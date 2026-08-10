Στο επίκεντρο της αγοράς βρίσκονται οι εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για την παγκόσμια διακίνηση ενεργειακών προϊόντων

Νέα άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς ενισχύονται οι αμφιβολίες για το κατά πόσο η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη μπορούν να καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία που θα επιτρέψει την αύξηση της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) ενισχύθηκαν κατά περίπου 2,4%, ξεπερνώντας το όριο των 80 δολαρίων και φθάνοντας στα 80,03 δολάρια το βαρέλι. Αντίστοιχη άνοδο, της τάξης του 2,4%, σημείωσε και το Μπρεντ , το οποίο κινείται στα 85,53 δολάρια το βαρέλι.

Στο επίκεντρο της αγοράς βρίσκονται οι εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για την παγκόσμια διακίνηση ενεργειακών προϊόντων. Οι προσδοκίες για αποκλιμάκωση έχουν περιοριστεί, καθώς οι θέσεις ΗΠΑ και Ιράν εμφανίζονται εκ νέου να απομακρύνονται.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται «μόνο σε ημι-διαπραγμάτευση» με το Ιράν, διαφοροποιώντας τον τόνο του σε σχέση με προηγούμενες δηλώσεις του, σύμφωνα με τις οποίες Ουάσιγκτον και Τεχεράνη πραγματοποιούσαν συνομιλίες. Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί ότι προτιμά να διατηρήσει την πίεση προς την Τεχεράνη μέσω του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, αντί να προχωρήσει σε νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών.

«Απλώς παρακολουθούμε το Ιράν, με τον τεράστιο πληθωρισμό του και το γεγονός ότι δεν έχει χρήματα», ανέφερε ο Τραμπ.

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Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ακυρώσει προγραμματισμένη επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 1η Αυγούστου, προκειμένου να δοθεί περιθώριο στις διαπραγματεύσεις. Μάλιστα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, είχε δηλώσει την περασμένη Τρίτη ότι μια συμφωνία για την ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να επιτευχθεί σύντομα.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει ανακοινωθεί συμφωνία, ενώ οι δημόσιες τοποθετήσεις των δύο πλευρών δείχνουν νέα σκλήρυνση της στάσης τους.

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών ξεκαθάρισε τη Δευτέρα ότι προϋπόθεση για την πλήρη επαναλειτουργία των Στενών είναι η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, δήλωσε ότι όσο συνεχίζεται ο αποκλεισμός από τις ΗΠΑ «δεν υπάρχουν οι απαραίτητες συνθήκες για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιράν και το Ομάν πραγματοποιούν παράλληλα διμερείς διαπραγματεύσεις σχετικά με τις θαλάσσιες οδούς που θα χρησιμοποιούν τα πλοία στην περιοχή.

Η ένταση γύρω από τα Στενά έχει κλιμακωθεί παρά το γεγονός ότι ΗΠΑ και Ιράν είχαν υπογράψει στις 17 Ιουνίου μνημόνιο κατανόησης για το άνοιγμα της θαλάσσιας οδού στα εμπορικά πλοία. Η συμφωνία κατέρρευσε γρήγορα, καθώς προέκυψε σύγκρουση σχετικά με τις διαδρομές που θα έπρεπε να ακολουθούν τα διερχόμενα πλοία.

Το Ιράν πραγματοποίησε στη συνέχεια σειρά επιθέσεων εναντίον δεξαμενόπλοιων που κινούνταν κατά μήκος των ακτών του Ομάν υπό την προστασία των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, απαιτώντας τα πλοία που διασχίζουν τα Στενά να περνούν μέσα από τα ιρανικά χωρικά ύδατα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν με διαδοχικά κύματα αεροπορικών επιδρομών και επανέφεραν τον ναυτικό αποκλεισμό.