Στην κατάσχεση συνολικά 1.296 φιαλών με ψυκτικά αέρια, οι οποίες επιχειρήθηκε να εισαχθούν παράνομα στην Ελλάδα, προχώρησαν οι τελωνειακές αρχές σε δύο επιχειρήσεις στους Κήπους Έβρου και στη Δοϊράνη.

Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι από τις δύο υποθέσεις ξεπερνούν συνολικά τις 338.000 ευρώ. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), στο πλαίσιο των δράσεων για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου και την εφαρμογή των ευρωπαϊκών περιορισμών που αφορούν την εισαγωγή συγκεκριμένων ψυκτικών αερίων.

Η μεγαλύτερη ποσότητα εντοπίστηκε στις 7 Αυγούστου στο Τελωνείο Κήπων, στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Έπειτα από στοχευμένο έλεγχο βάσει ανάλυσης κινδύνου, οι τελωνειακοί εξέτασαν φορτηγό με τουρκικές πινακίδες και το ρυμουλκούμενό του. Κάτω από δηλωμένο φορτίο γυψοσανίδων βρέθηκαν κρυμμένες 1.000 φιάλες που περιείχαν ψυκτικό αέριο R404A.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η εισαγωγή του συγκεκριμένου ψυκτικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύεται βάσει του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου. Η αξία του φορτίου υπολογίστηκε σε 884.400 ευρώ, ενώ οι δασμοί και οι φόροι που εκτιμάται ότι επιχειρήθηκε να αποφευχθούν ανέρχονται σε 283.538,64 ευρώ.

Την ίδια ημέρα, στο Τελωνείο Δοϊράνης, στα σύνορα Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας, οι αρχές πραγματοποίησαν έλεγχο σε κενό εμπορευματοκιβώτιο που εισερχόταν από τη Βόρεια Μακεδονία. Σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη στο εσωτερικό του εντοπίστηκαν 296 φιάλες με ψυκτικό αέριο R134a.

Στη δεύτερη υπόθεση, οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι υπολογίστηκαν σε 55.000 ευρώ. Από τις δύο επιχειρήσεις κατασχέθηκαν συνολικά 1.296 φιάλες ψυκτικών αερίων, ενώ το ύψος των δασμών και φόρων που εκτιμάται ότι επιχειρήθηκε να διαφύγει υπερβαίνει τις 338.000 ευρώ.

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Οι τελωνειακές αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση των φορτίων και στις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες, ενώ η διερεύνηση των δύο υποθέσεων βρίσκεται σε εξέλιξη.