Τα ταξίδια διάρκειας από μία έως τρεις διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν κατά 26,7%, όταν εκείνα των 15 και περισσότερων διανυκτερεύσεων έμειναν σχεδόν στάσιμα, με αύξηση μόλις 1,6%.

Αυξημένη ταξιδιωτική κίνηση, αλλά και έντονα σημάδια οικονομικής πίεσης στα ελληνικά νοικοκυριά αποτυπώνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον εγχώριο τουρισμό το 2025. Πίσω από την άνοδο των ταξιδιών και των συνολικών δαπανών, η εικόνα είναι λιγότερο αισιόδοξη: το κόστος εξακολουθεί να κρατά μεγάλο μέρος των πολιτών μακριά από τις διακοπές, ενώ οι σύντομες αποδράσεις και η φιλοξενία σε δωρεάν ή ιδιόκτητα καταλύματα διατηρούν ισχυρό ρόλο.

Το 2025, 4,6 εκατομμύρια άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω πραγματοποίησαν τουλάχιστον ένα ταξίδι για προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους. Τα ταξίδια αυξήθηκαν κατά 13%, όμως οι διανυκτερεύσεις ενισχύθηκαν αισθητά λιγότερο, κατά 7,4%. Την ίδια ώρα, οι συνολικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 12,5%, φτάνοντας τα 3,86 δισ. ευρώ, γεγονός που αναδεικνύει την αυξανόμενη οικονομική επιβάρυνση που συνοδεύει την ταξιδιωτική δραστηριότητα.

Το μεγαλύτερο «αγκάθι» είναι η οικονομική δυνατότητα των νοικοκυριών. Μεταξύ όσων δεν πραγματοποίησαν προσωπικό ταξίδι, το 56,4% επικαλέστηκε οικονομικούς λόγους. Πρόκειται με διαφορά για την κυριότερη αιτία αποχής από τις διακοπές, ενώ ακολουθούν προβλήματα υγείας ή περιορισμένης κινητικότητας και η έλλειψη ελεύθερου χρόνου λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Παράλληλα, καταγράφεται ισχυρή στροφή προς τις μικρές αποδράσεις. Τα ταξίδια διάρκειας από μία έως τρεις διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν κατά 26,7%, όταν εκείνα των 15 και περισσότερων διανυκτερεύσεων έμειναν σχεδόν στάσιμα, με αύξηση μόλις 1,6%. Η τάση αυτή δείχνει ότι η αύξηση της ταξιδιωτικής δραστηριότητας δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε περισσότερες ημέρες διακοπών.

Ενδεικτικό των πιέσεων είναι και το γεγονός ότι το 52,1% των προσωπικών ταξιδιών πραγματοποιήθηκε με χρήση μη ενοικιαζόμενων καταλυμάτων. Ακόμη πιο χαρακτηριστικά, το 71,6% των διανυκτερεύσεων έγινε σε ιδιόκτητες εξοχικές κατοικίες ή σε καταλύματα που παρέχονται δωρεάν, μεταξύ άλλων από συγγενείς και φίλους.

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Τέλος, αρνητικό πρόσημο εμφανίζουν και τα επαγγελματικά ταξίδια, με τον αριθμό τους να υποχωρεί κατά 4,8% και τις σχετικές δαπάνες κατά 2,8%.