Σήμερα στις Βρυξέλλες θα έχει την πρώτη του επίσημη συνάντηση με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Roberta Metsola.

Σειρά επαφών σε Βέλγιο και Γαλλία πραγματοποιεί ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, με επίκεντρο τις ευρωπαϊκές οικονομικές προτεραιότητες και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή σκηνή.

Ο κ. Πιερρακάκης μεταβαίνει σήμερα, Τετάρτη 1η Ιουλίου, στις Βρυξέλλες, όπου θα έχει την πρώτη του επίσημη συνάντηση με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Roberta Metsola. Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθούν ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, με ιδιαίτερη έμφαση στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Eurogroup και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Την Πέμπτη 2 Ιουλίου, ο υπουργός θα απευθύνει κεντρική ομιλία στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, με τίτλο «Boost Europe: Leveraging the EU Budget for Strategic Priorities». Κατά την παρέμβασή του αναμένεται να αναπτύξει τις θέσεις του σχετικά με την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ, καθώς και τη στρατηγική σημασία του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού στη χρηματοδότηση των κοινών ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων.

Ακολούθως, ο κ. Πιερρακάκης θα μεταβεί στη Γαλλία, όπου στις 2 και 3 Ιουλίου θα συμμετάσχει στις Οικονομικές Συναντήσεις της Aix-en-Provence (Les Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence), που διοργανώνονται από τον Cercle des économistes.

Το φόρουμ της Aix-en-Provence συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων οικονομικών διοργανώσεων της Ευρώπης, συγκεντρώνοντας κάθε χρόνο κορυφαίους εκπροσώπους της πολιτικής, της οικονομίας, των επιχειρήσεων και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στη θεματική «Navigate a World of Uncertainty», εστιάζοντας στις προκλήσεις και τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας.