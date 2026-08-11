Οι δημοσιογράφοι πίστευαν ότι ταξίδευαν μαζί με τον Τραμπ στο παλιό Air Force One.

Εν μέσω «ιρανικής απειλής» ο Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε τον περασμένο μήνα από την Τουρκία με μυστική στρατιωτική πτήση, την ώρα που ο Λευκός Οίκος έλεγε ότι ταξίδευε με το Air Force One. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της Washington Post και των New York Times, επρόκειτο για ένα πρωτοφανές τέχνασμα, καθώς ο Αμερικανός μεταφέρθηκε κρυφά με όχημα τροφοδοσίας αεροσκαφών.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε όταν ο Τραμπ βρισκόταν στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με την WP. Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να επιβιβάστηκε στο παλιό Air Force One μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες και, λίγα λεπτά αργότερα, μεταφέρθηκε κρυφά σε ένα μικρότερο αεροσκάφος μέσω ενός φορτηγού τροφοδοσίας αεροσκαφών, που χρησιμοποιείται συνήθως για τη μεταφορά γευμάτων και άλλων προμηθειών πριν από την πτήση, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στην WP.

Αξιωματούχος επιβεβαίωσε επίσης τη μυστική επιχείρηση στους New York Times.

Ο Guardian επικοινώνησε με τον Λευκό Οίκο και το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ζητώντας σχόλιο.

Η πραγματική τοποθεσία του Τραμπ αποκρύφτηκε τόσο από δημοσιογράφους όσο και από ορισμένα μέλη του προσωπικού του Λευκού Οίκου. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στην Post ότι μια απειλή εναντίον του Τραμπ, η οποία συνδεόταν με το Ιράν, έθεσε σε εφαρμογή την «επιχείρηση εξαπάτησης».

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Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση είχε δηλώσει ότι ο Τραμπ έφυγε από την Τουρκία στις 8 Ιουλίου με το παλιό Air Force One. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει στο Truth Social ότι θα χρησιμοποιούσε το «παλιό Air Force One», αντί για το αεροσκάφος με το οποίο είχε μεταβεί στην Τουρκία, ένα νέο Boeing 747-8 που του είχε δωρίσει το Κατάρ.

Η μυστική επιχείρηση

Αφού ο Τραμπ επιβιβάστηκε στο παλιό Air Force One στην Άγκυρα, μπροστά στις κάμερες, στη συνέχεια μεταφέρθηκε κρυφά σε μικρότερο αεροσκάφος, ένα C-32A της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, ανέφερε η Post, επικαλούμενη Αμερικανό αξιωματούχο που γνώριζε την επιχείρηση και στοιχεία που η εφημερίδα εξέτασε.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η επιχείρηση εξαπάτησης είχε ως αφορμή μια «αξιόπιστη απειλή» εναντίον του Τραμπ. Παρόμοια επιχείρηση είχε πραγματοποιηθεί το 2000, όταν ο Μπιλ Κλίντον χρησιμοποίησε ένα μη αναγνωρίσιμο κυβερνητικό αεροσκάφος για να πετάξει στο Πακιστάν, ενώ το επίσημο Air Force One χρησιμοποιήθηκε ως παραπλανητικό «δόλωμα».

Σε αυτή την περίπτωση, οι δημοσιογράφοι που πίστευαν ότι ταξίδευαν μαζί με τον Τραμπ στο παλιό Air Force One ενημερώθηκαν να κρατήσουν κλειστά τα σκίαστρα των παραθύρων στην καμπίνα Τύπου. Η εφημερίδα ανέφερε ότι, εκτός από τους δημοσιογράφους, ορισμένα μέλη του προσωπικού του Λευκού Οίκου επίσης πίστευαν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος βρισκόταν στο αεροσκάφος.

Όταν αργότερα δημοσιογράφοι ρώτησαν τον Τραμπ γιατί έπρεπε να έχουν κλειστά τα σκίαστρα κατά τη διάρκεια της πτήσης, εκείνος απάντησε ότι πιθανότατα βρίσκονταν σε «επικίνδυνη πτήση». Στη συνέχεια είπε: «Αλλά αν φύγω εγώ, φεύγετε κι εσείς. Σωστά;»

Το C-32A που μετέφερε τον Τραμπ πέταξε προς τη Βρετανία και έφτασε περίπου στις 22:20 τοπική ώρα, ενώ το παλιό Air Force One και οι δημοσιογράφοι έφτασαν λίγα λεπτά αργότερα, σύμφωνα με την Post. Η εφημερίδα ανέφερε ότι δεν ήταν σαφές πώς ο Τραμπ μεταφέρθηκε από το C-32A πίσω στο παλιό Air Force One, από το οποίο αργότερα εθεάθη να αποβιβάζεται.

Η ομάδα δημοσιογράφων που ταξίδευε μαζί του ανέφερε ότι ο Τραμπ κατέβηκε τα σκαλιά του παλιού Air Force One στις 22:56 τοπική ώρα. Χαιρέτησε τους δημοσιογράφους σχηματίζοντας το σήμα της ειρήνης, αλλά δεν πλησίασε για να τους μιλήσει. Στη συνέχεια χαιρέτησε Αμερικανούς στρατιωτικούς που βρίσκονταν εκεί και κατευθύνθηκε προς το νέο αεροσκάφος που του είχε δωρίσει το Κατάρ.

Με πληροφορίες από Guardian