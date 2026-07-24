Η αποτίμηση των Βάσεων 2026 μέσα από την ανάλυση του Στράτου Στρατηγάκη - Τα σημεία «κλειδί» των φετινών αποτελεσμάτων, πώς η Φυσική άλλαξε τον χάρτη των σχολών.

Οι Βάσεις 2026 επιβεβαίωσαν ότι οι επιλογές των υποψηφίων μεταβάλλονται συνεχώς, ακολουθώντας τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, τις οικονομικές συνθήκες και τις επαγγελματικές προοπτικές κάθε επιστημονικού κλάδου. Σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό αναλυτή Στράτο Στρατηγάκη, οι φετινές βάσεις διαμορφώθηκαν από έναν συνδυασμό παραγόντων, όπως οι επιδόσεις των υποψηφίων στα μαθήματα βαρύτητας, η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ), οι διαθέσιμες θέσεις και οι προτιμήσεις που αποτυπώθηκαν στα μηχανογραφικά δελτία.

Σε δηλώσεις του στο Dnews o κ. Στρατηγάκης σημείωσε «Αυτό που με εντυπωσίασε περισότερο από όλα ήταν η άνοδος της Ευελπίδων η οποία ανέβηκε 2.125 μόρια. Αυτό ουσιαστικά προέκυψε από το τρικ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που έβαλε την σχολή και στο 3ο και στο 4ο Πεδίο. Έτσι ενώ μέχρι πέρσι και για σχεδόν 40 χρόνια μπορούσαν να την δηλώσουν μόνο τα παιδιά του 2ου Πεδίου που είναι 13.000 ξαφνικά η δεξαμενή υποψηφίων έγινε 53.000 οπότε περισσότερα παιδιά την προτίμησαν, «εκτοξεύτηκε» η Βάση και δεν έχουμε καμία κενή θέση.»

Η Φυσική καθόρισε τις μεγάλες μεταβολές

«Υπήρξαν και κάποιες άλλες μεταβολές που ήταν αναμενόμενες και είχαν να κάνουν κατά βάση με το γεγονός ότι τα τμήματα αύξησαν ή μείωσαν την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής οπότε αυτό αποτυπώθηκε ξεκάθαρα στα τμήματα Φυσικής καθώς στην Αθήνα ανέβηκαν και στην Θεσσαλονίκη κατέβηκαν. Η αυξομείωση της ΕΒΕ που αποτελεί το κάτω φράγμα αλλάζει μοιραία και η Βάση. Όλες οι ανατροπές έγιναν εξαιτίας της Φυσικής για αυτόν ακριβώς το λόγο το 2ο πεδίο ανέβηκε πολύ και το 3ο ανέβηκε αρκετά. Είναι τα δύο πεδία που εξετάζεται η Φυσική. Εκεί που δεν εξετάζεται η Φυσική δηλαδή στο 1ο και στο 4ο πεδίο είχαμε μικροδιαφορές έως και ασήμαντες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Νομική που παρέμεινε στα ίδια επίπεδα.»

Πολυτεχνικές σχολές και Μηχανικοί σε ανοδική πορεία

«Η άνοδος στα Πολυτεχνεία και ιδίως στους Ηλεκτρολόγους Μηχανολόγους που ανέβηκαν πολύ οι Βάσεις ήταν μια αναμενόμενη εξέλιξη» τονίζει οκ. Στρατηγάκης. Στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σχεδόν όλα τα τμήματα κινήθηκαν ανοδικά. Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών σημείωσε άνοδο περίπου 1.100 μορίων, ενώ το Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ενισχύθηκε κατά περίπου 1.010 μόρια. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η πορεία των Μηχανολόγων Μηχανικών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Τμήμα του Ηρακλείου, το οποίο κατέγραψε άνοδο περίπου 1.890 μορίων. Παράλληλα, οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αυξήθηκαν κατά περίπου 700 μόρια, φτάνοντας τα 18.225 μόρια. Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο πλησίασε τα 18.120 μόρια, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 1.000 μορίων. Ανοδική εικόνα καταγράφεται επίσης στα τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Υπολογιστών και Πολιτικών Μηχανικών, όπου οι αυξήσεις διαμορφώθηκαν κυρίως από 300 έως 600 μόρια, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ζήτηση για ειδικότητες με ισχυρή σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο σημείωσε άνοδο περίπου 1.125 μορίων, διαμορφώνοντας τη βάση του στα 18.230 μόρια.

