Η επένδυση της Metlen, συνολικού προϋπολογισμού 340,6 εκατ. ευρώ, έχει χαρακτηριστεί ως Στρατηγική Επένδυση.

Με τη δημοσίευση της σχετικής υπουργικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εγκρίθηκε η χορήγηση κινήτρων και ενισχύσεων προς τη Metlen για την υλοποίηση της στρατηγικής επένδυσης «LEADER Phase 1», που αφορά την ανάπτυξη ολοκληρωμένης γραμμής παραγωγής βωξίτη, γαλλίου και αλουμίνας στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας.

Η επένδυση, συνολικού προϋπολογισμού 340,6 εκατ. ευρώ, έχει χαρακτηριστεί ως Στρατηγική Επένδυση και εντάσσεται στην κατηγορία των «Εμβληματικών Επενδύσεων Εξαιρετικής Σημασίας».

Σύμφωνα με την απόφαση, ο ενισχυόμενος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 298,8 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει την ανάπτυξη νέας γραμμής έρευνας και εξόρυξης βωξίτη μέσω της θυγατρικής «Ευρωπαϊκοί Βωξίτες», καθώς και την κατασκευή της γραμμής παραγωγής γαλλίου, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής δυναμικότητας αλουμίνας, έργα ενεργειακής τροφοδοσίας, την αναβάθμιση του λιμένα και συνοδευτικές οδικές και αντιπλημμυρικές υποδομές.

Η απόφαση προβλέπει την παροχή κινήτρων χωροθέτησης, φορολογικών απαλλαγών, ταχείας αδειοδότησης και επιχορήγησης. Ειδικότερα, η επιχορήγηση ανέρχεται σε 91,51 εκατ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί με 51,51 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, 16,13 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και 23,87 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Παράλληλα, προβλέπονται φορολογικές απαλλαγές ύψους 26,16 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων.

Η χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου θα προέλθει από συνδυασμό ιδίων κεφαλαίων, τραπεζικού δανεισμού και δημόσιας ενίσχυσης. Συγκεκριμένα, προβλέπονται ίδια συμμετοχή 61,3 εκατ. ευρώ, δανεισμός 146 εκατ. ευρώ και επιχορήγηση 91,51 εκατ. ευρώ, που καλύπτουν το σύνολο του ενισχυόμενου προϋπολογισμού.