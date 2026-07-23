«Θα συνεχίσουν να πληρώνουν το τίμημα, και κάθε βράδυ το τίμημα γίνεται όλο και μεγαλύτερο», τόνισε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.

«Το Ιράν μάς παρακαλά, τόσο άμεσα όσο και έμμεσα: "Ας κάνουμε μια συμφωνία. Ας μιλήσουμε"», δήλωσε σήμερα, στο περιθώριο της συνόδου του ASEAN στη Μανίλα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, σχολιάζοντας τις πρόσφατες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα «βομβαρδίζει και θα καταστρέφει» μια γέφυρα ή έναν σταθμό ηλεκτροπαραγωγής κάθε φορά που το Ιράν στοχοποιεί πλοίο στα Στενά του Ορμούζ.

{https://x.com/TrumpTruthOnX/status/2079913775986250137}

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ πρόσθεσε ότι κάθε φορά που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν καταλήγουν σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, «οι άνθρωποι που βρίσκονται στην εξουσία εκεί είτε την παραβιάζουν είτε θέλουν να την αλλάξουν».

«Επομένως, θα συνεχίσουν να πληρώνουν το τίμημα, και κάθε βράδυ το τίμημα γίνεται όλο και μεγαλύτερο», είπε.

«Προς το παρόν, φαίνεται ότι δεν έχουν συνετιστεί και, γι’ αυτό, ο πρόεδρος δεν θεωρεί ότι υπάρχει ιδιαίτερη χρησιμότητα να ανταποκριθεί στις προσεγγίσεις τους αυτή τη στιγμή, επειδή, ειλικρινά, το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο να συνάψει συμφωνία - τουλάχιστον όχι μια που θα τηρήσει».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ένα κεφάλι αντί για ένα μάτι»

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραγτσί, είχε περιγράψει πρόσφατα το αμυντικό δόγμα της χώρας του ως «οφθαλμόν αντί οφθαλμού».

«Οποιαδήποτε επίθεση κατά του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών μας, θα φέρει ισχυρή και αποφασιστική απάντηση», έγραψε ο Αραγτσί στην πλατφόρμα X αργά το βράδυ της Τετάρτης.

{https://x.com/SyedAbbasA3t/status/2080037061705564417}

Σχολιάζοντας αυτήν τη δήλωση, ο Ρούμπιο είπε: «Η πολιτική του προέδρου είναι "ένα κεφάλι αντί για ένα μάτι". Δηλαδή, ειλικρινά, έτσι ακριβώς θα είναι».

Με πληροφορίες από CNN