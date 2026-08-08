Την ευκαιρία να ξεμουδιάσουν έχουν οι ΑΕΚ και Athens Kallithea.

Λίγες ημέρες πριν δώσει τη δική της μάχη για το Superbet Super Cup με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο στάδιο, η ΑΕΚ υποδέχεται το βράδυ του Σαββάτου 8/8 την Athens Kallithea σε φιλικό αγώνα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο τεχνικός της «Ένωσης» Μάρκο Νίκολιτς θα έχει την ευκαιρία να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα για το επίπεδο της κατάστασης των παικτών του πριν από τα επίσημα παιχνίδια της χρονιάς.

Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 20:30 και θα μεταδοθεί από το COSMOTE SPORT 3 HD, ενώ οι φίλοι της ΑΕΚ αναμένεται να δώσουν βροντερό παρών. «Στον συγκεκριμένο αγώνα η είσοδος για τους φιλάθλους θα είναι ΔΩΡΕΑΝ στις θύρες, των οποίων η είσοδος βρίσκεται επί της οδού Καππαδοκίας. Στις θύρες 31-33 (VIP) θα έχουν πρόσβαση MONO οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας στις συγκεκριμένες θύρες για τη σεζόν 2026-27. Για την είσοδο θα απαιτείται η επίδειξη του εισιτηρίου διαρκείας» αναφέρει η ανακοίνωση της ΑΕΚ.