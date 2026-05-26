«Κάθε πράγμα στον καιρό του», απάντησε ο Γιάννης Σαρακιώτης για το πότε θα παραιτηθεί από βουλευτής.

Ο Γιάννης Σαρακιώτης θα δώσει το «παρών» σήμερα στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα, στο Θησείο, για την ανακοίνωση του νέου του κόμματος.

«Σήμερα θα παραστώ στην εκδήλωση. Είμαι εδώ και περίπου 1,5 χρόνο ανεξάρτητος, βλέπω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη νέα προσπάθεια. Δεν το κρύβω. Ήμουν τρεις φορές υποψήφιος με επικεφαλής του ψηφοδελτίου τον Αλέξη Τσίπρα, οπότε ό,τι άποψη και να εκφράσω θα είναι υποκειμενική. Το γεγονός ότι σέβομαι και εκτιμώ την προσπάθειά του το δείχνει το παρελθόν μου, και αναμένω και εγώ και πολλοί πολίτες τη νέα του πρόταση» είπε στο Action24 ο ανεξάρτητος βουλευτής, προερχόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Σε ερώτηση που δέχθηκε για το πόσο καιρό θα μείνει ανεξάρτητος, σημείωσε με νόημα ότι «θα δείξει το μέλλον».

Για το αν θα παραιτηθεί από βουλευτής, όπως έχει ζητήσει, ο πρώην πρωθυπουργός, τόνισε: «Κάθε πράγμα στον καιρό του. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας στη νέα του προσπάθεια, προσπαθεί να προβάλλει αρχικά νέα πρόσωπα και αυτό είναι ευχάριστο και το ζητάει η κοινωνία. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα φανούν οι προθέσεις του και όλοι θα τοποθετηθούμε επί αυτού του ζητήματος».

