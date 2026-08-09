Ο καθαρισμός των μαρμάρων αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την αναβάθμιση του Παναθηναϊκού Σταδίου.

Μια σημαντική παρέμβαση σε ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία της Ελλάδας ξεκινά τη Δευτέρα 10 Αυγούστου στο Παναθηναϊκό Στάδιο, καθώς για πρώτη φορά μετά από περίπου 120 χρόνια πραγματοποιείται οργανωμένος καθαρισμός των μαρμάρινων επιφανειών του Καλλιμάρμαρου.

Η διαδικασία εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα συντήρησης και αναβάθμισης του ιστορικού σταδίου που υλοποιεί η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και έχει ως στόχο να αποκατασταθεί η φυσική όψη του πεντελικού μαρμάρου και να αναδειχθούν εκ νέου η αρχιτεκτονική αξία και η ιστορικότητα του μνημείου.

Μια παρέμβαση με ιστορική σημασία

Το Καλλιμάρμαρο, το μοναδικό στάδιο στον κόσμο κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από μάρμαρο, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία αναφοράς του ελληνικού αθλητισμού και του Ολυμπισμού.

Η νέα παρέμβαση αφορά τις μαρμάρινες επιφάνειες του Σταδίου, οι οποίες θα καθαριστούν με σύγχρονες και εξειδικευμένες μεθόδους συντήρησης.

Βασική προτεραιότητα είναι να προστατευθεί το ίδιο το υλικό και να διατηρηθεί η αυθεντικότητα του μνημείου. Δεν πρόκειται, επομένως, απλώς για μια αισθητική ανανέωση, αλλά για εργασία συντήρησης που έχει ως στόχο την προστασία του ιστορικού μαρμάρου.

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Η σημαντική αυτή παρέμβαση πραγματοποιείται με τη στήριξη του Βαγγέλη Μαρινάκη, μέσω της ναυτιλιακής εταιρείας Capital Maritime & Trading Corp.

Η χορηγία εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια για τη συντήρηση και αναβάθμιση του Παναθηναϊκού Σταδίου, ενός μνημείου που συνδέεται άρρηκτα με την αναβίωση των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων το 1896.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί συνέχεια των εργασιών αναβάθμισης που έχουν ήδη ξεκινήσει στο Στάδιο.

Υπό την εποπτεία του Μανώλη Κορρέ

Ο καθαρισμός δεν θα γίνει χωρίς αυστηρή επιστημονική επίβλεψη.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί υπό την επιστημονική εποπτεία του αρχιτέκτονα Μανώλη Κορρέ, επίσημου συμβούλου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ενώ θα υπάρχει συνεργασία και καθοδήγηση από διαπιστευμένους συντηρητές του υπουργείου Πολιτισμού.

Η επιλογή εξειδικευμένων μεθόδων έχει ως βασικό στόχο να απομακρυνθούν οι επικαθίσεις και οι ρύποι που έχουν συσσωρευτεί με την πάροδο των δεκαετιών, χωρίς να προκληθεί φθορά στο πολύτιμο πεντελικό μάρμαρο.

Το Καλλιμάρμαρο αλλάζει εικόνα

Ήδη έχει ξεκινήσει πρόγραμμα εργασιών που περιλαμβάνει σημαντικές παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις, ενώ στο συνολικό σχέδιο περιλαμβάνεται και η αναβάθμιση του φωτισμού του Σταδίου.

Σε προηγούμενη φάση αντικαταστάθηκε ο τάπητας του στίβου, με νέο τάπητα γερμανικής κατασκευής στα χρώματα της ελληνικής σημαίας, ο οποίος διαθέτει πιστοποίηση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου για αγώνες υψηλού επιπέδου.

Στόχος της συνολικής παρέμβασης είναι το Καλλιμάρμαρο να συνεχίσει να αποτελεί όχι μόνο ένα ζωντανό κομμάτι της ελληνικής αθλητικής ιστορίας, αλλά και έναν σύγχρονο χώρο ικανό να φιλοξενεί σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις.

Από το 1896 στο σήμερα

Η ιστορία του Παναθηναϊκού Σταδίου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων.

Στο Καλλιμάρμαρο πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων το 1896 και έκτοτε το μνημείο έχει συνδεθεί με κορυφαίες στιγμές του ελληνικού και διεθνούς αθλητισμού.

Περίπου 120 χρόνια μετά τον τελευταίο οργανωμένο καθαρισμό των μαρμάρινων επιφανειών, οι εργασίες που ξεκινούν τη Δευτέρα επιχειρούν να επαναφέρουν τη φυσική όψη του πεντελικού μαρμάρου, χωρίς να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του ιστορικού μνημείου.