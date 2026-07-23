Τώρα, το DOLPHIN G DM-i έρχεται να επαναπροσδιορίσει την αγορά των Β-hatchback, καθώς είναι το πρώτο plug-in υβριδικό μοντέλο της κατηγορίας που εισάγει στην Ευρώπη τη νέα γενιά της τεχνολογίας Super Hybrid: DM 5.0

Η BYD, ο κορυφαίος κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας στον κόσμο, παρουσιάζει τη νεότερη έκδοση της τεχνολογίας Super Hybrid, DM 5.0, μέσω του νέου compact μοντέλου DOLPHIN G DM-i.

Το πρώτο μοντέλο της BYD που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε για την Ευρώπη αξιοποιεί βελτιώσεις σε τρεις βασικούς τομείς, οι οποίες του εξασφαλίζουν κορυφαία ευελιξία στην κατηγορία και σταθμισμένη κατανάλωση καυσίμου μόλις 1,4 λτ./100 χλμ. με πλήρως φορτισμένη μπαταρία.

Η τεχνολογία Super Hybrid DM της BYD έχει σημειώσει μεγάλη εμπορική επιτυχία, με τις πωλήσεις οχημάτων DM να ξεπερνούν τα 8,5 εκατομμύρια παγκοσμίως. Αντίστοιχα θετική είναι και η ανταπόκριση στην Ευρώπη, όπου η BYD έχει αναδειχθεί Νο1 μάρκα PHEV σε πολλές αγορές, διαθέτοντας μια συνεχώς διευρυνόμενη γκάμα μοντέλων DM-i, η οποία περιλαμβάνει τα ATTO 2 DM-i, SEAL 6 DM-i, SEALION 5 DM-i, SEAL U DM-i και SEAL 5 DM-i.

Τώρα, το DOLPHIN G DM-i έρχεται να επαναπροσδιορίσει την αγορά των Β-hatchback, καθώς είναι το πρώτο plug-in υβριδικό μοντέλο της κατηγορίας που εισάγει στην Ευρώπη τη νέα γενιά της τεχνολογίας Super Hybrid: DM 5.0. Η τεχνολογία αυτή αξιοποιεί τις βελτιώσεις που έχουν επιτευχθεί σε τρεις βασικούς τομείς: το σύστημα κίνησης, τη θερμική διαχείριση και την ενσωμάτωση των ηλεκτρικών συστημάτων.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της BYD, Stella Li, δήλωσε: «Στην BYD δεν σταματάμε ποτέ να καινοτομούμε και η παρουσίαση της τεχνολογίας DM 5.0 δείχνει ότι η δέσμευσή μας επεκτείνεται ακόμη και στα πιο compact μοντέλα μας. Τα οφέλη αυτών των προηγμένων τεχνολογιών επιτρέπουν στο DOLPHIN G να ξεχωρίζει χάρη στην εξαιρετική αποδοτικότητα σε πραγματικές συνθήκες χρήσης, στην αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία για την καθημερινή οδήγηση, αλλά και στην ευελιξία για μεγάλες αποστάσεις, με έως 1.040 χλμ. συνδυασμένης αυτονομίας με γεμάτο ρεζερβουάρ και πλήρως φορτισμένη μπαταρία. Ο συνδυασμός DOLPHIN G και DM 5.0 έχει σχεδιαστεί για να ανατρέψει τα δεδομένα και να επαναπροσδιορίσει τη σημαντική αυτή κατηγορία στην Ευρώπη.»

Οι αλλαγές στο σύστημα κίνησης περιλαμβάνουν μια νέα έκδοση του βενζινοκινητήρα 1,5 λτ. της BYD, ειδικά εξελιγμένη για χρήση στο σύστημα Super Hybrid. Διαθέτει υψηλότερο λόγο συμπίεσης (16:1), καθώς και ευφυές σύστημα ψεκασμού, σύστημα καύσης, διπλό κύκλωμα ψύξης και μεταβλητό σύστημα λίπανσης. Στο DOLPHIN G DM-i, ο βενζινοκινητήρας αποδίδει 95 PS ή 70 kW.

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Επιπλέον, το DM 5.0 φέρνει βελτιώσεις στο EHS (electric hybrid system), μέσω αναβαθμίσεων στον σχεδιασμό της ψύξης και της μετάδοσης, καθώς και με τη χρήση εξαιρετικά λεπτών φύλλων χάλυβα πυριτίου.

