενέργειας, Νίκος Τσάφος, ανέβασε στο Χ πίνακες με τους οποίους κάνει αντιπαραβολή για την ηλεκτρική ενέργεια σε σχέση με το 2019.

Αναλυτικά:

«Το 2019 είχαμε (μακράν) την ακριβότερη τιμή χονδρικής στο ευρωπαϊκό σύστημα: +34% από Βουλγαρία, +68% από Γερμανία. Σήμερα έχουμε την 7η φθηνότερη (για το 2026 έως τώρα) – κάτω από Γερμανία και πολύ κάτω από Βουλγαρία».

«Το 2019 εισάγαμε περίπου 10 TWh (18% των αναγκών μας). Η εγχώρια παραγωγή είχε καταρρεύσει. Το 2024 γίναμε, οριακά, καθαρός εξαγωγέας. Το 2025, εξάγαμε 3 TWh. Και το 2026 είμαστε, σε απόλυτους αριθμούς, ο 4ος μεγαλύτερος καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη».

«Από το 2014 έως το 2019, δεν μπήκαν σχεδόν καθόλου Φ/Β στο σύστημα. Έκτοτε έχουμε σχεδόν τριπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ από ΑΠΕ».

«Με τη ραγδαία ανάπτυξη των ΑΠΕ, η χώρα μας είναι 3η στον κόσμο σε διείσδυση από Φ/Β και 9η από αιολικά».

«Οι επενδύσεις στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, ήδη πεσμένες από την οικονομική κρίση, μειώθηκαν 15% το 2015-2019. Μετά το 2019 οι ετήσιες επενδύσεις τριπλασιάστηκαν. Τώρα τρέχουν με ετήσιο ρυθμό 1,3 δις €».

«Τον Δεκέμβριο του 2014, η ΔΕΗ είχε μια κεφαλαιοποίηση 2,1 δις €. Τον Ιούνιο του 2019 ήταν περίπου 700 εκατ. € – δηλαδή μείον 67%. Η ΔΕΗ ήταν μια ωρολογιακή βόμβα έτοιμη να σκάσει. Σήμερα η αξία της αγγίζει τα 8 δις € και κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου».

«Τα νοικοκυριά στην Ελλάδα πληρώνουν διαχρονικά χαμηλότερες τιμές από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο: -19% επί ΣΥΡΙΖΑ, -20% επί ΝΔ. Απλά το 2015-2019 η ψαλίδα προέρχονταν εν μέρει από δανεικά – από την αποδυνάμωση της ΔΕΗ και την αποεπένδυση στα δίκτυα (και ευνοϊκές διεθνείς συνθήκες)».

«Οι τιμές ενέργειας παραμένουν μείζον θέμα. Και έχουμε πολύ δουλειά ακόμα. Αλλά η στροφή είναι εμφανής: Από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής στην ΕΕ Τιμές λιανικής κάτω από τον ευρωπαϊκό μ.ό. Μεγάλος καθαρός εξαγωγέας ρεύματος Πρωταθλητής στις ΑΠΕ Ενισχυμένα δίκτυα Εξωστρεφή ΔΕΗ».

