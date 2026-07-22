Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποιεί το Ιράν για βομβαρδισμό πολιτικών υποδομών ακόμα και στην Τεχεράνη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Ιράν πως στο εξής οι ΗΠΑ θα καταστρέφουν μία γέφυρα ή ένα εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας, κάθε φορά που η Τεχεράνη εξαπολύει επίθεση εναντίον ενός πλοίου στα Στενά του Ορμούζ. Στο στόχαστρο θα μπαίνουν και πολιτικές υποδομές της Τεχεράνης, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Οι νέες απειλές έρχονται έπειτα από ακόμα ένα κύμα αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν, κατά τη διάρκεια του οποίου ενεργοποιήθηκε η αεράμυνα της Τεχεράνης. Το Ιράν από την άλλη εκτόξευσε πύραυλο εναντίον της Ιορδανίας, ενώ προειδοποιήσεις εκδόθηκαν τόσο στο Μπαχρέιν όσο και στη Σαουδική Αραβία.

Με ανάρτηση στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τις απειλές του για «χτυπήματα» των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων εναντίον πολιτικών υποδομών του Ιράν, ως αντίποινα για τις επιθέσεις της Τεχεράνης.

Η ανάρτηση του Τραμπ για τα αντίποινα εναντίον του Ιράν

«Από εδώ και στο εξής, κάθε φορά που η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν χτυπά πλοίο στα Στενά του Ορμούζ, είτε με πύραυλο, ρουκέτα, drone ή άλλη συσκευή ή όπλο, οι ΗΠΑ θα βομβαρδίζουν και θα καταστρέφουν μία γέφυρα ή ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι κοντά ή στην πρωτεύουσα, την Τεχεράνη».

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11η νύχτα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις συνέχισαν να πλήττουν το Ιράν, για 11η διαδοχική νύχτα, την ώρα που υπάρχουν ελάχιστα σημάδια προόδου από το μέτωπο της διπλωματίας.

Από την επανέναρξη των εχθροπραξιών, το Ιράν είχε αποφύγει να επιτεθεί στο Ισραήλ, κατά τα φαινόμενα ελπίζοντας να μην ξαναμπεί στον πόλεμο, σημειώνει το Associated Press. Ωστόσο, η επίθεση με πυραύλους και drones στην Άκαμπα της Ιορδανίας, σε μικρή απόσταση από το Εϊλάτ του Ισραήλ, προκάλεσε ανησυχία για διεύρυνση της σύγκρουσης.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν τέσσερις ιρανικούς πυραύλους πάνω από την Άκαμπα και άλλοι δύο έπεσαν σε «ακατοίκητες περιοχές». Επίσης αναχαιτίστηκαν τέσσερα ιρανικά drones. Συναγερμός για επίθεση από πυραύλους σήμανε και στο Μπαχρέιν, ενώ στην πόλη Νταμάμ της Σαουδικής Αραβίας οι κάτοικοι κλήθηκαν να αναζητήσουν καταφύγιο.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι στο 11ο κύμα επιθέσεων στο Ιράν έπληξε μεταξύ άλλων υπόστεγα αεροσκαφών και αποθηκευτικούς χώρους drones. Το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο IRNA του Ιράν ανέφερε ότι σημειώθηκαν εκρήξεις σε πολλές επαρχίες. Σύμφωνα με το ιρανικό υπουργείο Υγείας, από τις επιθέσεις των τελευταίων 11 ημερών έχουν σκοτωθεί 53 άνθρωποι, ανάμεσά τους έξι γυναίκες και τρία παιδιά, ενώ σχεδόν 600 είναι οι τραυματίες.

{https://x.com/CENTCOM/status/2079727235431371205}