Η θερμική διαχείριση αναβαθμίζει περαιτέρω την απόδοση, μέσω μιας ενιαίας προσέγγισης στο εμπρός τμήμα του οχήματος, την καμπίνα και τη μπαταρία. Η πρώτη παγκοσμίως αρχιτεκτονική θερμικής διαχείρισης σε όλο το εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας περιλαμβάνει χαρακτηριστικά όπως η άμεση ψύξη της Blade Battery, και ο ευφυής έλεγχος της θερμοκρασίας της καμπίνας, επιτυγχάνοντας πιο αποδοτική λειτουργία και βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση. Συνδυαστικά, τα μέτρα αυτά συμβάλλουν στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και ενέργειας τόσο σε υψηλές όσο και σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Τέλος, το DM 5.0 διαθέτει βελτιστοποιημένα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά συστήματα, με την πρώτη στον κόσμο ενσωμάτωση τριών μονάδων ελέγχου στο σύστημα κίνησης, που προσφέρουν υψηλότερη υπολογιστική ισχύ και ταχύτερη μετάδοση σημάτων. Σε συνδυασμό με την προηγμένη τεχνολογία ηλεκτρονικού ελέγχου «7-in-1» της BYD, το σύστημα προσαρμόζεται σε ποικίλες οδικές συνθήκες, θερμοκρασίες και σενάρια λειτουργίας, εξασφαλίζοντας βελτιστοποιημένο συνολικό έλεγχο και εξαιρετική οδηγική εμπειρία.

Αυτές οι βελτιώσεις καθιστούν το DOLPHIN G DM-i μια ξεχωριστή πρόταση στην κατηγορία B-hatchback, με 105 χιλιόμετρα αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας – επαρκή για τις περισσότερες καθημερινές μετακινήσεις – και συνδυασμένη αυτονομία, με γεμάτο ρεζερβουάρ και πλήρως φορτισμένη μπαταρία, έως 1.040 χλμ. Η σταθμισμένη κατανάλωση καυσίμου με πλήρως φορτισμένη μπαταρία περιορίζεται μόλις στα 1,4 λτ./100 χλμ., μειώνοντας σημαντικά το λειτουργικό κόστος. Παράλληλα, η μέγιστη συνολική ισχύς των 212 PS εξασφαλίζει ισχυρές επιδόσεις, με επιτάχυνση 0–100 km/h σε μόλις 8,3 δευτερόλεπτα.

ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

Το πρώτο Super Hybrid B-hatchback της BYD διαθέτει όλα τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά που θα ενθουσιάσουν τους Ευρωπαίους πελάτες. Με μήκος 4.160 mm και πλάτος 1.825 mm, τοποθετείται στην «καρδιά» της κατηγορίας των ευρωπαϊκών supermini. Το μεγάλο μεταξόνιο των 2.610 mm εξασφαλίζει κορυφαία ευρυχωρία στην κατηγορία και χώρο αποσκευών 425 λίτρων.

Το DOLPHIN G DM-i αποτυπώνει τη φιλοσοφία της BYD να προσφέρει τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες σε όλη τη γκάμα των μοντέλων της, με πολλά από τα βασικά χαρακτηριστικά του να είναι είτε σπάνια στην κατηγορία B είτε να μην προσφέρονται καθόλου από τον ανταγωνισμό. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η οθόνη αφής 12,8 ιντσών με ενσωματωμένες υπηρεσίες Google¹ (Google Maps, Google Assistant και Google Play), οι αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσω με κάμερα 360°, τα θερμαινόμενα καθίσματα και τιμόνι, ο φωτισμός καλωσορίσματος, οι ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, καθώς και το σύστημα Vehicle-to-Load (V2L) για την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών.

Το DOLPHIN G DM-i διατίθεται σε δύο τύπους Blade Battery. Η έκδοση Active έχει μπαταρία χωρητικότητας 7,42 kWh, που εξασφαλίζει 40 χλμ. αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας σύμφωνα με το πρότυπο WLTP (Συνδυασμένος Κύκλος) και συνολική αυτονομία 1.020 χλμ. Οι εκδόσεις Boost, Comfort και Sport διαθέτουν μπαταρία Blade 18,3 kWh, η οποία επεκτείνει την αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία στα 105 χλμ. και τη συνολική αυτονομία στα 1.040 χλμ., ενώ ταυτόχρονα μειώνει τις εκπομπές CO₂ από 60 g/km σε μόλις 32 g/km.

Η έκδοση Active διαθέτει ενσωματωμένο φορτιστή (OBC) 3,3 kW, ο οποίος μπορεί να φορτίσει πλήρως τη μπαταρία από το 15% σε λιγότερο από τρεις ώρες. Οι εκδόσεις Boost, Comfort και Sport αυξάνουν την ισχύ αυτή στα 6,6 kW και περιλαμβάνουν δυνατότητα φόρτισης συνεχούς ρεύματος (DC) 39 kW, η οποία επιτρέπει τη φόρτιση της μπαταρίας 18,3 kWh από το 10% στο 80% σε μόλις 26 λεπτά.