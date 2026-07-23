Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε πριν από λίγο η ΕΜΥ. Ανάμεσα στις περιοχές που θα πλήξει η κακοκαιρία είναι και η Αττική.

Ραγδαία μεταβολή του καιρού φέρνει η κακοκαιρία που θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας από την Παρασκευή 24 Ιουλίου έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 25 Ιουλίου, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ.

Για την Αττική, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εκδίδει πορτοκαλί προειδοποίηση, καθώς από τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής έως αργά το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους ενδέχεται να συνοδεύονται από πολύ ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα και πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Η αλλαγή του σκηνικού θα είναι ιδιαίτερα αισθητή, καθώς έρχεται αμέσως μετά τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών, με τα έντονα φαινόμενα να εκδηλώνονται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Μπουρίνια, κεραυνοί και πιθανές χαλαζοπτώσεις

Η ΕΜΥ προειδοποιεί ότι οι καταιγίδες δεν θα συνοδεύονται μόνο από ισχυρές βροχοπτώσεις, αλλά και από κατά τόπους πολύ δυνατούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα χαλαζόπτωσης. Για τον λόγο αυτό, οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις τους το απόγευμα και το βράδυ της Παρασκευής.

Ποιες περιοχές βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό

Η υψηλότερη προειδοποίηση (κόκκινο) αφορά κυρίως τις ανατολικές παραθαλάσσιες περιοχές της Μαγνησίας, τις Σποράδες και την κεντρική και βόρεια Εύβοια, όπου αναμένονται τα πιο έντονα και επικίνδυνα φαινόμενα.

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Παράλληλα, πορτοκαλί προειδοποίηση έχει εκδοθεί για την Κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Στερεά Ελλάδα – συμπεριλαμβανομένης της Αττικής – καθώς και για τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν σταδιακά από τις πρωινές και προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου, αρχικά στις περισσότερες περιοχές και αργότερα στην Εύβοια.