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Ο Ινφαντίνο δέχεται πιέσεις μετά το ναυάγιο του σχεδίου για την πώληση μεριδίων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι η FIFA θα έκανε «τρομερό λάθος» εάν απομάκρυνε τον Τζιάνι Ινφαντίνο από την ηγεσία της.

Ο Ινφαντίνο βρίσκεται υπό πίεση μετά το ναυάγιο του σχεδίου του για την πώληση μεριδίων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ο Τραμπ δήλωσε ότι η απομάκρυνση του προέδρου της FIFA θα ήταν μια κίνηση με σημαντικό κόστος.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε: «Η FIFA θα έκανε τρομερό λάθος εάν, για οποιονδήποτε λόγο, σκεφτόταν έστω και το ενδεχόμενο να αντικαταστήσει τον πρόεδρο Τζιάνι Ινφαντίνο. Είναι φανταστικός, έχοντας μόλις ηγηθεί του πιο επιτυχημένου Παγκοσμίου Κυπέλλου όλων των εποχών (...)», ανέφερε.

«Αν φύγει, δεν θα είναι ποτέ ξανά τόσο επιτυχημένο ή κερδοφόρο!», πρόσθεσε.