Μέσω του Ε65, που ξεκινά από την εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης και καταλήγει μετά από 182,1 χιλιόμετρα στην Εγνατία Οδό, το ταξίδι από τη Λαμία ως την Εγνατία Οδό θα διαρκεί μόλις 1 ώρα και 45 λεπτά.

Ο Ε65 είναι πλέον ολοκληρωμένος και παραδίδεται στην κυκλοφορία, μειώνοντας σημαντικά τους χρόνους προς Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία. Η Θεσσαλία και η Δυτική Ελλάδα περνούν στη νέα εποχή του Ε65.

Τα τελευταία 45,5 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας, που εγκαινιάστηκαν εχθές το απόγευμα, φέρνουν το λιμάνι του Πειραιά κατά περίπου 2 ώρες πιο κοντά στα δυτικά Βαλκάνια.

Μέσω του Ε65, που ξεκινά από την εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης και καταλήγει μετά από 182,1 χιλιόμετρα στην Εγνατία Οδό, το ταξίδι από τη Λαμία ως την Εγνατία Οδό θα διαρκεί μόλις 1 ώρα και 45 λεπτά.

Ακόμη, η απόσταση Αθήνα-Γρεβενά και Αθήνα-Μέτσοβο θα μειωθεί σε μόλις 4 ώρες, ενώ το ταξίδι από την Αθήνα στην Καστοριά και στην Κοζάνη θα είναι υπόθεση 4,5 ωρών.

Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργος Περιστέρης, ανέδειξε επιγραμματικά τα κύματα από τα οποία πέρασε το έργο για να φτάσει μετά από «τριπλά» εγκαίνια να αποδοθεί ενιαίο στους πολίτες με δεκατρία χρόνια καθυστέρηση σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Το 2007 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής με τη μέθοδο της παραχώρησης. Όταν το 2009, άρχισαν να διαφαίνονται τα πρώτα σύννεφα της κρίσης, οι αλλοδαπές τράπεζες με ελαφρά πηδηματάκια άρχισαν να εγκαταλείπουν τη χώρα, το ίδιο και οι ξένοι συνέταιροί μας. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έμεινε. Δουλέψαμε για ενάμιση χρόνο ακόμα, γνωρίζοντας φυσικά ότι δεν θα εισπράξουμε χρήματα από πουθενά», είπε χαρακτηριστικά.

Αυτή ήταν μόνο η αρχή της πολύχρονης περιπέτειας κι αφού το έργο είχε ήδη συναντήσει όλα τα συνήθη εμπόδια, δηλαδή απαλλοτριώσεις, προσφυγές, ελλιπή σχεδιασμό. Όμως, το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν, όπως συνηγόρησαν όλες οι πλευρές, να πεισθεί η Ευρώπη ότι τα δύο «εξ αναβολής» τμήματα, βόρειο και νότιο, του άξονα άξιζε να κατασκευαστούν.

Σε άλλη περίπτωση, στον οδικό χάρτη της χώρας θα έμενε ένας δρόμος που θα ξεκινούσε από το πουθενά για να πάει στο πουθενά. «Αυτό θα σήμαινε ότι το ελληνικό δημόσιο θα έπρεπε να πληρώσει 800 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις για να μην γίνει ο δρόμος», σημείωσε ο κ. Περιστέρης.

Ο χάρτης του Ε65

Με την ολοκλήρωσή του, ο Ε65 αναμορφώνει τις οδικές μεταφορές προς τη Δυτική Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία, δίνοντας ώθηση στο εμπόριο, τον τουρισμό και την αγροτική παραγωγή.

Συνδέεται το λιμάνι της Ηγουμενίτσας - που λειτουργεί ως πύλη της Ελλάδας προς την Κεντρική Ευρώπη- με το λιμάνι του Βόλου, διευκολύνονται οι διεθνείς επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές από την Ελλάδα προς τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη και προσφέρεται μια εναλλακτική διαδρομή, η οποία είναι συντομότερη της υφιστάμενης.

Παράλληλα, μειώνεται κατά περίπου 2 ώρες το συνολικό ταξίδι από το λιμάνι του Πειραιά προς τα δυτικά Βαλκάνια. Επιπλέον, ο αυτοκινητόδρομος θα συμβάλλει τα μέγιστα στο εθνικό στρατηγικό σχέδιο για απολιγνιτοποίηση της Δυτικής Μακεδονίας και τη μετάβαση της σε μια βιώσιμη ανάπτυξη.

