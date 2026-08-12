Το διάταγμα που υπέγραψε ο Τραμπ διαχωρίζει το τριπλό εμβόλιο MMR σε τρία χωριστά εμβόλια.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανησυχεί για τις νέες εμβολιαστικές οδηγίες που ανακοίνωσε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποιεί ότι δεν βασίζονται σε κανένα διαθέσιμο επιστημονικό δεδομένο.

«Η εμβολιαστική πολιτική πρέπει να βασίζεται σε μία σχολαστική, ανεξάρτητη και διαφανή εξέταση των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών δεδομένων και όχι σε πολιτικές επιρροές», προειδοποίησε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους μέσω του Χ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε προχθές Δευτέρα διάταγμα που περιλαμβάνει τις νέες «οδηγίες» για την χορήγηση των εμβολίων, οδηγίες που περιλαμβάνουν την αύξηση του χρονικού διαστήματος μεταξύ των δόσεων για τα παιδιά και κατά την παρουσίασή του επικαλέσθηκε επανειλημμένως τον «αυτισμό».

«Ο ΠΟΥ ανησυχεί τα το γεγονός ότι οι πρόσφατες αλλαγές στην πολιτική που αφορά τον εμβολιασμό στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν συνδέονται με τεκμηριωμένα επιστημονικά δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί επί σειρά δεκαετιών», έγραψε ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού.

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Αυτά τα δεδομένα «υποδεικνύουν τις περιόδους κατά τις οποίες τα παιδιά είναι περισσότερο ευάλωτα στις ασθένειες, τα χρονικά σημεία στα οποία τα εμβόλια προσφέρουν την μέγιστη προστασία, τον αριθμό των αναγκαίων δόσεων καθώς και τα εμβόλια που δύναται να χορηγηθούν ταυτοχρόνως με πάσα ασφάλεια», εξηγεί στην ανάρτησή του τονίζοντας ότι τα δεδομένα βρίσκονται υπό συνεχή εξέταση με βάση τις νέες πληροφορίες που συγκεντρώνονται σε ολόκληρο τον κόσμο.

«Τα ισχύοντα στοιχεία είναι αναμφισβήτητα: τα εμβόλια, περιλαμβανομένου του εμβολίου MMR "ιλαράς - παρωτίτιδας - ερυθράς", είναι ασφαλή και δεν προκαλούν αυτισμό».

Το διάταγμα που υπέγραψε ο Τραμπ διαχωρίζει το τριπλό εμβόλιο MMR σε τρία χωριστά εμβόλια.

Το τελευταίο διάστημα, ο ΠΟΥ έχει αναγκασθεί να επαναλάβει πολλές φορές το αυτονόητο: ο εμβολιασμός δεν έχει καμία σχέση με αυτήν την νευροαναπτυξιακή διαταραχή.

Ανησυχία

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ προειδοποιεί επίσης ότι η καθυστέρηση του εμβολιασμού ή η αύξηση του χρονικού διαστήματος μεταξύ των δόσεων δεν καθιστά τον εμβολιασμό ασφαλέστερο και μπορεί να αφήνει χωρίς κάλυψη τα παιδιά.

Η ιατρική έρευνα δεν έχει ποτέ φθάσει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στον αυτισμό και τον εμβολιασμό, αλλά τόσο ο Τραμπ όσο και ο υπουργός Υγείας της κυβέρνησής του, ο Ρόμπερτ Κένεντι, συνεχίζουν να ισχυρίζονται ότι μπορεί και να υπάρχει.

Γνωστός για τις εμβολιαστικές του «θέσεις», ο Κένεντι έχει ξεκινήσει από τον διορισμό του ευρεία επανεξέταση των εμβολίων, ορισμένα από τα οποία χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες, αναθεώρησε το πρόγραμμα των παιδιατρικών εμβολιασμών και έκοψε την χρηματοδότηση για την ανάπτυξη νέων εμβολίων. Τα μέτρα του γνώρισαν σφοδρή καταδίκη από την ιατρική και την επιστημονική κοινότητα.

Η αμερικανική δικαιοσύνη έχει αναστείλει την αναμόρφωση της αμερικανικής εμβολιαστικής πολιτικής που ξεκίνησε ο Κένεντι.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