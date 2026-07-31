Αναλυτικά το πρόγραμμα μεταδόσεων για τον 3ο προκριματικό γύρο του UEFA Champions League.

Ο Ολυμπιακός ξεκινάει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, με την πρώτη του «μάχη» στον 3ο προκριματικό γύρο του UEFA Champions League να μεταδίδεται από την COSMOTE TV. Αντίπαλος των «Ερυθρόλευκων» είναι η Ναϊμέγκεν, η οποία τερμάτισε 3η στο περσινό ολλανδικό πρωτάθλημα. Ο πρώτος αγώνας στο «Γ. Καραϊσκάκης» θα διεξαχθεί την Τρίτη 4/8, στις 21:00 σε μετάδοση από το COSMOTE SPORT 1HD.

Ειδικές pre και postgame εκπομπές με τους Λάμπρο Μπαλάφα και Αντρέα Παλομπαρίνι (20:00 & 23:05, COSMOTE SPORT 1HD) θα μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ και τις εξελίξεις του αγώνα, με αναλύσεις, δηλώσεις και τα καλύτερα στιγμιότυπα της βραδιάς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των μεταδόσεων εδώ