Με την ολοκλήρωση και των τελευταίων 46 χιλιομέτρων, ο Ε65 αποκτά πλέον το τελικό του μήκος των 182,1 χιλιομέτρων, συνδέοντας απευθείας τον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ με την Εγνατία Οδό.

Ο αυτοκινητόδρομος Ε65, κατασκευάστηκε από την ΤΕΡΝΑ και αποτελεί τμήμα των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών (TEN-T), δηλαδή ενός στρατηγικού ευρωπαϊκού διαδρόμου μεταφορών. Η ολοκλήρωσή του ήταν εθνική και ευρωπαϊκή προτεραιότητα, καθώς συνδέει τον ΑΘΕ με την Εγνατία Οδό και ενισχύει τη συνοχή της χώρας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ο Ε65 διαθέτει την αναγκαία χωρητικότητα, ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου 2 λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση συν Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης και έγινε εξ ολοκλήρου σε νέα χάραξη συνδέοντας την Ανατολική με την Δυτική Ελλάδα. Πρόκειται για έναν αυτοκινητόδρομο στρατηγικής σημασίας, που στηρίζει τη Δυτική Μακεδονία και δημιουργεί έναν νέο αναπτυξιακό διάδρομο για ολόκληρη τη χώρα.

Με την παράδοση τoυ νέου και τελευταίου τμήματος των 46 χλμ. του Ε65, σε κυκλοφορία βρίσκεται πλέον το σύνολο των 182,1 χλμ. σύγχρονου, ασφαλούς αυτοκινητοδρόμου, από Η/Κ με τον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. (206,5 χλμ.) έως και Α/Κ Εγνατίας. Σημαντικοί τουριστικοί προορισμοί όπως τα Μετέωρα, η Λίμνη Πλαστήρα, το Καρπενήσι, τα Τρίκαλα εέρχονται πλέον πιο κοντά, καθώς με την πλήρη λειτουργία του άξονα:

η διαδρομή Λαμία - Εγνατία Οδός περιορίζεται σε περίπου 1 ώρα και 45 λεπτά, έναντι άνω των τριών ωρών μέχρι σήμερα,

το ταξίδι Αθήνα - Τρίκαλα κάτω από τις 3 ώρες,

η διαδρομή Αθήνα - Καρδίτσα πραγματοποιείται σε περίπου 2 ώρες και 35 λεπτά,

η διασδρομή Αθήνα - Γρεβενά και Αθήνα - Μέτσοβο σε περίπου 4 ώρες,

ενώ η πρόσβαση σε Κοζάνη και Καστοριά διαμορφώνεται περίπου στις 4,5 ώρες.

Παράλληλα, ο χρόνος μεταφοράς εμπορευμάτων από το λιμάνι του Πειραιά προς τα δυτικά Βαλκάνια μειώνεται έως και κατά δύο ώρες.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αυτοκινητοδρόμου

Ο Ε65 περιλαμβάνει:

182,1 χλμ. αυτοκινητοδρόμου.

14 ανισόπεδους κόμβους και 4 ημικόμβους.

5 δίδυμες σήραγγες, με μεγαλύτερη τη σήραγγα Τ2 στην Όθρυ μήκους περίπου 3 χιλιομέτρων.

31 γέφυρες, με μεγαλύτερη εκείνη του Πηνειού μήκους 595 μέτρων.

114 άνω και κάτω διαβάσεις.

8 αμφίπλευρους χώρους στάθμευσης και ανάπαυσης και ακόμη δύο μονής κατεύθυνσης.

4 Κέντρα Ελέγχου και Συντήρησης, 4 Κέντρα Ελέγχου Σηράγγων και 1 Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας.

4 Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών, από τους οποίους λειτουργούν ήδη εκείνοι στο Λιανοκλάδι και στους Σοφάδες.

Το κόστος των διοδίων

Για έναν οδηγό Ι.Χ. που θα διανύσει ολόκληρο τον αυτοκινητόδρομο από τη σύνδεση με τον ΑΘΕ έως την Εγνατία Οδό, προβλέπονται τέσσερις μετωπικοί σταθμοί διοδίων: