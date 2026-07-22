Πολλές περιοχές στην Αττική έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα - Πότε θα αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση.

Γενικό μπλακάουτ σε τέσσερις περιοχής της Αττικής έχει σημειωθεί αυτή την ώρα. Ειδικότερα, το ρεύμα έχει κοπεί σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας, μεταξύ των οποίων η Κυψέλη, τα Εξάρχεια, το Κολωνάκι και του Γκύζη, μεπολυκατοικίες, καταστήματα και επιχειρήσεις να μένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Το πρόβλημα ηλεκτροδότησης σημειώνεται ενόσω το Λεκανοπέδιο βρίσκεται αντιμέτωπο με έντονο κύμα καύσωνα και ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες.

Σε εξέλιξη οι εργασίες αποκατάστασης

Συνεργεία του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας κινητοποιήθηκαν άμεσα για τον εντοπισμό της βλάβης και την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στις πληγείσες περιοχές. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η επαναφορά του ρεύματος αναμενόταν να ολοκληρωθεί σταδιακά, με στόχο η ηλεκτροδότηση να έχει αποκατασταθεί πλήρως έως τις 18:00 σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ.

Πλήθος αναφορών στην Πυροσβεστική για απεγκλωβισμούς σε ασανσέρ

Μάλιστα λόγω του μπλακάουτ η Πυροσβεστική δέχθηκε αυξημένο αριθμό κλήσεων για απεγκλωβισμούς από τα ασανσέρ με την κατάσταση να έχει εξομαλυνθεί. Βέβαια το γεγονός ότι η διακοπή της ηλεκτροδότησης έχει σημειωθεί εν μέσω συνθηκών έντονης και επίμονης ζέστης αυξάνει την ταλαιπωρία των πολιτών. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε επιφυλακή, ανταποκρινόμενες στις κλήσεις των πολιτών, ενώ τα συνεργεία του διαχειριστή ηλεκτρικής ενέργειας συνεχίζουν τις εργασίες για την αποκατάσταση της βλάβης.

Διακοπές ρεύματος και σε Άλιμο, Αργυρούπολη και Ζωγράφου

Σύμφωνα με νεότερς πληροφορίες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος σημειώνονται αυτή την ώρα και σε Άλιμο, Αργυρούπολη και Ζωγράφου, προκαλώντας προβλήματα σε κατοικίες, καταστήματα και επαγγελματικούς χώρους με την αποκατάσταση αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 17:30 ενώ στου Ζωγράφου η ηλεκτροδότηση αναμένεται να αποκατασταθεί στις 18:00.

Προβλήματα και σε Μενίδι, Μεταμόρφωση

Νέα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφονται σε περιοχές της Αττικής, την ώρα που η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με πολύ υψηλές θερμοκρασίες λόγω του καύσωνα.

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Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, λίγο μετά τις 16:00 το απόγευμα σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος σε Μενίδι και Μεταμόρφωση με εκτιμώμενη αποκατάσταση έως τις 18:30.

Η κατάσταση προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην Αττική, καθώς η απουσία ηλεκτροδότησης σημαίνει ότι πολλοί πολίτες αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν κλιματιστικά και άλλα μέσα δροσιάς, την ώρα που ο καύσωνας χτυπάει κόκκινο με τοις υψηλές του θερμοκρασίες.

Χωρίς ρεύμα καταστήματα, εκτός λειτουργίας φανάρια

Προβλήματα έχουν δημιουργηθεί και σε κεντρικούς δρόμους καθώς τα φανάρια στις περιοχές με το μπλακάουτ έχουν τεθεί εκτός. Συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται επί τόπου και πραγματοποιούν εργασίες για τον εντοπισμό της βλάβης και την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Οι τεχνικοί επιχειρούν να επαναφέρουν σταδιακά την ομαλή λειτουργία του δικτύου, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στην Αττική κάνουν την κατάσταση ακόμη πιο δύσκολη.

Βέβαια να σημειωθεί ότι όπως αναφέρεται και στο site του ΔΕΔΔΗΕ «καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής, οι αγωγοί είναι υπό τάση».

Διακοπή ρεύματος σε Πικέρμι, Σπάτα και Αρτέμιδα – Πότε θα επανέλθει η ηλεκτροδότηση

Πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση καταγράφεται και σε πολλές περιοχές σε Πικέρμι, Σπάτα και Αρτέμιδα Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ, η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί περίπου στις 19:00, με τα συνεργεία να εργάζονται για την αντιμετώπιση της βλάβης και την επαναφορά της παροχής.