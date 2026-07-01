Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Πού και σε ποιες ειδικότητες θα γίνουν οι μόνιμες προσλήψεις για την Υγεία.

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση βρίσκεται η νέα προκήρυξη 6Κ/2026 του ΑΣΕΠ, η οποία προβλέπει την κάλυψη 315 μόνιμων θέσεων σε φορείς του δημόσιου τομέα εκτός του Υπουργείου Υγείας.

Η προκήρυξη απευθύνεται σε υποψηφίους κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), με στόχο την ενίσχυση νοσοκομείων και δομών κοινωνικής φροντίδας σε όλη τη χώρα.

Οι θέσεις αφορούν ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων (Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας, Καρδιολογίας, Παιδιατρικής, Ψυχιατρικής, Νευρολογίας, Ακτινολογίας, Χειρουργικής, Ορθοπεδικής, Πνευμονολογίας, Γυναικολογίας, Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Δημόσιας Υγείας κ.ά.), καθώς και προσωπικό Νοσηλευτικής, Μαιευτικής και Βιοχημείας.

Πού θα πραγματποιηθούν οι προσλήψεις

Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν σε στρατιωτικά νοσοκομεία της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του ΝΙΜΙΤΣ, πανεπιστημιακά νοσοκομεία που υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας, όπως το Αιγινήτειο, καθώς και Περιφερειακά Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας που παρέχουν υπηρεσίες σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Η επιλογή των επιτυχόντων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας, βάσει των προβλεπόμενων ακαδημαϊκών, επαγγελματικών και κοινωνικών κριτηρίων, χωρίς τη διενέργεια γραπτού διαγωνισμού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης στο Εθνικό Τυπογραφείο αναμένεται να ακολουθήσει η ανακοίνωση των ημερομηνιών υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους.