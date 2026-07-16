Από την κλασική Ferrari 250 GTO και την Porsche Carrera GT μέχρι το Ford F-150 Raptor και το Volkswagen T1 Camper, η νέα σειρά απευθύνεται τόσο στους φίλους των αυτοκινήτων αλλά και σε όσους αγαπούν τις συλλεκτικές μινιατούρες.

Η PLAYMOBIL παρουσιάζει τη σειρά Collector Cars, η οποία φέρνει στον κόσμο του παιχνιδιού τέσσερα από τα πιο αναγνωρίσιμα οχήματα της αυτοκίνησης. Από την κλασική Ferrari 250 GTO και την Porsche Carrera GT μέχρι το Ford F-150 Raptor και το Volkswagen T1 Camper, η νέα σειρά απευθύνεται τόσο στους φίλους των αυτοκινήτων αλλά και σε όσους αγαπούν τις συλλεκτικές μινιατούρες. Η συλλογή περιλαμβάνει τέσσερα οχήματα που έχουν ξεχωρίσει για τον σχεδιασμό, τις επιδόσεις και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους. Κάθε μοντέλο αποδίδεται με τη χαρακτηριστική αισθητική της PLAYMOBIL, συνδυάζοντας αναγνωρίσιμες σχεδιαστικές λεπτομέρειες με τη δημιουργικότητα και την ποιότητα που χαρακτηρίζουν το brand.

Το Ford F-150 Raptor εκπροσωπεί τον κόσμο της περιπέτειας και των off-road διαδρομών, η Ferrari 250 GTO αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά κλασικά σπορ αυτοκίνητα όλων των εποχών, η Porsche Carrera GT συγκαταλέγεται στα πιο αναγνωρίσιμα supercars της σύγχρονης εποχής, ενώ το Volkswagen T1 Camper παραμένει συνδεδεμένο με την κουλούρα του ταξιδιού και της ελευθερίας. Η σειρά αναμένεται να εμπλουτιστεί τον Αύγουστο του 2026 με δύο ακόμα εμβληματικά μοντέλα: το PLAYMOBIL x Mercedes-Benz 300 SL και PLAYMOBIL x Porsche 911 Turbo. Οι νέες προσθήκες θα διευρύνουν τη συλλογή Collector Cars, αναδεικνύοντας τον δημιουργικό κόσμο της PLAYMOBIL μέσα από μερικά από τα πιο δημοφιλή οχήματα στην ιστορία της αυτοκίνησης.

Με προσεγμένο σχεδιασμό και έμφαση στη λεπτομέρεια, η σειρά Collector Cars συνδυάζει τον κόσμο της αυτοκίνησης με τη δημιουργικότητα της PLAYMOBIL, παρουσιάζοντας μοντέλα που μπορούν να βρουν θέση στο παιδικό δωμάτιο, στην βιβλιοθήκη ή πάνω στο γραφείο.

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PLAYMOBIL Collector Cars:

71856 PLAYMOBIL x Ferrari 250 GTO

71857 PLAYMOBIL x Volkswagen T1 Camper

71858 PLAYMOBIL x Ford F-150 Raptor

71859 PLAYMOBIL x Porsche Carrera GT

Διαθέσιμα από τον Αύγουστο 2026:

72238 PLAYMOBIL x Mercedes-Benz 300 SL

72239 PLAYMOBIL x Porsche 911 Turbo