Η Πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει στα Play Offs του Champions League τη νικήτρια του Λέφσκι Σόφιας - Καϊράτ Αλμάτι στην προσπάθεια της να μπει στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ έμαθε τι την περιμένει στα Play Offs του Champions League στην προσπάθεια της να μπεi στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Καϊράτ Αλμάτι - Λέφσκι Σόφιας.

Ο πρώτος αγώνας του Δικεφάλου για τα Play Offs του Champions League θα γίνει το διάστημα 18-19 Αυγούστου και η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα, στις 25-26/8. Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρα θα ανακοινωθούν σύντομα από την UEFA.

Θυμίζουμε πως η σεζόν για τους Πρωταθλητές θα αρχίσει στις 12 Αυγούστου στο Super Cup με τον Κυπελλούχο ΟΦΗ στο Ηράκλειο, μια εβδομάδα πριν το πρώτο ευρωπαϊκό ματς της χρονιάς.

Στο απευκταίο σενάριο που η Ένωση δεν καταφέρει να προκριθεί έχει εξασφαλισμένη θέση στη League Phase του Europa League, όπως και ο Ολυμπιακός.