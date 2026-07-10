Το αρνητικό κλίμα στη Θεσσαλία.

Η κυβέρνηση τρέχει να κλείσει το μέτωπο με τους αγρότες και το μέτωπο διαρκώς παραμένει ανοικτό.Μόνο τον Ιούνιο «έδωσε» 34,5 εκατομμύρια ευρώ. Όλο τον Ιούλιο είναι προγραμματισμένες σειρά πληρωμών ενώ το υπουργείο τάζει και τρίτη δόση μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Παρόλα αυτά οι πληροφοριοδότες μας στην Θεσσαλία μας μεταφέρουν ότι το κλίμα εξακολουθεί να είναι πολύ στραβό στον κάμπο για τη Ν.Δ. Διότι το αρχικό λάθος που έχει γίνει με την καταγραφή οικοπέδων και ζώων μέσω δορυφόρου έχει τεχνικά προβλήματα που δεν λύνονται έτσι απλά.

Και αυτοί που αδικούνται είναι χιλιάδες οικογενειάρχες γεωργοί και κτηνοτρόφοι. Και φυσικά οι περισσότεροι από αυτούς ήταν ψηφοφόροι της Ν.Δ.

Λ.Ι.