Η Hyundai αποχωρεί από την αγορά των station wagon, καθώς δεν προβλέπεται αντικαταστάτης για το i30 Wagon.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτυπώνει τη ραγδαία μεταβολή των προτιμήσεων των οδηγών υπέρ των SUV και crossover έναντι των παραδοσιακών στέισον. Ακόμη μία σελίδα στην ιστορία της ευρωπαϊκής αυτοκίνησης φαίνεται να κλείνει. Η Hyundai επιβεβαιώνει ότι το μέλλον της δεν περιλαμβάνει νέα station wagon μοντέλα, βάζοντας ουσιαστικά τέλος σε μια κατηγορία που για πολλά χρόνια αποτελούσε σημείο αναφοράς για τις οικογένειες και τους επαγγελματίες που αναζητούσαν συνδυασμό άνεσης, πρακτικότητας και μεγάλων χώρων. Το Hyundai i30 Wagon, το μοναδικό πλέον μοντέλο αυτού του τύπου στη γκάμα της κορεατικής μάρκας, δεν αναμένεται να αποκτήσει διάδοχο όταν ολοκληρώσει τον εμπορικό του κύκλο.

Πώς πάρθηκε η απόφαση

Πρόκειται για μια απόφαση που αντικατοπτρίζει τις μεγάλες αλλαγές που συντελούνται τα τελευταία χρόνια στην ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου, όπου τα SUV έχουν εξελιχθεί στον απόλυτο πρωταγωνιστή.

Η μετατόπιση των καταναλωτικών προτιμήσεων δεν είναι καινούργιο φαινόμενο. Εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία, οι οδηγοί στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε οχήματα με αυξημένη απόσταση από το έδαφος και πιο δυναμική σχεδίαση. Τα crossover και τα SUV κατάφεραν να δημιουργήσουν μια εικόνα που συνδυάζει την καθημερινή χρηστικότητα με την αίσθηση περιπέτειας, ακόμη κι αν οι περισσότεροι ιδιοκτήτες τους δεν πρόκειται ποτέ να βγουν εκτός δρόμου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα παραδοσιακές κατηγορίες να συρρικνώνονται σταδιακά. Τα station wagon, τα οποία γνώρισαν μεγάλη άνθηση κυρίως στις δεκαετίες του 1980, του 1990 και των αρχών του 2000, βλέπουν πλέον τη ζήτησή τους να μειώνεται χρόνο με τον χρόνο. Για τους κατασκευαστές, η επένδυση στην ανάπτυξη νέων μοντέλων καθίσταται ολοένα και πιο δύσκολο να δικαιολογηθεί οικονομικά.

Το κύκνειο άσμα

Η περίπτωση της Hyundai είναι χαρακτηριστική. Το i30 Wagon είχε σχεδιαστεί ειδικά για τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής αγοράς, προσφέροντας μεγάλους χώρους για επιβάτες και αποσκευές, χαμηλό κόστος χρήσης και οδηγικά χαρακτηριστικά που το έκαναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Παρά τις αρετές του, όμως, δεν κατάφερε να αντισταθεί στη γενικότερη τάση που θέλει το αγοραστικό κοινό να επιλέγει μαζικά SUV. Την ίδια στιγμή, οι αυτοκινητοβιομηχανίες βρίσκονται αντιμέτωπες με τεράστιες προκλήσεις που σχετίζονται με την ηλεκτροκίνηση, τις νέες τεχνολογίες και τις ολοένα αυστηρότερες περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι διαθέσιμοι πόροι κατευθύνονται κυρίως σε κατηγορίες με μεγαλύτερη εμπορική δυναμική και υψηλότερα περιθώρια κέρδους. Τα SUV και τα ηλεκτρικά μοντέλα βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο των στρατηγικών σχεδιασμών σχεδόν όλων των μεγάλων κατασκευαστών. Η αποχώρηση της Hyundai από τα station wagon έχει και έναν συμβολικό χαρακτήρα. Δεν αφορά μόνο ένα συγκεκριμένο μοντέλο, αλλά αντανακλά τη συνολική αλλαγή φιλοσοφίας που έχει συντελεστεί στην αυτοκίνηση τα τελευταία χρόνια.

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Νέα τάξη πραγμάτων

Η λογική της μέγιστης εκμετάλλευσης των χώρων και της πρακτικότητας δίνει σταδιακά τη θέση της στην εικόνα, το στιλ και τη δημοφιλία των SUV. Παρότι ορισμένοι κατασκευαστές εξακολουθούν να προσφέρουν station wagon σε επιλεγμένες κατηγορίες, το μέλλον τους μοιάζει ολοένα πιο αβέβαιο. Η Hyundai απλώς επιβεβαιώνει μια τάση που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και η οποία αναμένεται να ενταθεί τα επόμενα χρόνια. Για τους φίλους των παραδοσιακών οικογενειακών αυτοκινήτων, η είδηση αποτελεί ακόμη μία υπενθύμιση ότι η αυτοκινητοβιομηχανία αλλάζει ταχύτατα, αφήνοντας πίσω της κατηγορίες που κάποτε θεωρούνταν αναντικατάστατες.