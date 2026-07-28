Η Opel ανανέωσε τη συνεργασία της με την ΠΑΕ Ολυμπιακός για τρίτη διαδοχική χρονιά, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στον ελληνικό αθλητισμό και στηρίζοντας τον μεγαλύτερο και πιο επιτυχημένο ποδοσφαιρικό σύλλογο της χώρας.

Η Opel και η ΠΑΕ Ολυμπιακός συνεχίζουν την κοινή τους πορεία, καθώς η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία ανανέωσε τη χορηγική της συνεργασία με τους «ερυθρόλευκους» για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Η συμφωνία επιβεβαιώνει τη σταθερή σχέση που έχουν αναπτύξει οι δύο πλευρές, με κοινό παρονομαστή τις αξίες της συνέπειας, της ομαδικότητας, της διαρκούς εξέλιξης και της επιδίωξης της κορυφής.

Το πλαίσιο της συμφωνίας

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Opel παραμένει ο επίσημος χορηγός αυτοκινήτου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, παρέχοντας σύγχρονα μοντέλα για την κάλυψη των μετακινήσεων της ομάδας και των στελεχών της. Παράλληλα, οι δύο πλευρές σχεδιάζουν να υλοποιήσουν κοινές δράσεις που θα φέρουν τους φιλάθλους πιο κοντά στην ομάδα, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και σε πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Η ανανέωση της συνεργασίας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Opel ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική αγορά, επενδύοντας δυναμικά στην ηλεκτροκίνηση και στη νέα γενιά εξηλεκτρισμένων μοντέλων της. Μέσα από τη συνεργασία με τον Ολυμπιακό, η εταιρεία επιδιώκει να αναδείξει τη σύγχρονη φιλοσοφία της γύρω από τη βιώσιμη κινητικότητα και τις καινοτόμες λύσεις μετακίνησης.

Το... εκτόπισμα του Θρύλου

Από την πλευρά της, η ΠΑΕ Ολυμπιακός συνεχίζει να διατηρεί ισχυρές συνεργασίες με κορυφαίες διεθνείς εταιρείες, ενισχύοντας το εμπορικό της προφίλ και επιβεβαιώνοντας την αξία του brand του συλλόγου. Η συνέχιση της συνεργασίας με την Opel αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της εμπιστοσύνης που δείχνουν σημαντικοί επιχειρηματικοί εταίροι στον σύλλογο, ο οποίος τα τελευταία χρόνια καταγράφει διαρκή ανάπτυξη τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Οι δύο πλευρές υπογραμμίζουν ότι η συνεργασία τους δεν περιορίζεται μόνο στη χορηγική προβολή, αλλά βασίζεται σε μια κοινή φιλοσοφία που προωθεί την καινοτομία, την υπευθυνότητα και τη διαρκή πρόοδο. Μέσα από κοινές ενέργειες, εκδηλώσεις και δράσεις επικοινωνίας, στόχος είναι να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η εμπειρία των φιλάθλων και να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες αλληλεπίδρασης με το κοινό.

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Με την ανανέωση της συμφωνίας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η Opel και η ΠΑΕ Ολυμπιακός επιβεβαιώνουν ότι η συνεργασία τους έχει αποκτήσει μακροπρόθεσμο χαρακτήρα. Οι δύο οργανισμοί φιλοδοξούν να συνεχίσουν να πορεύονται μαζί, αξιοποιώντας τη δυναμική που έχει αναπτυχθεί τα προηγούμενα χρόνια και ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία τους τόσο στον χώρο του αθλητισμού όσο και στην ελληνική αγορά.