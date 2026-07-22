Στη θέση του Α΄ αντιπροέδρου εξελέγη ο Μιχάλης Σακελάρης, ενώ καθήκοντα Β΄ αντιπροέδρου αναλαμβάνει ο Κοσμάς (Μάκης) Γιαννακόπουλος.

Σε μία περίοδο κατά την οποία η ακρίβεια, οι υπέρογκες χρεώσεις και οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές δοκιμάζουν καθημερινά τα νοικοκυριά, το ΙΝΚΑ Θεσσαλίας αποκτά νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με πρόεδρο τον κ. Βασίλη Κόκκαλη.

Σύμφωνα με το onlarissa, η νέα διοίκηση αναλαμβάνει καθήκοντα με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, την έγκαιρη παρέμβαση σε περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων τους και τη διεύρυνση της ενημέρωσης των πολιτών σε ολόκληρη τη Θεσσαλία.

Στη θέση του Α΄ αντιπροέδρου εξελέγη ο Μιχάλης Σακελάρης, ενώ καθήκοντα Β΄ αντιπροέδρου αναλαμβάνει ο Κοσμάς (Μάκης) Γιαννακόπουλος. Γενική γραμματέας και υπεύθυνη Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης είναι η Αρετή Φάλαγγα (εκπρόσωπος Π.Ε. Καρδίτσας), ενώ ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε ο Κωνσταντίνος Λυχναρόπουλος (εκπρόσωπος Π.Ε. Μαγνησίας).

Υπεύθυνος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων αναλαμβάνει ο Ιωάννης Μαγκούτας, ενώ στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν ως μέλη οι Σωτήριος Τερζόπουλος, Αθανάσιος Μεράς και Ελένη Κατσινέλη (εκπρόσωπος Π.Ε. Τρικάλων).

Σε δήλωσή του, ο νέος πρόεδρος του ΙΝΚΑ Θεσσαλίας, Βασίλης Κόκκαλης, τονίζει:

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«Η προστασία του καταναλωτή αποκτά σήμερα ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς χιλιάδες πολίτες βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με την ακρίβεια, αδιαφανείς χρεώσεις και πρακτικές που συχνά τους αφήνουν απροστάτευτους. Το ΙΝΚΑ Θεσσαλίας οφείλει να βρίσκεται δίπλα τους με υπευθυνότητα, τεκμηρίωση και ουσιαστικές παρεμβάσεις. Στόχος της νέας διοίκησης είναι να ενισχύσουμε την παρουσία του Ινστιτούτου σε ολόκληρη τη Θεσσαλία, να ενημερώνουμε έγκαιρα τους πολίτες και να διεκδικούμε με σταθερότητα τον σεβασμό των δικαιωμάτων τους. Ο καταναλωτής χρειάζεται μια ισχυρή, ανεξάρτητη και αξιόπιστη φωνή και αυτή τη φωνή φιλοδοξούμε να δυναμώσουμε».