Η δολοφονία του Tupac Shakur to 1996, έχει προκαλέσει ατελείωτη συζήτηση μεταξύ των μουσικόφιλων σχετικά με το ποιος την έκανε και γιατί.

Αρχίζει η πολύκροτη δίκη πρώην αρχηγού συμμορίας για τη δολοφονία του ράπερ Τupac Shakur, μία υπόθεση που παραμένει επί δεκαετίες ανεξιχνίαστη.

Η διαδικασία, η οποία ξεκινά στο Λας Βέγκας τη Δευτέρα και αναμένεται να διαρκέσει ένα μήνα, είναι απίθανο να διευκρινίσει ποιος πυροβόλησε και σκότωσε τον μουσικό στις 7 Σεπτεμβρίου 1996. Ο Tupac βρισκόταν στο Λας Βέγκας για να παρακολουθήσει έναν αγώνα πυγμαχίας του Μάικ Τάισον.

Οι εισαγγελείς στοχεύουν να αποδείξουν ότι ο Duane "Keffe D" Davis, αρχηγός τότε των South Side Compton Crips, διέταξε και παρείχε το όπλο για τη δολοφονία του Τupac. Ο 63χρονος σήμερα Davis αντιμετωπίζει ισόβια κάθειρξη χωρίς αναστολή εάν καταδικαστεί.

Η δολοφονία του Shakur, γνωστού και ως 2Pac, έχει προκαλέσει ατελείωτη συζήτηση μεταξύ των μουσικόφιλων σχετικά με το ποιος την έκανε και γιατί. Ο ράπερ, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 25 ετών, ήταν μια κυρίαρχη προσωπικότητα σε μια αντιπαλότητα στο πεδίο του χιπ χοπ που έθετε σε αντιπαράθεση την ανατολική με τη δυτική ακτή. Γνωστός για επιτυχίες όπως το California Love και το All Eyez on Me, ο Shakur - γιος ενός Black Panther - μεγάλωσε στο Χάρλεμ και τη Βαλτιμόρη, αλλά γρήγορα έγινε η επιτομή του κακού παιδιού της Καλιφόρνια όταν υπέγραψε με την Death Row Records με έδρα το Λος Άντζελες.

Η δίκη θα επανεξετάσει τη μάχη μεταξύ της Death Row, που ιδρύθηκε από την Marion "Suge" Knight, και της Bad Boy Records, της δισκογραφικής εταιρείας της ανατολικής ακτής που δημιουργήθηκε από τον Sean "Diddy" Combs και με τον Christopher "the Notorious BIG" Wallace, ο οποίος δολοφονήθηκε τον Μάρτιο του 1997.

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Οι εισαγγελείς λένε ότι η Death Row Records προστατευόταν από την Mob Piru, μια συμμορία του Λος Άντζελες που ήταν μέρος της ευρύτερης συμμαχίας Bloods. Ο Knight ήταν συνδεδεμένος με την ομάδα. Η Bad Boy Records είχε προσλάβει την αντίπαλη ομάδα South Side Compton Crips, με επικεφαλής τον Davis, ως σωματοφύλακες.

Η δολοφονία του Tupac

Μετά τον αγώνα του Τάισον στο καζίνο MGM Grand, ο Knight και ο Shakur επιτέθηκαν στον ανιψιό του Davis, μέλος των Crips, Orlando "Baby Lane" Anderson, σε αντίποινα για μια φερόμενη επίθεση σε έναν υπάλληλο της Death Row. Ο Davis ήθελε εκδίκηση, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Αργότερα εκείνο το βράδυ, μια λευκή Cadillac που μετέφερε τον Davis, τον Anderson και άλλους σταμάτησε δίπλα στο αυτοκίνητο του Shakur στο Λας Βέγκας. Ακούστηκαν πυροβολισμοί από την Cadillac και ο Shakur τραυματίστηκε θανάσιμα.

Η έρευνα σταμάτησε για δεκαετίες λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων, αλλά η ανεξιχνίαστη υπόθεση αναβίωσε με τη δημοσίευση το 2019 των απομνημονευμάτων του Davis. Σε αυτό το βιβλίο, ο Davis αφηγήθηκε ότι βρισκόταν στο μπροστινό κάθισμα της Cadillac και ότι έδωσε ένα πιστόλι σε αυτούς που βρίσκονταν στο πίσω κάθισμα, χωρίς να αποκαλύψει σε ποιον. Εκείνος στη συνέχεια άνοιξε πυρ εναντίον του Tupac. Όλοι όσοι βρίσκονταν μέσα στην Cadillac εκείνο το βράδυ έχουν πεθάνει.

Ο Davis συνελήφθη τον Σεπτέμβριο του 2023. Έχει δηλώσει αθώος. «Είμαι αθώος. Δεν έχω σκοτώσει κανέναν. Ποτέ δεν σκότωσα κανέναν», είπε ο Davis σε συνέντευξή του μέσα από τη φυλακή στο ABC News πέρυσι τον Μάρτιο. «Δεν έχουν κανένα στοιχείο εναντίον μου. Δεν μπορούν καν να με τοποθετήσουν στο Λας Βέγκας».

Έχει επίσης δηλώσει ότι δεν διάβασε ποτέ τα απομνημονεύματά του και ότι οι ισχυρισμοί διογκώθηκαν από τον συν-συγγραφέα του για να αυξηθούν οι πωλήσεις του βιβλίου του. «Του έδωσα απλώς λεπτομέρειες για τη ζωή μου», είπε ο Davis. «Και πήγε και έκανε τη μικρή του έρευνα και έγραψε το βιβλίο μόνος του».

Πριν από τη δίκη, οι δικηγόροι του προσπάθησαν μάταια να αποτρέψουν την παρουσίαση του βιβλίου ως αποδεικτικού στοιχείου, μαζί με σχόλια που έκανε σε μια κατάθεσή του στην αστυνομία το 2008 ως μάρτυρας της δολοφονίας.

Η δίκη

Η διαδικασία θα ξεκινήσει με την επιλογή των ενόρκων, η οποία αναμένεται να διαρκέσει μια εβδομάδα. Όποια και αν είναι η ετυμηγορία, είναι απίθανο να ικανοποιήσει το περιβάλλον του Tupac Sharuc. Τον Μάιο, ο θετός αδελφός του ράπερ, Morris Shakur, υπέβαλε αγωγή για τον θάνατο του Tupac στο αστικό δικαστήριο. «Υπάρχουν ακόμη άτομα που συμμετείχαν στη δολοφονία του Tupac και τα οποία, για 30 χρόνια, δεν έχουν λογοδοτήσει για τα εγκλήματά τους», αναφέρει η αγωγή του.

Η αγωγή επικαλείται μια πρόσφατη τηλεοπτική σειρά ντοκιμαντέρ με τίτλο Sean Combs: The Reckoning, στην οποία ο Davis λέει στην αστυνομία ότι ο Combs, ο οποίος βρίσκεται και ο ίδιος στη φυλακή, του πρόσφερε 1 εκατομμύριο δολάρια για να σκοτώσει τον Shakur.

Με πληροφορίες του Guardian