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Πτώση στις καθηγητικές σχολές

«Τα παιδαγωγικά έπεσαν παντού και το γεγονός ότι έπεσαν τα Παιδαγωγικά Δημοτικής κάτι δείχνει για τις επιλογές των υποψηφίων. Φανταστείτε ότι πέρσι είχαν το Παιδαγωγικό Δημοτικής της Αθήνας πρώτη προτίμηση 474 υποψήφιοι και φέτος μειώθηκαν στα 389.Αυτή η μείωση αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στις Βάσεις. Αντίστοιχο παράδειγμα και οι Φιλολογίες. Στην Φιλολογία Αθήνας οι πρώτες προτιμήσεις από 143 έπεσαν στις 117.» Τέλος κληθείς να σχολιάσει και την πτώση των Μαθηματικών Σχολών σημείωσε ότι «Είναι οι σχολές οι θεωρητικές που στην Ελλάδα είχαν μάθει τα παιδιά να τις θεωρούν ως προθάλαμο για να μπουν στην εκπαίδευση αλλά καθότι οι διορισμοί είναι σε φθίνουσα πορεία αρχίζουν οι λεγόμενες καθηγητικές σχολές να έχουν πρόβλημα. Αναφερόμαστε τόσο στα Τμήματα Φυσικής, Μαθηματικών αλλά και τις Φιλολογίες.»

Η Πληροφορική παραμένει ισχυρή επιλογή

«Στην Πληροροφική ακολουθήθηκε η λογική του 4ου πεδίου δηλαδή δεν είχαμε μεγάλη άνοδο. Ενώ οι σχολές Πληροφορικής δηλώνονται και από το 2ο και το 4ο Πεδίο, είχαμε την πορεία του 4ου πεδίου οπότε δνε υπήρξε τεράστια άνοδος αλλά ελεγχόμενη κατάσταση»

«Κλείνοντας η Νομική παρέμεινε σταθερή αλλά το 1ο Πεδίο βρέθηκε σε πτώση καθώς οι υποψήφιοι δυσκολεύτηκαν με τα Αρχαία.»

Η καραμπόλα στις Σχολές Υγείας: Η Οδοντιατρική Θεσσαλονίκης ξεπέρασε την Αθήνα – Άνοδος στις Ιατρικές

Ενδιαφέρουσα είναι και η αποτίμηση για τις Σχολές Υγείας. Όπως εξηγεί στο Dnews ο βιολόγος Κυριάκος Σαββόγλου (Ο viologos) στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστήμες Υγείας και Ζωής) παρατηρείται μια σαφής τάση ανόδου των βάσεων, με τα αποτελέσματα να διαμορφώνουν έναν νέο χάρτη στις προτιμήσεις και τις μοριοδοτήσεις των υποψηφίων. ​

«Στις κεντρικές Ιατρικές Σχολές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης καταγράφεται μια συγκρατημένη άνοδος. Ωστόσο, η μεγαλύτερη έκπληξη έρχεται από τα περιφερειακά τμήματα —όπως η Λάρισα, η Πάτρα και η Αλεξανδρούπολη— όπου σημειώνεται αρκετά μεγάλη αύξηση των μορίων. ​Χαρακτηριστικό της φετινής δυναμικής είναι το γεγονός ότι η Ιατρική Πάτρας βρίσκεται πλέον μόλις πέντε μόρια κάτω από την Ιατρική Θεσσαλονίκης, αποτυπώνοντας την έντονη ζήτηση για τα περιφερειακά ιδρύματα. Ενδιαφέρουσες ανακατάξεις παρατηρούνται και στον κλάδο της Οδοντιατρικής. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Οδοντιατρική Θεσσαλονίκης προσπέρασε σε μόρια την αντίστοιχη Οδοντιατρική Αθηνών, δείχνοντας μια μετατόπιση στις προτιμήσεις των υποψηφίων. ​

Η αυξητική αυτή τάση δεν περιορίζεται μόνο στα κορυφαία τμήματα. Αντίθετα, συμπαρασύρει και τις σχολές που ακολουθούν στη βαθμολογική κλίμακα, στις οποίες παρατηρείται αύξηση της τάξεως των 300 έως 400 μορίων. ​Ο βασικός παράγοντας πίσω από αυτή τη γενικευμένη άνοδο φαίνεται να είναι οι επιδόσεις των υποψηφίων στο μάθημα της Φυσικής, καθώς τα φετινά θέματα χαρακτηρίστηκαν αρκετά βατά έως εύκολα, επιτρέποντας υψηλότερες βαθμολογίες και ανεβάζοντας συνολικά τον πήχη.»