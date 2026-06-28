Σε κρίσιμες ημέρες εισέρχεται το μέτωπο των αγροτικών ενισχύσεων, καθώς έως το τέλος Ιουνίου (δηλαδή Δευτέρα και Τρίτη) αναμένεται να πραγματοποιηθεί σειρά πληρωμών για υποχρεώσεις του έτους ενίσχυσης 2025.

Προσδοκίες για πληρωμές αγροτών από αύριο Δευτέρα δημιουργήθηκαν από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Σε κάθε περίπτωση σε κρίσιμες ημέρες εισέρχεται το μέτωπο των αγροτικών ενισχύσεων, καθώς έως το τέλος Ιουνίου (δηλαδή Δευτέρα και Τρίτη) αναμένεται να πραγματοποιηθεί σειρά πληρωμών για υποχρεώσεις του έτους ενίσχυσης 2025. Οι πιστώσεις αφορούν οικολογικά σχήματα, συνδεδεμένες ενισχύσεις, υπόλοιπα της βασικής στήριξης και αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα.

Με το μεγάλο πακέτο αγροτικών πληρωμών, που σύμφωνα με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα μέσω της νέας δομής της ΑΑΔΕ, καθώς και με την καταβολή ενίσχυσης ύψους 20 εκατ. ευρώ στους ρυζοπαραγωγούς μέσω de minimis τη Δευτέρα ή την Τρίτη, ανοίγει ο κύκλος των πληρωμών προς τους παραγωγούς, όπως ανέφερε ο ίδιος σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ.

«Το μεγάλο πακέτο πληρωμών θα γίνει τη Δευτέρα. Πιστεύω ότι θα εκπλήξουμε θετικά με το ποσό της Δευτέρας» δήλωσε ο υπουργός, διευκρινίζοντας ότι «θα δώσουμε αυτό το ποσό μέσα από το νέο σύστημα, όχι μέσω του παλιού ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέσω αυτής της νέας δομής που φτιάχνουμε τώρα με υπομονή, με επιμονή, δηλαδή την ΑΑΔΕ».

Αναφερόμενος στην ενίσχυση των ρυζοπαραγωγών, ο κ. Σχοινάς είπε: «Δευτέρα ή Τρίτη θα πληρώσουμε 20 εκατομμύρια ενίσχυση για το ρύζι μέσω de minimis. Είναι αποτέλεσμα της ζημιάς που πάθανε τα τελευταία χρόνια. Στο βάθος υπάρχει μια πιο ριζική λύση που είναι να εντάξουμε όλον αυτόν τον ορίζοντα σε ένα μεγάλο πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης, όπως έκαναν οι Ισπανοί στη Βαλένθια.»

Για τη μεταρρύθμιση του συστήματος πληρωμών επισήμανε ότι «οι έλεγχοι θα συνεχιστούν γιατί είναι ο μόνος τρόπος για να βεβαιώσουμε τους πραγματικούς δικαιούχους ότι δεν θα χάσουν λεφτά». Όπως είπε, «οι πραγματικοί δικαιούχοι δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα από αυτή τη μεταρρύθμιση», ενώ πρόσθεσε ότι «για πρώτη φορά πιστεύω ότι όλοι οι αγρότες θα ξέρουν τι παίρνουν και πότε το παίρνουν και αυτοί που δεν παίρνουν θα ξέρουν τι πρέπει να διορθώσουν για να το πάρουν».

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Οι πληρωμές των αγροτών

Το ενδιαφέρον των παραγωγών επικεντρώνεται στο τελικό ύψος των ποσών, αλλά και στις αιτήσεις που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό έλεγχο.

Οι πρώτες πληρωμές αφορούν τις άμεσες ενισχύσεις, με τη Βασική Ενίσχυση να προηγείται, ενώ σταδιακά θα ακολουθήσουν οι πληρωμές για τα Οικολογικά Σχήματα, τις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις, την Αναδιανεμητική Ενίσχυση και την ενίσχυση Νεαρών Γεωργών.

Σε ό,τι αφορά τα Οικολογικά Σχήματα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει γνωστοποιήσει ότι οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό επίπεδο ενίσχυσης. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η δράση των Αγροδασικών Συστημάτων, για την οποία προβλέπεται μείωση του πριμ κατά 40%.

Συνολικά, οι πληρωμές του Πυλώνα Ι εκτιμάται ότι, με την ολοκλήρωσή τους, θα προσεγγίσουν τα 600 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, προβληματισμός επικρατεί σε χιλιάδες παραγωγούς, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι μέρος των δικαιούχων ενδέχεται να λάβει μειωμένες ενισχύσεις ή ακόμη και να μείνει εκτός πληρωμών στα Οικολογικά Σχήματα και σε ορισμένες Συνδεδεμένες Ενισχύσεις.

Βασική αιτία φαίνεται να είναι η λειτουργία του συστήματος monitoring, το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις χαρακτηρίζει ως μη επιλέξιμες εκτάσεις που καλλιεργούνται κανονικά, οδηγώντας στον αποκλεισμό τους από τις πληρωμές.

Το κύριο βάρος των αναμενόμενων πιστώσεων πέφτει στα οικολογικά σχήματα. Το συνολικό κονδύλι υπολογίζεται μεταξύ 425 και 500 εκατ. ευρώ, με τις τελικές μοναδιαίες αξίες να αναμένονται στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

Διαφορετική μεταχείριση προβλέπεται για τη δράση των Αγροδασικών, όπου το πριμ αναμένεται μειωμένο κατά 40%.

Το τελικό ποσό που θα φτάσει στους λογαριασμούς θα εξαρτηθεί από την ολοκλήρωση των ελέγχων και τον αριθμό των αιτήσεων που θα κριθούν επιλέξιμες.

Στο επόμενο κύμα πληρωμών αναμένεται να ενταχθούν και οι συνδεδεμένες ενισχύσεις, με αυξημένες μοναδιαίες αξίες.