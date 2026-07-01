Τι να κάνουν όσοι πληρώθηκαν λιγότερα ή δεν είδαν καθόλου χρήματα στον λογαριασμό τους.

Αναλυτικές οδηγίες προς τους δικαιούχους της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο εξέδωσε η ΑΑΔΕ, μετά τα ερωτήματα χιλιάδων γονέων που διαπίστωσαν ότι έλαβαν μικρότερο ποσό από αυτό που ανέμεναν ή δεν πληρώθηκαν καθόλου.

Η φορολογική διοίκηση διευκρινίζει ότι σε πολλές περιπτώσεις η καταβολή μικρότερου ποσού δεν συνιστά λάθος, αλλά οφείλεται στα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις και στο Μητρώο της ΑΑΔΕ. Ειδικότερα, εάν ένας δικαιούχος έχει δύο παιδιά αλλά έλαβε επίδομα που αντιστοιχεί μόνο στο ένα, είναι πιθανό το δεύτερο παιδί να μην εμφανίζεται ως εξαρτώμενο στη δήλωση που ελήφθη υπόψη ή να μην έχουν δηλωθεί σωστά ο ΑΜΚΑ και τα λοιπά στοιχεία του τέκνου.

Παράλληλα, μειωμένη πληρωμή μπορεί να προκύψει στις περιπτώσεις που το παιδί εμφανίζεται ως εξαρτώμενο και στις δηλώσεις των δύο γονέων, με αποτέλεσμα η ενίσχυση να επιμερίζεται κατά 50% σε κάθε δικαιούχο. Για παράδειγμα, σε οικογένεια με ένα παιδί, κάθε γονέας μπορεί να λάβει από 75 ευρώ αντί για το συνολικό ποσό των 150 ευρώ.

Πληρωμή στις 31 Αυγούστου

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ακόμη ότι ορισμένες περιπτώσεις θα εξεταστούν σε συμπληρωματική πληρωμή που προγραμματίζεται έως τις 31 Αυγούστου 2026. Πρόκειται κυρίως για παιδιά που γεννήθηκαν το 2025 ή το 2026 και δεν είχαν συμπεριληφθεί στην πρώτη κύρια καταβολή.

Για όσους δεν έλαβαν καθόλου την οικονομική ενίσχυση, οι βασικότεροι λόγοι είναι η μη πλήρωση των εισοδηματικών κριτηρίων, η μη εμφάνιση εξαρτώμενου τέκνου στη φορολογική δήλωση ή η ύπαρξη λαθών στα στοιχεία του παιδιού. Σημαντικός αριθμός περιπτώσεων αφορά επίσης τη μη δήλωση ή τη λανθασμένη καταχώριση του τραπεζικού λογαριασμού IBAN, γεγονός που δεν επέτρεψε την ολοκλήρωση της πληρωμής.

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Η φορολογική διοίκηση καλεί τους δικαιούχους να προχωρήσουν σε προσεκτικό έλεγχο των στοιχείων που έχουν δηλώσει, τόσο στη φορολογική τους δήλωση όσο και στο Μητρώο της ΑΑΔΕ. Η διόρθωση τυχόν λαθών, όπως η καταχώριση σωστού IBAN ή η επικαιροποίηση των στοιχείων των τέκνων, μπορεί να οδηγήσει στην καταβολή της ενίσχυσης σε επόμενη πληρωμή.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ΑΑΔΕ μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 1521 ή της ψηφιακής πλατφόρμας myAADE.