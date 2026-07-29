Ο Γερμανός τερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό.

Τη φανέλα του Ολυμπιακού θα φοράει ο Στέφαν Ορτέγκα όπως έγινε και επίσημα γνωστό την Τετάρτη 29/7.

Ο Γερμανός τερματοφύλακας το δεύτερο μισό της σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στη Νότιγχαμ Φόρεστ, με την οποία έφτασε έως τα ημιτελικά του Europa League.

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Γερμανού τερματοφύλακα, Στέφαν Ορτέγκα Μορένο.

Γεννήθηκε στις 6 Νοεμβρίου 1992 στο Hofgeismar και το δεύτερο μισό της σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στη Nottingham Forest, με την οποία έφτασε έως τα ημιτελικά του Europa League» ανέφερε η ανακοίνωση του Ολυμπιακού για να προσθέσει:

«Ο 33χρονος γκολκίπερ ανήκε στη Manchester City από το καλοκαίρι του 2022 έως τον Φλεβάρη του 2026, έχοντας κάνει 56 συμμετοχές υπό την καθοδήγηση του Pep Guardiola. Τη σεζόν 2022-2023, κατά την οποία η βρετανική ομάδα κατέκτησε το τρεμπλ (Premier League, FA Cup, UEFA Champions League), ο Ορτέγκα πραγματοποίησε 14 συμμετοχές.

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Σε ηλικία 15 ετών εντάχθηκε στην Arminia Bielefeld, με τη φανέλα της οποίας κατέγραψε 220 συμμετοχές, βοηθώντας τη να εξασφαλίσει την άνοδο στην Bundesliga το 2020. Στέφαν, ο Ολυμπιακός σε καλωσορίζει στην οικογένειά του».