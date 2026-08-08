Οι αποφάσεις της ΑΑΔΕ όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αλλάζει το πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ, καθώς με απόφαση του διοικητή της Αρχής, Γιώργου Πιτσιλή, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διευρύνονται οι αρμοδιότητές της και ενισχύεται ο ρόλος της στην αντιμετώπιση φαινομένων αδικαιολόγητου πλουτισμού και παραβατικής συμπεριφοράς στο εσωτερικό της φορολογικής διοίκησης.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη δυνατότητα της Διεύθυνσης να προχωρά σε έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων όταν φτάνουν σε αυτή πληροφορίες που δημιουργούν βάσιμες υπόνοιες ότι έχει υπάρξει αδικαιολόγητη μεταβολή της περιουσίας τους. Με άλλα λόγια, εφόσον υπάρχουν στοιχεία ή καταγγελίες που εγείρουν ερωτήματα για την προέλευση των περιουσιακών στοιχείων ενός υπαλλήλου, η υπηρεσία αποκτά τη δυνατότητα να διερευνήσει την υπόθεση σε βάθος.

Μάλιστα, ο έλεγχος δεν περιορίζεται μόνο στον ίδιο τον υπάλληλο. Η απόφαση προβλέπει ότι μπορεί να επεκταθεί και στα πρόσωπα του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος, δηλαδή στον ή στη σύζυγο, ακόμη και στον ή στη σύζυγο από τον οποίο βρίσκεται σε διάσταση, στα πρόσωπα με τα οποία έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, για όσο χρονικό διάστημα αυτό ισχύει, καθώς και στα ανήλικα παιδιά του. Στόχος είναι να μπορεί να διαπιστωθεί αν τυχόν περιουσιακά στοιχεία έχουν μεταφερθεί ή εμφανίζονται σε άλλα μέλη της οικογένειας, προκειμένου να αποκρυφθεί η πραγματική τους προέλευση.

Επιπλέον, η απόφαση προβλέπει ευρύτερες οργανωτικές αλλαγές στη λειτουργία της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι η κατά τόπον αρμοδιότητα της υπηρεσίας, των οργανικών μονάδων και των γραφείων της εκτείνεται πλέον σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, γεγονός που της επιτρέπει να αναλαμβάνει υποθέσεις σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.

Τέλος, επικαιροποιούνται οι αρμοδιότητες που αφορούν την τήρηση και διαχείριση των αρχείων της υπηρεσίας και των πρώην υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης, ώστε να αποσαφηνιστεί το πλαίσιο διαχείρισης του σχετικού υλικού.