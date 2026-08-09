Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την ταυτοποίηση των ανηλίκων και την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Έντονο προβληματισμό προκαλούν οι εικόνες από ένα επικίνδυνο «challenge» που φέρεται να έστησαν τρεις ανήλικοι μέσα σε πευκοδάσος στη λεωφόρο Πεντέλης, σε μια περιοχή όπου ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς ήταν ιδιαίτερα αυξημένος.

Το βίντεο που κυκλοφόρησε καταγράφει τους τρεις εφήβους να βάζουν φωτιά σε δασική έκταση και αμέσως μετά, να επιχειρούν να τη σβήσουν. Οι εικόνες προκαλούν ανησυχία, καθώς το περιστατικό σημειώθηκε μέσα σε πυκνό πευκοδάσος, όπου μια μικρή εστία θα μπορούσε να εξελιχθεί γρήγορα σε ανεξέλεγκτη πυρκαγιά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το περιστατικό σημειώθηκε στις παρυφές της λεωφόρου Πεντέλης, στο δάσος των Άνω Βριλησσίων, περιοχή που είχε γλιτώσει από την καταστροφική πυρκαγιά του 2024.

Ένας διερχόμενος οδηγός ήταν εκείνος που αντιλήφθηκε την ύποπτη κινητικότητα των τριών ανηλίκων και κατέγραψε με το κινητό του τη σκηνή.

Στο βίντεο φαίνονται οι έφηβοι να προκαλούν την εστία και στη συνέχεια να προσπαθούν να την περιορίσουν, σε μια ενέργεια που θα μπορούσε να έχει εξαιρετικά σοβαρές συνέπειες για το δάσος και τις γύρω περιοχές.

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Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Μόλις έγινε αντιληπτό το περιστατικό, ενημερώθηκε άμεσα η Πολιτική Προστασία Βριλησσίων, ενώ στο σημείο κινητοποιήθηκε δύναμη της Πυροσβεστικής.

Η παρέμβαση κρίθηκε απαραίτητη λόγω της ιδιαίτερα επικίνδυνης συμπεριφοράς των ανηλίκων, αλλά και των συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε μια ημέρα κατά την οποία η Αττική βρισκόταν σε πολύ υψηλό επίπεδο κινδύνου πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, γεγονός που καθιστούσε ακόμη πιο επικίνδυνη οποιαδήποτε χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο.

Έρευνα για τον εντοπισμό των ανηλίκων

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία εξετάζει το βίντεο και τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι τρεις ανήλικοι.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που μεταδίδονται, θεωρείται θέμα χρόνου να εντοπιστούν τόσο οι ίδιοι όσο και οι γονείς τους.

Η έρευνα αναμένεται να επικεντρωθεί στις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, στον τρόπο με τον οποίο προκλήθηκε η φωτιά και στις ευθύνες που ενδέχεται να προκύψουν.

Ένα «παιχνίδι» που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε καταστροφή

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τους κινδύνους που μπορεί να κρύβουν οι διαδικτυακές προκλήσεις, ιδιαίτερα όταν συνδέονται με φωτιά και πραγματοποιούνται σε δασικές περιοχές.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι τρεις ανήλικοι δεν περιορίστηκαν σε μια επικίνδυνη συμπεριφορά για τους ίδιους, αλλά έθεσαν σε πιθανό κίνδυνο και μια ολόκληρη δασική έκταση.

Σε μια περίοδο κατά την οποία οι υψηλές θερμοκρασίες, η ξηρασία και οι ισχυροί άνεμοι δημιουργούν ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες για την ταχεία εξάπλωση μιας πυρκαγιάς, η πρόκληση φωτιάς μέσα σε πευκοδάσος μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να μετατραπεί από «challenge» σε πραγματική καταστροφή.