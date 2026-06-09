Το Ιράν «θα πολεμήσει στον δικό του χρόνο και θα διαπραγματευτεί στον δικό του χρόνο», διεμήνυσε ο πρέδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπακέρ Καλιμπάφ.

Το Ιράν και το Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες πως ανέστειλαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις τους, αφού οι δύο χώρες αντάλλαξαν πυρά την Δευτέρα - για πρώτη φορά μετά την εκεχειρία του Απριλίου.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε πως η χώρα του τηρεί στάση αναμονής «προς το παρόν», αν και διευκρίνισε πως ο αγώνας κατά του Ιράν και της Χεζμπολάχ «δεν έχει τελειώσει».

Η δήλωση αυτή έγινε ώρες αφότου οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν τις επιχειρήσεις τους, μετά την παράδοση μιας «επώδυνης απάντησης» στο Ισραήλ. Η Τεχεράνη μάλιστα υποσχέθηκε «πιο αυστηρά και συντριπτικά μέτρα» εάν το Ισραήλ πραγματοποιήσει περαιτέρω πλήγματα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις μάχονται κατά της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Η Τεχεράνη εκτόξευσε πυραύλους κατά του Ισραήλ την Κυριακή, ως αντίποινα για ένα πλήγμα στη Βηρυτό. Το Ισραήλ απάντησε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, στοχεύοντας, όπως δήλωσε, στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με το BBC, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αρνήθηκε ότι ο Νετανιάχου αψήφησε τις επιθυμίες του εξαπολύοντας πλήγματα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Όχι, όχι. Είχαν ήδη φύγει. Είχαν ήδη φύγει. Ήταν ήδη καθ' οδόν», είπε.

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Νετανιάχου για να συζητήσουν την κρίση, ενώ ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι το το Τελ Αβίβ διέκοψε τα πλήγματά του μετά από αίτημα του αμερικανού προέδρου.

Όταν ρωτήθηκε πώς έπεισε τον Νετανιάχου να σταματήσει τις επιθέσεις κατά του Ιράν, ο Τραμπ απάντησε: «Το μόνο που έκανα ήταν να πω: "πρέπει να λογικευτούμε". Είμαστε πολύ κοντά στο να υπογράψουμε μια πολύ ισχυρή συμφωνία, μια πολύ καλή συμφωνία. Όχι πυρηνικά όπλα, τίποτα. Ξέρετε, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πολλή κοινή λογική. Όλα πήγαν καλά».

Ο Τραμπ είπε επίσης για τον Νετανιάχου: «Αν του πω να κάνει κάτι, το κάνει», ενώ νωρίτερα είχε δηλώσει στο αμερικανικό ειδησεογραφικό μέσο Axios ότι είχε προειδοποιήσει τον πρωθυπουργό του Ισραήλ πως μπορεί να βρεθεί να πολεμά μόνος του, αν επέστρεφε σε πόλεμο με το Ιράν.

«Του είπα, "Μπίμπι, καλύτερα να προσέχεις, γιατί πολύ σύντομα θα μείνεις μόνος σου"», φέρεται να δήλωσε.

Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου ανέφερε σε τηλεοπτικό του διάγγελμα πως απάντησε στον Τραμπ ότι «το Ισραήλ έχει πλήρες δικαίωμα στην αυτοάμυνα και το ασκούμε όπως απαιτείται».

Ο Λίβανος στη δίνη του πολέμου: 14 νεκροί τη Δευτέρα

Η Τεχεράνη επιμένει ότι το ζήτημα της σύγκρουσης του Ισραήλ και της Χεζμπολά πρέπει να συμπεριληφθεί στην όποια διευθέτηση του ευρύτερου πολέμου στη Μέση Ανατολή, ενώ η Ουάσιγκτον θέλει το ζήτημα του Λιβάνου να διαχωριστεί και να επιλυθεί σε δεύτερο χρόνο.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν χθες στον νότιο Λίβανο, με τη στοχοποίηση δεκαπέντε κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της Τύρου, με αποτέλεσμα 14 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι είκοσι και πλέον να τραυματιστούν, σύμφωνα με τις αρχές στη Βηρυτό και τον Ερυθρό Σταυρό.

Η Χεζμπολά από την άλλη ανέλαβε την ευθύνη για νέες επιθέσεις εναντίον των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στον νότιο Λίβανο, αλλά όχι εναντίον του βόρειου Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως τρία βλήματα εξαπολύθηκαν «προς την κατεύθυνση ισραηλινών στρατιωτών που επιχειρούσαν στον νότιο Λίβανο» και ότι ένα βλήμα «έπεσε κοντά σε στρατεύματα», χωρίς να κάνει λόγο για τραυματισμούς.