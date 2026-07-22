Άνεμοι τύπου Foehn, καταιγίδες στα βόρεια και την ίδια στιγμή καύσωνα στα νότια περιλαμβάνει το «κοκτέιλ» του καιρού για σήμερα. «Κλειδώνουν» έντονες καταιγίδες στην Αττική την Παρασκεύη.

Στην πιο κρίσιμη φάση του εισέρχεται σήμερα, Τρίτη 22 Ιουλίου 2026, το ισχυρό κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα τις τελευταίες ημέρες. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να αγγίξουν τοπικά ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου, ενώ ταυτόχρονα θα πνέουν άνεμοι έως και 6 μποφόρ, δημιουργώντας ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών. Το εκρηκτικό αυτό «κοκτέιλ» οδηγεί τον κίνδυνο πυρκαγιάς στην ανώτατη κατηγορία κινδύνου (5) σε τρεις περιφέρειες της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ, η Θεσσαλία θα βρεθεί σήμερα στο επίκεντρο του καύσωνα, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Στερεά Ελλάδα και την ανατολική Πελοπόννησο η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 42 βαθμούς. Την ίδια ώρα, σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» για πυρκαγιά βρίσκονται η Αττική, περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, ενώ πολύ υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 4 – πορτοκαλί συναγερμός) προβλέπεται για ακόμη έξι περιφέρειες: την Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα, τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Κεντρική Μακεδονία και το Νότιο Αιγαίο.

«Βέβαιη η καταιγίδα στην Αττική»

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Action24, Δημήτρη Παπαϊωάννου η χειρότερη ημέρα και λόγω ζέστης αλλά και λόγω υγρασίας είναι η σημερινή. Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος η Αττική δεν θα έχει 40αρια. «Η θερμοκρασία στην Αττική θα φτάσει μέχρι τους 37 βαθμούς αλλά αισθητή θα είναι σαν 44» τόνισε.

«Δεν θα υπάρχει θερμική ανακούφιση καθώς η υγρασία θα παραμείνει υψηλη και το βράδυ. Από αύριο αλλάζει στο σκηνικό. Η θερμοκρασία θα πέσει 6 βαθμούς. Από την Παρασκευή αναμένονται βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, κυρίως τις απογευματινές ώρες» τόνισε ο Δημήτρης Παπαϊωάννου και συνέχισε «είναι σχεδον βέβαιο ότι όχι μόνο θα βρέξει στην Αττική αλλά θα έχουμε και καταιγίδα και ισχυρή».

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Νέο έκτακτο δελτίο καιρού

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 21-07-2026/1800 C επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο πέραν της προσθήκης της δεύτερης παραγράφου.

1. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται να επηρεάσουν την ανατολική ηπειρωτική χώρα σήμερα Τετάρτη 22-07-2026 με τις μέγιστες τιμές να εντοπίζονται στην περιοχή της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου.

2. Στα βόρεια ηπειρωτικά αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Πιο αναλυτικά:

1. Η μέγιστη θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει:

α. Στη Θεσσαλία τους 41 με 42 και τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου.

β. Στην ανατολική Στερεά τους 41 με 42 βαθμούς και ειδικότερα στην Αττική τους 39 και τοπικά στα ανατολικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

γ. Στην ανατολική Πελοπόννησο τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου.

2. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, θα εκδηλωθούν από τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία και βαθμιαία στη Θράκη. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από αργά το βράδυ.

Άνεμοι τύπου Foehn

Στην τελευταία ημέρα του καύσωνα αναφέρεται με ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, προειδοποιώντας για τον αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, της ξηρασίας και των ανέμων τύπου Foehn.

Όπως επισημαίνει, πέντε νομοί βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού RED CODE εξαιτίας του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς, ενώ ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 42 με 43 βαθμούς στη Θεσσαλία και τη Φθιώτιδα, τους 42 βαθμούς στη Βοιωτία και την ανατολική Πελοπόννησο και τους 40 με 41 βαθμούς στην Αττική, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Ο μετεωρολόγος εξηγεί ότι οι δυτικοί και νοτιοδυτικοί άνεμοι τύπου Foehn θα ενισχύσουν περαιτέρω τη ζέστη, καθώς μειώνουν την υγρασία και αυξάνουν την ξηρότητα του εδάφους και της βλάστησης. Το φαινόμενο δημιουργείται όταν οι άνεμοι από το Ιόνιο αναγκάζονται να περάσουν πάνω από την οροσειρά της Πίνδου, θερμαινόμενοι καθώς κατεβαίνουν προς τις ανατολικές περιοχές.

Ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών, ξηρών ανέμων και χαμηλής υγρασίας αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών, ιδιαίτερα στις περιοχές που βρίσκονται ήδη σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής.

Παράλληλα, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σημειώνει ότι από την Πέμπτη ο καύσωνας θα αρχίσει να υποχωρεί, με τη θερμοκρασία να πέφτει έως και 10 βαθμούς και τους βοριάδες να ενισχύονται. Την Παρασκευή αναμένονται βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, με περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας και ανέμους που θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ. Βελτίωση του καιρού προβλέπεται μέσα στο Σαββατοκύριακο, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

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