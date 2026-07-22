Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη 13η σύνταξη είναι απολύτως κοστολογημένη, επανέλαβε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Ο Κώστας Τσουκαλάς εξαπέλυσε «πυρά» κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού, ο οποίος «το 2018 δεσμεύτηκε ότι θα ελαφρύνει τους φόρους και θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου, χωρίς να το κοστολογήσει ποτέ, ενώ, όταν τον ρώτησαν το 2018 για την έμμεση φορολογία που πάλι δεν άλλαξε, είπε ότι θα βρει 2 δισ. ευρώ από συμμάζεμα δαπανών. Μάλλον εννοούσε απευθείας αναθέσεις, διαγωνισμούς όπως τους έκανε και συμβουλοκρατία».

Απαντώντας, δε, στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Ανδρέα Νικολακόπουλο που ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση έχει καταργήσει το 50% του νόμου Κατρούγκαλου, ο εκπρόσωπος Τύπου ξεκαθάρισε στο OPEN: «Είναι αστεία πράγματα αυτά και υποτιμούν τη νοημοσύνη των πολιτών. Ο νόμος Κατρούγκαλου ήταν μειωμένες συντάξεις κατά 30% για τα επόμενα χρόνια, εφάπαξ μερίσματα και παγωμένες επικουρικές. Ήταν μειωμένες αναπηρικες συντάξεις. Η κυβέρνηση δεν έφερε κανένα νόμο που αυξάνει τις συντάξεις. Εφάρμοσε τον νόμο 4387/2016, όπου ο ίδιος όριζε ότι το 2023 βάσει πληθωρισμού και ανάπτυξης θα υπήρχε αναπροσαρμογή. Άρα, κανένα νόμο Κατρούγκαλου δεν κατήργησε. Είπε ψέματα. Και τώρα, επτά χρόνια μετά αλλάζει μόνο την προσωπική διαφορά. Ποσοστά αναπλήρωσης, μειωμένες συντάξεις, όρια ηλικίας, ΕΚΑΣ, καταργημένα ή πετσοκομμένα μερίσματα, παγωμένες επικουρικές, είναι όλα ο συγκεκριμένος νόμος».

«Απολύτως κοστολογημένη η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη 13η σύνταξη»

Επανέλαβε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη 13η σύνταξη είναι απολύτως κοστολογημένη, κάτι που, όπως ανέφερε ο κ. Τσουκαλάς, ουσία επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξηγώντας:

«Ο πρωθυπουργός λέει το ίδιο νούμερο με εμάς. Απλά ξεχνάει να αφαιρέσει τα 540 εκατομμύρια που ήδη δίνει, ξεχνάει να αφαιρέσει φόρους και εισφορές και ξεχνάει να αφαιρέσει 100 εκατομμύρια των αναδρομικών που υπάρχουν στη μηνιαία συνταξιοδοτική δαπάνη. Μόλις τα βάλει αυτά και θυμηθεί ότι μιλάμε για δύο δόσεις, βγαίνει ακριβώς το ίδιο νούμερο. Άρα, το ότι κοστολογούμε μας το επιβεβαίωσε ο ίδιος. Την ίδια στιγμή, όμως, ακούω τον κ. Πιερρακάκη σε συνέντευξή του να λέει ότι θα υπερδιπλασιάσουν τους εθνικούς πόρους για ανάπτυξη με 23 δισ. ευρώ επενδύσεις. Δηλαδή, η ίδια κυβέρνηση μοιράζει 23 δισ. ξαφνικά με μια ομιλία και μαλώνει την αντιπολίτευση που κοστολογεί και λέει τι θα γίνει. Την ώρα που εμείς, μάλιστα, προτείνουμε και ποσά, τα οποία αντιστοιχούν στο σημερινό δημοσιονομικό χώρο».

Περιέγραψε, παράλληλα, εκ νέου, την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τις συντάξεις: «Εμείς μιλάμε για 13η σύνταξη, ΕΚΑΣ, αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωσης, πραγματικές αυξήσεις, κίνητρα απασχόλησης. Σήμερα, είτε έχω μισθό 1500 είτε 1000 ευρώ, παίρνω περίπου τα ίδια. Άρα, έχουμε υποδηλωμένη εργασία και οι επαγγελματίες επιλέγουν τη χαμηλή κατηγορία, ενώ πάρα πολλοί άνθρωποι, επειδή δεν υπάρχει αναλογική σύνταξη, δεν δηλώνουν τα ένσημα. Εμείς, εάν έχεις δουλέψει πέντε χρόνια, θα πάρεις το ανταποδοτικό κομμάτι για τα ποσά αυτά. Μιλάμε για μείωση στα όρια συντάξεων γονέων αναπήρων τέκνων ,όπου υπάρχει τεράστια αδικία με το νόμο Κατρούγκαλου που, ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας, τους μειώνει την εθνική σύνταξη. Με αυτό που προτείνουμε αυξάνονται από 100 έως 112 ευρώ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις».

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«Τη διαπλοκή και τη διαφθορά, τις είχε κοστολογήσει αυτή η κυβέρνηση;»

Ο Κώστας Τσουκαλάς καταλόγισε στην κυβέρνηση λανθασμένη κατανομή των πόρων, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Η κυβέρνηση αυτή… είχε λεφτά να δώσει αλλού. Δείτε το παράδειγμα των Μέσων Μεταφοράς, όπου χαρακτηρίζει ανεύθυνο τον Νίκο Ανδρουλάκη που πρότεινε 35 εκατομμύρια για τους νέους, την ώρα που ο πρωθυπουργός πέταξε 30 εκατομμύρια για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία την οποία ο ίδιος έκανε και δεν λειτούργησε πολύ. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ πέταξε χρήματα φορολογουμένων. Στην πολεοδομία το ίδιο. Τη διαπλοκή και τη διαφθορά, τις είχε κοστολογήσει αυτή η κυβέρνηση;

»Άρα, εδώ έχουμε αυτούς που υπεύθυνα κοστολογούν. Δεν θα θέλαμε εμείς να δώσουμε την 13η αύριο το πρωί ολόκληρη; Λέμε, όμως, δύο δόσεις γιατί το μετρήσαμε και θέλουμε να κάνουμε ένα συμβόλαιο εμπιστοσύνης, όπως το κάνουμε με τους συνταξιούχους, με τους δανειολήπτες, με τους εργαζομένους, με τους δημόσιους υπαλλήλους.

»Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι ένα νεοφιλελεύθερο, σκληρό φορομπηχτικό, που λέει ότι σου μειώνω 10 ευρώ τον άμεσο φόρο και σου παίρνω 50 από την έμμεση φορολογία. Νιώθει ο απλός κόσμος ότι έχουν μειωθεί οι φόροι; Σε 300.000 επαγγελματίες αυξήθηκε η φορολογία από 1.700 έως 13.500 ευρώ. Είχαν στο πρόγραμμά τους την τεκμαρτή φορολόγηση; Όχι. Το έκαναν τον επόμενο μήνα που εξελέγησαν. Είχαν στο πρόγραμμά τους ότι θα φτάναμε στο 12% στη βιομηχανία σε ποσοστό του ΑΕΠ και είναι ακόμα στο 9,5%».