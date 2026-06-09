Το Ισραήλ επιμένει ότι η εκκένωση της Τύρου, η οποία βρίσκεται στα παράλια βόρεια της ζώνης που κατέχουν οι ισραηλινές δυνάμεις, είναι απαραίτητη λόγω της παραβίασης της συμφωνίας εκεχειρίας από τη Χεζμπολάχ.

Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε νέα πλήγματα στον Λίβανο το πρωί της Τρίτης, μία ημέρα αφότου το Ιράν προειδοποίησε ότι θα επαναλάβει τις επιθέσεις του εάν οι επιδρομές συνεχιστούν.

Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA) μετέδωσε νέες επιθέσεις σε μια περιοχή εργατικών κατοικιών στην αρχαία πόλη της Τύρου στο νότιο Λίβανο, όπου τα ισραηλινά πλήγματα σκότωσαν τουλάχιστον πέντε ανθρώπους χθες. Τα σωστικά συνεργεία που αναζητούν κατοίκους που εξακολουθούν να αγνοούνται εντόπισαν ακόμη μία σορό σήμερα, ανέφερε το NNA.

Το Ιράν και το Ισραήλ σταμάτησαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις μετά από μια ανταλλαγή πυραύλων την Κυριακή και τη Δευτέρα που απείλησε με μεγάλη κλιμάκωση της σύγκρουσης, αλλά η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει ότι θα τις επαναλάβει εάν συνεχιστούν τα ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ να τηρήσει την εκεχειρία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, καθώς ο ίδιος επιχειρεί να κλείσει μια συμφωνία με το Ιράν μέσα σε λίγες ημέρες.

Η υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ δεν αποτέλεσε συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και την έχει απορρίψει, για όσο διάστημα ο ισραηλινός στρατός παραμένει στον Λίβανο.

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Την Τρίτη, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Avichay Adraee, απηύθυνε επείγουσα προειδοποίηση προς τους κατοίκους της Τύρου, αναφέροντας σε ανάρτησή του στο X ότι «υπό το πρίσμα της παραβίασης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός από τη Χεζμπολάχ και της στοχοποίησης του ισραηλινού εσωτερικού μετώπου, οι IDF (Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις) είναι υποχρεωμένες να δράσουν δυναμικά εναντίον της».

Η προειδοποίηση περιελάμβανε μια σπάνια εντολή προς τους κατοίκους της χριστιανικής συνοικίας της Τύρου να εκκενώσουν την περιοχή, σηματοδοτώντας τη δεύτερη φορά που ο IDF ισχυρίζεται ότι η Χεζμπολάχ δραστηριοποιείται στη συγκεκριμένη τοποθεσία.